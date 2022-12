Sejm uchwalił pracę zdalną. Ponad połowa Polaków nic nie słyszała o zmianach

Przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

Przyjęta przez posłów nowela wprowadza do Kodeksu pracy definicję pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

– Nasza rzeczywistość w ciągu kilku ostatnich lat zmieniła się nie do poznania. Praca zdalna na dobre zagościła w naszej przestrzeni. Jak pokazują nasze badania, blisko ⅓ Polaków uważa, że praca online to dobre rozwiązanie. Myślę, że to ważne, że rząd przyjął omawianą nowelizację. To pomoże pracownikom w uregulowaniu ich sytuacji, ale również da konkretne narzędzia pracodawcom. Uważam, że każdy z nas skorzysta dzięki tej decyzji – komentuje Dominika Paciorkowska, dyrektor zarządzająca ClickMeeting.

Po jej wejściu w życie, pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych.

Połowa Polaków nie słyszała o przepisach

W październiku tego roku ClickMeeting zapytała Polaków o to, czy planowana nowelizacja jest korzystna zarówno dla pracowników, jak i samych pracodawców. W odniesieniu do pracodawców 26 proc. badanych uważa, że zapowiadane przepisy są dla nich korzystne, 13 proc. deklaruje, że są one niekorzystne, a 51 proc. osób zaznaczyło odpowiedź “nie wiem”. Natomiast jeśli chodzi o pracowników, aż 40 proc. Polaków uważa, że zmiany te są dla nich korzystne, 13 proc. uważa, że są one niekorzystne, a 48 proc. osób przyznało, że nie wie, co sądzić na ten temat.

Czytaj więcej: Kontrole w pracy staną się codziennością. Są nowe przepisy

Według 32 proc. Polaków projekt nowelizacji w odniesieniu do pracy zdalnej powinien być wprowadzony wcześniej. 44 proc. badanych nie ma na ten temat zdania, 9 proc. uważa, że nowe przepisy powinny pojawić się później, a 16 proc. ankietowanych jest zdania, że to odpowiedni czas. 52 proc. Polaków zadeklarowało, że nie słyszało nic na ten temat, a 22 proc. badanych nie jest pewna, czy takie informacje do nich dotarły. Z pewnością o zapowiadanej nowelizacji słyszało 26 proc. Polaków

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy pozytywnie ocenia 29 proc. Polaków. Natomiast negatywnie 10 proc. badanych, a aż 61 proc. nie ma zdania. Jednocześnie aż 65 proc. ankietowanych uważa, że praca zdalna, która może być wykonywana w dowolnym wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą miejscu, jest rozwiązaniem dobrym (12 proc. badanych uważa to za zły model, a 23 proc. nie ma zdania).

Według 35 proc. Polaków powrót pracownika do trybu stacjonarnego ze zdalnego na wniosek jednej ze stron w ciągu 30 dni to zbyt długi okres. Dla 13 proc. ankietowanych to zbyt krótko, a 53 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl