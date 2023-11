Sieć aptek miała nagrywać swoich pracowników i klientów. Sprawę bada RPO

W jednej z sieci aptek kamery i mikrofony miały nagrywać rozmowy pracowników, także z klientami. Sprawa wyszła na jak po tym, jak była pracownica poinformowała, że podczas podpisywania umowy o pracę miała też dostać do podpisu zgodę na rejestrowanie obrazu i nagrywanie dźwięku.

Potwierdzić to miała anonimowa, była pracownika apteki, która przyznała, że podczas podpisywania umowy o pracę dostała do podpisu również dwie zgody: na rejestrowanie obrazu i nagrywanie dźwięku. Otrzymała jednak wyłącznie kopię umowy o pracę. Zaś o tym, że mikrofony są zamontowane przy okienkach dowiedziała się od innych pracowników. Kierownictwo nie poinformowało o powodach nagrywania, ani o tym, co się potem dzieje z nagraniami.

Jak informuje RPO, branżowe portale związane z farmacją i medycyną informowały, że byli i obecni pracownicy jednej z największych sieci aptek w Polsce twierdzą, że poza monitoringiem wizyjnym, w ich aptekach zainstalowano również mikrofony. Mają one przy każdym okienku nagrywać zarówno pracowników, jak i klientów. Z podanych przez pracowników informacji wynika, że pacjenci nie byli informowani o nagrywaniu ich wizyt w aptekach.

Co więcej, pracownicy nie mieli dostępu do nagrywanych treści, jednak co jakiś czas każdy z nich zaś otrzymywał imienną ocenę i wytyczne od koordynatora, który najprawdopodobniej sprawdzał czy rozmowy z klientami przebiegają właściwie. Pracowników zobowiązywano bowiem, aby każdorazowo w rozmowie z klientami wypowiadali ustaloną formułkę. Na tym nie koniec, jak wynika z materiału, na który powołał się RPO, najpewniej po wysłuchaniu nagrań szła dyscyplinująca rozmowa z pracownikiem. Po nagraniu prywatnej rozmowy pracownic, jednej z nich odmówiono urlopu.

RPO chce wyjaśnień od Naczelnej Rady Aptekarskiej

Jak tłumaczy RPO, sprawa dotyczy prawa do prywatności objętego gwarancją konstytucyjną (art. 47 Konstytucji RP).

- Chodzi m.in. o osoby wykonujące zawód farmaceuty, związany z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Pacjent z kolei - w myśl ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Potwierdzenie tego prawa znajduje się w art. 34 ustawy o zawodzie farmaceuty - tłumaczy RPO.

Zwraca uwagę, że z artykułu wynika także, że mogło dojść do naruszenia praw pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy.

- Zgodnie z art. 22 [2} Kp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu. Monitoring wizyjny nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, o ile nie jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i tajemnicy - wskazuje rzecznik.

Z prośbą o wyjaśnienie sprawy RPO napisał do prezes NRA. Pyta też, co już zrobiono, aby wyjaśnić sprawę i czy zawiadomiono o niej prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Państwową Inspekcją Pracy?

