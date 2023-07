Senat zajmie się emeryturami pomostowymi oraz sporami pracowników i pracodawców

Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął zmiany w zakresie emerytur pomostowych oraz sporów z zakresu prawa pracy. Ustawa teraz trafi do Senatu, który ją rozpatrzy. Jak jednak wskazują prawnicy z Grant Thorntona, przepisy są jednostronne i nie uwzględniają interesu pracodawców.

Modyfikacje dotyczą projektowanego przepisu art. 4772 § 2 k.p.c. Zgodnie z nim gdy sąd pracy uzna wypowiedzenie umowy o pracę za nieważne lub przywróci pracownika do pracy, na żądanie samego pracownika, wyrok nakładałby na pracodawcę obowiązek kontynuowania zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Nowelizacja wprowadza dla pracodawcy obowiązek kontynuowania zatrudnienia pracowników w przypadku sporów dotyczących nieważności wypowiedzenia umowy o pracę lub przywrócenia do pracy. Twórcy ustawy argumentują, że te zmiany są niezbędne dla rzeczywistej ochrony stosunku pracy i uwzględnienia różnic w praktyce sądowej w tym obszarze. Teraz Senat przeprowadzi analizę ustawy.

Podczas posiedzenia Sejmu 16 czerwca 2023 r. przyjęto zmiany w ustawie dotyczącej emerytur pomostowych oraz sporów z zakresu prawa pracy. Propozycje regulacji to wynik porozumienia między rządem a NSZZ "Solidarność". Ustawa została przekazana do rozpatrzenia przez Senat.

Ten przepis odnosi się do sytuacji, gdy pracownicy znajdują się w sporze z pracodawcą w sprawie uznania wypowiedzenia umowy o pracę za nieważne lub przywrócenia do pracy. Jak dotychczas, pracownicy będą mieli możliwość złożenia wniosku o kontynuację zatrudnienia do czasu, gdy decyzja sądu stanie się ostateczna. Jednak istnieje pewna różnica dotycząca swobody decyzji sądu w tej sprawie.

Sąd będzie musiał nałożyć na pracodawcę obowiązek kontynuowania zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. To wcześniej było jedynie uprawnieniem sądu, a nie obowiązkiem - sąd mógł zignorować wniosek. Zgodnie z nowymi przepisami sąd będzie związany wnioskiem pracownika.

W praktyce oznacza to, że pracodawca będzie zobowiązany do kontynuowania zatrudnienia pracownika niezależnie od tego, czy sąd drugiej instancji zmieni werdykt sądu pierwszej instancji. Ten obowiązek będzie obowiązywał przez cały okres trwania postępowania pomiędzy instancjami oraz przez cały okres postępowania przed sądem drugiej instancji, aż do osiągnięcia prawomocnego zakończenia postępowania.

Zmiany nie uwzględniają pracodawców. Biorą pod uwagę tylko pracowników

Przepisy te dotyczą także pracowników z grup szczególnie chronionych przez Kodeks pracy, takich jak działacze związkowi, kobiety w ciąży, pracownicy korzystający z urlopów rodzicielskich, pracownicy przedemerytalni, pracownicy na urlopach lub innych usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, posłowie, senatorowie itp.

Jeśli tacy pracownicy złożą pozew o uznaniu nieważności wypowiedzenia umowy o pracę lub o przywrócenie do pracy, sąd na żądanie pracownika nałoży na pracodawcę obowiązek kontynuacji zatrudnienia aż do prawomocnego zakończenia postępowania, na każdym etapie procesu. Sąd może odmówić zabezpieczenia tylko w przypadku ewidentnie niezasadnego roszczenia.

Postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia będzie podlegać wykonaniu w drodze egzekucji. Postanowienie nie może ulec zmianie w żadnym przypadku, ale pracodawca będzie mógł żądać uchylenia go jeżeli wykaże, że po udzieleniu zabezpieczenia przez sąd zaistniały przesłanki do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (przesłanki dyscyplinarne). Do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, pracodawca będzie miał obowiązek zatrudniania pracownika, a warunki zmiany postanowienia sądu będą ograniczone.

W ocenie prawników z firmy Grant Thornton proponowane zmiany są jednostronne i biorą pod uwagę tylko interes pracownika.

Przepisy wprowadzające zmiany w ustawie o emeryturach pomostowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r., natomiast nowe przepisy dotyczące sporów pracowniczych wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl