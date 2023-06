Sjesta w Polsce? Rusza batalia o załatanie luki w prawie

Chcecie poruszyć temat, który od lat na początku lata wraca jak bumerang – brak przepisów określających górną granicę temperatury, do jakiej mogą pracować pracownicy. Co was do tego skłoniło? Argumentów ,,za" jest bardzo wiele. W związku ze stałym i systematycznym ocieplaniem klimatu – można powiedzieć przekornie ,,ociepla się także klimat w pracy". Dodatkowo rośnie świadomość pracowników odnośnie warunków bezpiecznego wykonywania pracy w wielu zawodach i specjalnościach w komforcie, także cieplnym.

Nasza debata, którą nazwaliśmy przekornie: ,,Maksymalna temperatura w miejscu pracy – czy to możliwe ?" ma za zadanie ocenić sprawczość tego pytania – czy jest to możliwe, a jeśli tak – jakimi sposobami określić górną granicę temperatury, do jakiej mogą pracować pracownicy.

Media co roku piszą o pracownikach, którzy zasłabli podczas pracy w upalne dni. Niestety, takie historie kończą się też tragicznie. Kilka lat temu głośno było o tragedii we wsi Nowy Dwór koło Jelcza-Laskowic. Pracownikowi spółki miejskiej kazano kosić trawę podczas wyjątkowo upalnego dnia. W cieniu prognozowano 36, w słońcu ponad 40 stopni. Po kilku godzinach pracy w nieklimatyzowanym traktorze wyszedł z niego, upadł na ziemię i zmarł. Dlaczego pana zdaniem, mimo takich historii, do tej pory nie udało się tego uregulować?



To wieloaspektowe zagadnienie. Może retoryka publiczna nie była sprzyjająca? W mediach przy tego typu wypadkach przy pracy pojawiały się niejednokrotnie pytania - czy można odmówić świadczenia pracy podczas upałów?

W świetle obowiązującego dziś prawa żaden przepis nie formułuje jasnego przyzwolenia do rezygnacji z pracy przy danych warunkach atmosferycznych. Choć nie zapominajmy, że pod taką sytuację możemy ,,podciągnąć" art. 210 Kodeksu pracy mówiący o tym, że jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i zagrażają bezpośrednio zdrowiu lub życiu pracownika, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Praktyka pokazuje, że tak się nie dzieje.

Obecnie więc ani przepisy bhp, ani kodeks pracy nie określają precyzyjnie górnej granicy temperatury w biurze bądź zakładzie pracy, która uprawniałaby osoby zatrudnione do zrezygnowania z wykonywania pracy w danym dniu bądź okresie - nakładają jedynie na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom temperatury adekwatnej do rodzaju wykonywanej pracy.

Wracając do meritum. Czemu nadal nie ma przepisów? Tym bardziej że nie jesteście pierwsi z podobnym apelem. Także Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) wezwała Komisję Europejską do wprowadzenia przepisów określających maksymalną dopuszczalną temperaturę w miejscu pracy. Problem nagłośniła również Solidarność czy posłanka partii Razem Paulina Matysiak. Nadal rozmawiamy o braku przepisów, więc o efektach tych działań nie ma co mówić.

Może powodem są też dodatkowe koszty, które pracodawcy mieliby ponosić z tytułu niwelowania szkodliwego wpływu wysokich temperatur na wydajność pracy.

Innym może być brak potrzeby albo świadomości społecznej, że takie rozwiązanie można wprowadzić w przepisach. Owszem, obowiązujące przepisy regulują dopuszczalną temperaturę w środowisku pracy, ale głośno o temperaturze maksymalnej zaczęto mówić od niedawna.

Czemu wprowadzono tylko dolną granicę, skoro wysoka temperatura dla ludzkiego organizmu również jest niebezpieczna, tak samo jak niska?



To prawda. To dodatkowy argument ustanowienia także temperatury maksymalnej.

Zarówno niska, jak i wysoka temperatura przy wykonywaniu pracy nie pozostaje bez wpływu na ludzki organizm. W obu przypadkach istotne jest, by pracownicy byli odpowiednio zabezpieczeni przed wpływem wysokich temperatur.

Pracownicy młodociani mają swoje przepisy, dla dorosłych one nie pasują

Może wystarczy rozszerzyć przepisy, które dotyczą pracowników młodocianych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac nie mogą oni pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza – 65 proc.

Pracownicy młodociani mają odrębne regulacje i bardzo dobrze. Sami, jako związki zawodowe, domagaliśmy się przepisów lex specialis dla tej grupy, choćby ze względu na to, że mają inne psychofizyczne właściwości organizmu do wykonywania danej pracy. Stąd wykaz prac wzbronionych do wykonywania przez tę grupę pracowników.

W przypadku określenia maksymalnej temperatury w miejscu pracy - specjaliści bhp i eksperci uznają, że w pomieszczeniach biurowych temperatura nie powinna przekraczać 30°C, przy ciężkiej pracy fizycznej w hali 28°C, a w warunkach szczególnych 26°C. (fot. Shutterstock)

Jednak co do ,,równoległości" przepisów - w naszej ocenie niemożliwe jest przeniesienie wprost tych przepisów regulujących wykonywanie pracy przez pracowników młodocianych na pracowników dojrzałych. Inna jest bowiem zdolność obciążenia termicznego organizmu człowieka dorosłego, a inna młodocianego. Podobnie czas pracy, który różni się w przypadku pracowników młodocianych i dojrzałych, nie mówiąc już o kwestii odrębności płci w kontekście wydajności pracy. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę uwarunkowania biologiczne pracowników i pracownic do wykonywania określonego charakteru pracy, o czym nie powinniśmy zapominać.

W przypadku określenia maksymalnej temperatury w miejscu pracy specjaliści bhp i eksperci uznają, że w pomieszczeniach biurowych temperatura nie powinna przekraczać 30°C, przy ciężkiej pracy fizycznej w hali 28°C, a w warunkach szczególnych 26°C. To dobra rekomendacja.

Co do niskich temperatur, to w przepisach jest określona dolna granica wynosząca: 14 stopni Celsjusza w przypadku pracy innych niż biurowe (chyba że nie pozwalają na to względy techniczne, wtedy temperatura może być niższa) oraz 18 stopni Celsjusza, kiedy mamy do czynienia z pracami biurowymi lub lekkimi.

Jaki więc macie pomysł na usunięcie tej luki w przepisach?

Naszą propozycją jest unormowanie maksymalnej temperatury pracy na poziomie 30 stopni Celsjusza, a co się z tym wiąże – określenie odpowiednich praw pracownika i obowiązków pracodawcy. Obecne przepisy jasno określają, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom nieodpłatnie napojów chłodzących, jeżeli temperatura w pomieszczeniach, w których wykonują pracę, przekracza 28°C. Jeśli pracownicy pracują na powietrzu, pracodawca musi dostarczyć im napoje chłodzące, gdy temperatura powietrza przekracza 25°C.

Liczę, że rozpoczęta przez nas dyskusja doprowadzi do zmiany w prawie, czy poprzez zmianę stosownych rozporządzeń, czy poprzez - co trudniejsze - rozwiązanie ustawowe. Przykładowo przepisy rozporządzenia mogłyby mieć np. charakter norm ogólnych, a działania, jakie podejmowałby pracodawca w stosunku do konkretnych stanowisk pracy mogłyby być określane w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy.

Poza tym jest też spora paleta dodatkowych narzędzi – od np. ustawowych dodatkowych przerw w pracy, skracania czasu pracy, jak i jej rotacyjności poprzez zapewnianie środków ochrony zbiorowej, jak i indywidualnej. I to są rozwiązania, które już teraz są dostępne. Te dobre praktyki wprowadzają nasze organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ, więc zapewniam, że się da.

Oczywiście nieodzowny jest stały nadzór służb bhp mierzących temperaturę w miejscu pracy i odpowiednio reagujących. Jednak promowanie dobrych praktyk i zasad postępowania to jedno.

Chciałam dodać jeszcze jeden wątek. Praca zdalna. Spędzenie 8 godzin w klimatyzowanym biurowcu jest zdecydowanie przyjemniejsze niż praca z mieszkania zlokalizowanego na 8. piętrze wieżowca, gdzie upał nie pozwala oddychać. Czy te kwestie też powinny zostać uregulowane? Czy firmy powinny mieć obowiązek zapewnienia pracownikom zdalnym przyrządów zapewniających odpowiednią temperaturę w pokoju, z którego pracują?



Wbrew pozorom ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej w zależności od firmy, środowiska pracy wcale nie musi być trudne, jeśli będą uregulowane zasady ogólne maksymalnej temperatury w środowisku pracy. Nie zapominajmy bowiem, że podstawą do oceny warunków pracy jest ocena ryzyka zawodowego – także w przypadku pracy zdalnej.

W przypadku, kiedy pracownik wypełnia oświadczenie, że ma warunki do wykonywania pracy zdalnej, należy ocenić także, czy czynniki środowiska pracy, jak właśnie temperatura, są w nim uwzględnione. A pracodawca, jak wskazaliśmy wcześniej, ma całą paletę narzędzi ,,profilaktycznych" do minimalizowania zagrożeń, także tych związanych z temperaturą, a więc zastosowania środków organizacyjno-technicznych, proponując i ustalając z pracownikiem, przykładowo, przerwy w pracy, inne, bardziej dogodne godziny pracy bądź zapewnienie wentylatorów.

Prawdą jest bowiem, że praca w zbyt ciepłych pomieszczeniach, zwłaszcza przez dłuższy okres, jest mało efektywna i może być wręcz niebezpieczna, jeżeli dochodzi do tego duchota w pomieszczeniach.

Sjesta w Polsce? Niekoniecznie, mamy inna kulturę pracy

A może sjesta jak we Włoszech czy Hiszpanii? Tam w czasie największego upału place budów pustoszeją, ruch uliczny niemal zamiera, restauracje zamykają się. Wszystko rusza od nowa, kiedy spadnie temperatura. Może ten wzór sprawdzi się u nas?



Różnimy się kulturowym podejściem do pracy od naszych południowych, europejskich sąsiadów. U nas sjesta oznaczałaby de facto wydłużenie dziennego czasu pracy, a na takie rozwiązania raczej nie ma społecznego przyzwolenia.

Ale innym przykładom rozwiązań z Hiszpanii czy Grecji można się przyjrzeć i dostosować w naszym krajowym środowisku. Przykładowo w Grecji w sytuacji występowania fali upałów zalecana się m.in. organizację czasu pracy poprzez wprowadzanie przerw w taki sposób, by zmniejszyć uciążliwość pracy w wysokich temperaturach, już wcześniej prace wiążące się z dużym obciążeniem termicznym - jeśli to możliwe - planuje się tak, by prowadzić je w okresach poza występowaniem szczytowych temperatur. Firmy mają też obowiązek zapewnienia chłodnej wody pitnej o temperaturze 10-15 °C czy zapewnienia odpowiedniego nakrycia głowy, gdy nie przewiduje się używania kasku ochronnego, a także środków ochrony skóry (w przypadku pracowników wykonujących pracę na zewnątrz).

Także w Hiszpanii zaleca się wprowadzenie różnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pracowników. Przykładowo firmy muszą dostarczać wodę lub chłodne napoje izotoniczne - priorytetem jest zapobieganie odwodnieniu. Trzeba też pamiętać o zapewnieniu chłodnego miejsca na przerwy w pracy, zwiększaniu liczby przerw i informowaniu pracowników o konieczności korzystania z przerw. W razie zwiększenia zagrożenia dla pracowników zalecane jest zmniejszenie wysiłku fizycznego, modyfikowanie harmonogramu pracy, rotacje pracowników itp. Ciekawym rozwiązaniem jest także wprowadzenie zakazu pracy w pojedynkę.

