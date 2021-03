Skąd będziemy pracować? Wszystko zależy od efektów pracy nad przepisami

Praca zdalna, choć ma swoje plusy, negatywnie odbija się na gospodarce. Brak codziennych dojazdów, związanych z nimi wizyt w ulubionych piekarniach czy warzywniakach, po przekąskę do pracy, ograniczone podróże służbowe, udział w targach czy konferencjach. To wszystko uderza w takie branże jak gastronomia, transport osób, hotelarstwo czy organizacja eventów.

Upowszechnienie pracy zdalnej w okresie po pandemii będzie zależeć w dużej mierze od wprowadzenia rozwiązań w zakresie pracy hybrydowej (Fot. Shutterstock)

Minął rok od wybuchu pandemii COVID-19. Praca zdalna – rozpatrywana wcześniej w kategoriach benefitu – powoli zaczyna stawać się normą wśród pracodawców i pracowników.

Ten rodzaj pracy wymaga jednak wprowadzenia nowych, jasnych regulacji prawnych, które zapewnią pracodawcom i pracownikom odpowiedni poziom elastyczności przy jednoczesnym wyważeniu interesów obu stron stosunku pracy.

Co trzeba zmienić, by system działał jak najsprawniej? Listę wytycznych przygotowali Pracodawcy RP.

Popularność pracy zdalnej bez wątpienia rośnie, a pandemia jest głównym katalizatorem tych zmian.– Przed pandemią w Polsce zdalnie pracowało 4,5 proc. pracowników, przy unijnej średniej na poziomie 5 proc. Obecnie w naszym kraju zdalnie pracuje ponad 20 proc. pracowników, a wśród liderów (Norwegia, USA, Hiszpania, Francja) – ponad 40 proc. – zauważył Bartosz Tomanek, prawnik zajmujący się prawem pracy.

Z kolei dane GUS są następujące: w IV kwartale 2020 r. liczba osób zwykle wykonujących swoją pracę w domu wyniosła 1 609 tys. (co stanowiło 9,7 proc. wszystkich pracujących) i zwiększyła się w stosunku do III kwartału 2020 r., jak i do analogicznego okresu 2019 r. odpowiednio o 478 tys. osób i o 902 tys. osób. W tej grupie 1038 tys. osób (tj. 64,5 proc.) pracowało w domu z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (spośród nich 1009 tys. osób wykonywało swoje obowiązki zawodowe w formie pracy zdalnej).

Wpływ pracy zdalnej na gospodarkę

– Pracownicy cenią sobie oszczędność czasu na dojazdy, ale jednocześnie silnie odczuwają zacieranie się granicy między pracą a życiem osobistym. Z kolei dla pracodawców i firm największym atutem pracy zdalnej jest oszczędność na kosztach biurowych, a wadą – mniejsza kontrola nad pracownikami – wyjaśnia Marcin Cetnarowicz, radca prawny i partner w kancelarii SSW Pragmatic Solutions.

Zaznacza on, że przymusowa izolacja pracowników ogranicza ich mobilność, w tym codzienne przejazdy dom–praca–dom, podróże służbowe, udział w targach czy konferencjach itd. Uderza to najmocniej przede wszystkim w takie branże, jak gastronomia, transport osób, hotelarstwo, organizacja eventów, turystyka, rozrywka masowa. Nie pozostaje także bez wpływu na popyt w przemyśle motoryzacyjnym czy paliwowym. W efekcie praca zdalna pociąga za sobą intensyfikację elektronicznego obrotu dokumentami, rozwój podpisów elektronicznych, rozwój e-learningu i e-usług w administracji publicznej, co w dalszej perspektywie może odbić się na kondycji chociażby przemysłu papierniczego. Czytaj więcej: Jaka praca po pandemii? Za hybrydowym modelem przemawia najwięcej – Wpływ pracy zdalnej na pracownika, podobnie jak na firmy, stał się najszybciej i najbardziej odczuwalny – zauważył Cetnarowicz. – Tymczasem jej oddziaływanie na gospodarkę jako całość na razie trudno jeszcze jednoznacznie ocenić. Jednak z pewnością możemy powiedzieć, że zmienia ona nasz tryb życia, co pośrednio wpływa na gospodarkę – dodał. Kiedyś dzień oddechu od biura Z kolei Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i przewodniczący Platformy HR Pracodawców RP w przygotowanej ekspertyzie podkreślił, że gdy praca zdalna pojawiła się w Polsce wraz z wejściem na rynek firm zachodnich, głównie amerykańskich, home office postrzegano jako coś pomiędzy dodatkowym dniem urlopu, aby odetchnąć od biura, a czasem, w którym będzie można pracować kreatywnie (w domu, gdyż tam panuje większy spokój). – Praca zdalna przed pandemią była traktowana jako benefit. Wówczas prawie 38 proc. pracowników nigdy nie pracowało zdalnie, a jedynie 14 proc. mogło pracować w takiej formie w pełnym wymiarze godzin – zauważyła Marta Szlachcic z Personnel Service. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy widzą liczne zalety pracy zdalnej, szczególnie jednak cenią sobie elastyczność organizacji pracy. Dlatego, choć nie zawsze możliwa i pożądana jest praca zdalna w pełnym wymiarze, to potrzebne są regulacje dotyczące łączenia jej z pracą w bardziej tradycyjnym trybie. Czytaj więcej: "Praca zdalna 2.0". Pracodawcy przedstawili swoje rozwiązania – Upowszechnienie pracy zdalnej w okresie po pandemii będzie zależeć w dużej mierze od wprowadzenia rozwiązań w zakresie pracy hybrydowej: częściowo w biurze, częściowo zdalnie – podsumowała Szlachcic. Nie ulega wątpliwości, że praca zdalna zostanie z nami na dłużej także po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią. Eksperci zgodnie ocenili, że obecne, przejściowe przepisy dotyczące pracy zdalnej są bardzo szczątkowe i w dłuższej perspektywie niewystarczające. Dlatego potrzebne są nowe, jasne regulacje prawne. Prace nad nimi toczą się w Radzie Dialogu Społecznego, powstałe w ich wyniku przepisy mogą trafić do Kodeksu Pracy. – Niestety jeszcze nie udało się osiągnąć porozumienia, ale pracodawcy konsekwentnie popierają bardziej elastyczne rozwiązania – zaznaczył Bartosz Tomanek. Ministerstwo pracuje Zmianami w Kodeksie pracy dotyczący home office zajmuje się ponownie Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. - Partnerzy w radzie Dialogu Społecznego nie uzgodnili wszystkich problematycznych kwestii związanych z tą regulacją. Najwięcej rozbieżności wywołały kwestie: definicji pracy zdalnej (w zakresie swobody wyboru miejsca świadczenia pracy zdalnej przez pracownika, możliwości świadczenia pracy w całości jako pracy zdalnej) oraz zwrotu kosztów wykonywania przez pracownika pracy zdalnej przez pracodawcę - wskazało MRPiT, które w ubiegłym roku przedstawiło projekt zmian RDS. Teraz resort pracuje nad rozwiązaniami, na które każda ze stron miałaby spojrzeć przychylniej. Jak poinformowała Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, praca zdalna będzie ogromną szansą dla tych osób, które muszą być w domu, czy to z racji opieki nad dzieckiem, czy nad osobą niepełnosprawną. - Dzięki tym regulacjom pracodawcy będą chętniej zatrudniać właśnie takie osoby – okaże się, że są one znakomitymi pracownikami mimo tego, że mają dodatkowe obowiązki w postaci opieki nad kimś – uważa wiceszefowa resortu rozwoju, pracy i technologii - wskazywała w rozmowie z PulsHR.pl.

