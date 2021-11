Skarżą się na segregację i mobbing. Od miesięcy ten temat rozgrzewa do czerwoności

Każdego tygodnia stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom odbiera ok. 50 pytań od pracowników, którzy czują presję ze strony pracodawcy, że należy się zaszczepić. Niektórzy oczekują wprost, że pracownik się zdeklaruje, przyniesie paszport covidowy lub będzie sprawozdawał regularnie robione testy.

Jak wylicza Małgorzata Marczulewska, sprawy związane ze szczepieniami to ok. 60 proc. wszystkich zgłaszanych do stowarzyszenia w 2021 roku.

Pracownicy skarżą się na presję związaną ze szczepieniami, na pytania pracodawców czy grożenie im brakiem premii, a nawet zwolnieniem z pracy.

W skargach najczęściej pojawiają się zarzuty o dyskryminację oraz segregację.

- Sytuacja przybiera na sile. Mam wrażenie, że wszyscy niezdecydowani już się zaszczepili, a ta grupa, która pozostaje niezaszczepiona, robi to z przekonania. Na takich pracowników ciężko jest wywierać nacisk. Pracodawcy więc stosują rozmaite metody - od przenoszenia na inne stanowiska przez obcinanie premii lub groźbę braku podwyżek. Odnotowaliśmy już także kilkanaście skarg na zwolnienie z pracy za brak szczepienia – wyjaśnia prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Szczepienia numerem 1

- Na pewno najgłośniejsze sprawy, którymi się zajmowaliśmy, to duża firma zajmująca się produkcją okien, która premię frekwencyjną uzależniała od szczepienia, czy ostatnio sprawa kopalni Nowy Ląd, gdzie pracownicy niezaszczepieni byli przesuwani ze swoich stanowisk pracy i wyraźnie odsuwani od obowiązków – mówi Małgorzata Marczulewska.

Problemów pracowników w tym temacie jest jednak zdecydowanie więcej. - Ostatnio zajmowaliśmy się sprawą jednego z armatorów, który zażądał szczepień od pracowników, pływających na promach. Kolejny temat to sprawa przedszkolanek, które nie zaszczepiły się w jednym z przedszkoli, części podziękowano za współpracę z powodu utraty zaufania. Tematów zwolnień z pracy lub degradacji było od września co najmniej kilkanaście. Każdy był kierowany do naszych prawników – mówi Małgorzata Marczulewska. – Pracodawcy widząc, co dzieje się jeżeli chodzi o tempo wzrostu czwartej fali, chcą się zabezpieczyć i uniknąć lockdownu. Niestety pracownicy nie zawsze im sprzyjają. Ten temat się dopiero rozpędza – przyznaje. I jak dodaje, póki nie ma ustawy, pracodawcy nie mogą działać w taki sposób. - Żeby była jasność: namawiamy do szczepienia się. Jako organizacja zajmująca się prawem pracy musimy wyraźnie powiedzieć, że póki Sejm nie przegłosuje ustawy o możliwości weryfikowania szczepień, to pracodawca po prostu nie może tego robić – dodaje Marczulewska. Przeczytaj: Kiedy można odmówić pracy przez covid. Sama obawa nie wystarczy Segregacja, dyskryminacja, mobbing Niezaszczepieni pracownicy nie są zwalniani. Jak wyjaśnia Małgorzata Marczulewska, pracodawcy starają się najpierw dojść do porozumienia, a potem wytaczają cięższe działa. - Jeżeli trafiały się zwolnienia, to były one tłumaczone utratą zaufania do pracownika, łamaniem regulaminu firmy czy brakiem przestrzegania zasad BHP. To interpretacja, która wymaga na pewno analizy prawnej, bo pojęcie „utraty zaufania” jest niezwykle pojemne. Inne historie dotyczyły degradacji, odsyłania na pracę zdalną, braku premii motywacyjnej, braku zgody na udział w konferencjach i spotkaniach na żywo z pracownikami firmy. Zdarzały się także skargi na izolowanie niezdeklarowanych w innych pokojach czy na brak wypłaty premii czy dodatków, które były wypłacane zaszczepionym – mówi prezes Małgorzata Marczulewska. Czytaj więcej: Niezaszczepieni bez pracy i wynagrodzenia. Restrykcyjne przepisy już obowiązują Jak zauważa, w skargach najczęściej pojawiają się zarzuty o dyskryminację oraz segregację. - Zarzuty bardzo poważne, nie można ich ignorować. Zdarzały się skargi, że niezaszczepieni pracownicy czuli się wprost mobbingowani. Rozumiemy jednak również pracodawców, którzy dbają o komfort i możliwość prowadzenia działalności bez groźby lockdownu – dodaje Marczulewska. Czekają nas zmiany Jeszcze w październiku minister zdrowia Adam Niedzielski przekonywał, że nie ma potrzeby kontynuowania prac nad projektem ustawy umożliwiającej pracodawcy kontrolowanie, kto z zatrudnionych jest zaszczepiony. Wzrost zachorowań, spowolnienie procesu szczepień zmieniły jednak sytuację. Zgodnie z zapowiedziami projektem nowych regulacji zajmie się rząd, a zapisy trafią na najbliższe posiedzenie Sejmu. - Mamy w zanadrzu co najmniej jedno rozwiązanie w postaci projektu ustawy, która ma dać pracodawcom możliwość weryfikowania, czy pracownik jest zaszczepiony. To jest bardzo dobre rozwiązanie - wyjaśniał Niedzielski w rozmowie z Polsat News. Politycy pytani o kontrowersje związane z projektem ustawy mówią jasno: nie można nikogo dyskryminować. Z projektu usunięto zapisy, które budziły najwięcej kontrowersji, w szczególności możliwość wstrzymywania wynagrodzeń dla niezaszczepionych pracowników czy wysyłania ich na bezpłatne urlopy. - Nie ma absolutnie możliwości, żeby na przykład pracownik otrzymał urlop bezpłatny ze względu na to, że jest niezaszczepiony, bo takie pierwotnie były dyskusje - wyjaśniał Niedzielski. Przeczytaj: Pracodawca jednak sprawdzi, czy jesteś zaszczepiony. Przepisy już wkrótce Dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki w komentarzu podkreśla, że najistotniejsza jest sytuacja, w której aktualnie się znajdujemy. - Punktem wyjścia do dyskusji nad weryfikacją, czy dana osoba jest zaszczepiona, powinna być świadomość, iż działamy w szczególnym okresie epidemii o określonych negatywnych skutkach społecznych i gospodarczych oraz fakt, iż pracodawca ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Prezentowane są zresztą opinie, iż na podstawie obowiązujących przepisów pracodawcy mają prawo weryfikować status pracowników. Nie możemy pomijać faktu, iż szczepienie ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa SAR-CoV-2. fot. Shutterstock Jak dodaje, wprowadzenie ustawowych regulacji upoważniających pracodawcę do weryfikacji statusu pracownika ma na celu właśnie wsparcie pracodawców i zapewnienie im pewności działania. - Natomiast kwestia weryfikacji szczepień będzie pewnie pewnym wyzwaniem z punktu widzenia utrzymywania dobrych relacji w miejscu pracy. Weryfikacja statusu pracownika pod kątem SARS-CoV-2 może wpłynąć na postawę poszczególnych osób. Dodatkowego zaangażowania po stronie pracodawców będzie wymagało wyjaśnienie pracownikom przyczyn i celów, dla których takie informacje są weryfikowane - dodaje.

