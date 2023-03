Skala tego zjawiska w miejscu pracy jest przerażająca. "Dla wielu to wciąż powód do drwin"

Najwięcej osób, ponad 90 proc. ankietowanych przez PTPA, doświadczyło molestowania w miejscu pracy przynajmniej raz, z kolei jedna piąta badanych (19,9 proc.) doświadczyła go więcej niż 10 razy - co wskazuje na fakt, że dla wielu kobiet molestowanie jest integralną częścią doświadczenia aktywności zawodowej.

Najczęściej pojawiającą się formą molestowania było pogardliwe odnoszenie się do przedstawicieli, przedstawicielek jednej z płci (82 odpowiedzi). Na nieprzyzwoite dowcipy oraz natrętne zagadywanie wskazało 78 osób. Niestosowne wpatrywanie się lub pożądliwe spoglądanie zaznaczyło 47 osób. Robienie obraźliwych uwag dotyczących ciała lub seksualności - 41 osób. Próbę wymuszenia kontaktu fizycznego, tj. przytulanie się, ocieranie, wskazały 34 osoby.

Wśród osób, które doświadczyły molestowania seksualnego, większość wyraziła wobec niego sprzeciw - 70 proc. w miejscu pracy. Najczęstszymi formami reakcji na

molestowanie były: sprzeciw werbalny oraz sprzeciw wyrażony gestem lub mimiką. Tylko w nieco ponad 40 proc. sytuacji wyrażony sprzeciw odniósł skutek.

"Molestowanie seksualne to dla wielu wciąż temat do drwin albo sztucznie rozdmuchany problem"

Tymczasem prześladowcy kobiet często pozostają bezkarni. Powód? Kobiety wciąż wstydzą się, że doświadczają molestowania, co powstrzymuje je przed ujawnianiem problemu i zgłaszaniem swojej krzywdy. Społeczna narracja również do tego nie zachęca.

Potwierdzają to wyniki badania PTPA. Aż 70,6 proc. przypadków molestowania w miejscu pracy nie zostało zgłoszonych i ujawnionych. 46,8 proc. respondentek uznało, że wydarzenia noszące znamiona molestowania były zbyt błahe, by je zgłaszać, a kolejne 40,5 proc. sądziło, że nikt nic nie zrobi w tej sprawie. 38 proc. badanych zaznaczyło, że poradziło sobie samodzielnie. 30,4 proc. czuło wstyd lub zażenowanie. 19 proc. wskazało, że nikt by im nie uwierzył, zaś 15,2 proc., bało się konsekwencji ze strony sprawcy/sprawczyni.

- Molestowanie seksualne to dla wielu wciąż temat do drwin albo sztucznie rozdmuchany problem - wskazuje Karolina Kędziora, prezeska PTPA. - Często słyszymy, że kobiety wyolbrzymiają, nie znają się na żartach albo nie wiedzą, co to flirt. Większość tych, które znam, przyzwyczaiła się już do tego i reaguje tylko w przypadkach, gdy ich granice zostaną przekroczone bardzo mocno. A trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że molestowanie seksualne to nie tylko gwałt - zaznacza Karolina Kędziora.

Kodeks pracy określa to jasno: molestowaniem seksualnym jest każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Zatem molestowanie seksualne to również dotykanie, poklepywanie, pożądliwe gesty i spojrzenia, wysyłanie nagich zdjęć, sprośne aluzje i propozycje, uwagi dotyczące wyglądu.

Seks lalka niezwykle mocnym symbolem uprzedmiotowienia kobiet molestowanych w miejscu pracy

Co ważne, takie określenia jak "uczucie dojmującego uprzedmiotowienia" czy "zrównania ze sprzętem" pojawiły się w wielu relacjach kobiet przytoczonych w raporcie PTPA.

- Mam dość. Mam strasznie, strasznie dość bycia postrzeganą jak zestaw elementów do złapania, zaliczenia, wykorzystania. Mam doktorat, liczący się dorobek naukowy, ale wciąż jestem postrzegana przez pryzmat swojego wyglądu. I sama również tak właśnie się widzę - jakby o mojej wartości decydowała moja powierzchowność, a nie wiedza i to, jakim jestem człowiekiem - mówi jedna z uczestniczek badania.

Takie wypowiedzi poruszyły twórców kampanii i skłoniły do sięgnięcia po mocny przekaz.

- Chcemy wszystkim uświadomić, jakiego uprzedmiotowienia doświadczają kobiety molestowane w pracy - argumentuje Kinga Grzelewska, managing partner & creative director MullenLowe Warsaw. - Skala tego zjawiska jest przerażająca. Seks lalka jest niezwykle mocnym symbolem takiego uprzedmiotowienia, ale właśnie tej siły potrzebujemy, żeby zawalczyć o zmianę w rzeczywistości, która od wielu lat cicho się na nie zgadza - dodaje.

Dmuchana lalka jako pracownica biura, służby zdrowia, magazynu i innych profesji będzie bohaterką serii postów w mediach społecznościowych.

Seks lalka w roli molestowanej przez szefa pracownicy - takie sceny zobaczymy w najnowszej kampanii Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego autorstwa agencji MullenLowe Warsaw

Z głosem wsparcia dla molestowanych wystąpią również znane Polki, m.in. posłanka Katarzyna Kotula, pisarka Agnieszka Szpila, dziennikarka i aktywistka Maja Staśko, a także influencerki - Karolina Brzuszczyńska WayOfBlonde, Agnieszka Skrzeczkowska Maschines, Agata Gołaszewska, Kornelia Głaszcz, Dominika Laskowska, Agata Reszko, Maluba i wiele innych.

Molestowanie seksualne w pracy. Jakie prawa ma pracownik?

Pracownik, który stał się ofiarą molestowania seksualnego w miejscu pracy, może powołać się na Kodeks pracy. Sytuacje regulują:

art. 11(1) Kodeksu pracy, który zobowiązuje pracodawcę do poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika. Jak tłumaczą prawnicy, należy uznać, iż przestępstwo molestowania seksualnego godzi w przyrodzoną, niezbywalną i nadrzędną wartość każdego człowieka, jaką jest jego godność,

art. 11(2) i art.11(3) Kodeksu pracy. Pierwszy z nich wyraża nakaz równego traktowania w zatrudnieniu, w szczególności brak zróżnicowania ze względu na płeć. Drugi natomiast zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu. W przypadku molestowania będziemy mieć do czynienia z dyskryminacją ze względu na płeć,

art. 15 oraz art. 94 pkt. 4 Kodeksu pracy, które kreują po stronie pracodawcy obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Również Kodeks cywilny daje podstawy odpowiedzialności sprawców molestowania seksualnego. Najważniejsze są tu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Stwarzają one ochronę takim wartościom, jak: godność, nietykalność cielesna, wolność seksualna. Nie są one co prawda wprost wymienione, lecz dotychczasowe orzeczenia niejednokrotnie wskazywały, że dobra te zasługują na ochronę w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.

Poszkodowanemu przysługuje prawo żądania zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, jak również roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Część zachowań uznawanych za przejaw molestowania seksualnego jest także określonych w Kodeksie karnym. Za czyny niedozwolone na gruncie prawa karnego uznaje się w szczególności:

zniewagę i zniesławienie,

nadużycie stosunku zależności,

naruszenie nietykalności cielesnej,

gwałt,

znęcanie,

naruszenie praw pracownika.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl