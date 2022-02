Sejm odrzucił "lex konfident". To koniec wizji cotygodniowego testowania pracowników

Sejm odrzucił ustawę covidową. Wcześniej za odrzuceniem tzw. "lex konfident" byli również członkowie Komisji Zdrowia. Projekt wprowadzał cotygodniowe testowanie i kary finansowe wypłacane zarażonemu koronawirusem przez domniemane źródło zakażenia.





Wcześniej tego samego dnia Komisja Zdrowia wniosła o odrzucenie projektu ustawy. Odrzucenie tego wniosku przez Sejm oznaczałoby skierowanie projektu do Komisji Zdrowia w celu ponownego rozpatrzenia. To nie było konieczne, bowiem posłowie na sali plenarnej byli tego samego zdania, co członkowie KZ.

- Ta ustawa spowoduje, po pierwsze, masowy paraliż punktów, w których trzeba będzie dokonywać testów. Po drugie, spowoduje załamanie systemu badań diagnostycznych w szpitalach. Po trzecie, nastąpi paraliż gospodarki, urzędów administracji publicznej, bo wszyscy będą szukali z jednej strony donosicieli, a z drugiej będą donosili wzajemnie na siebie. Wiązać się to będzie z ponoszeniem ogromnych kosztów przez administrację publiczną - oceniał poseł Lewicy Jan Szopiński.

Sejm przychylił się do wniosku Komisji Zdrowia i głosami 253 spośród 442 posłów projekt odrzucił. Przeciw odrzuceniu projektu było 152 posłów, 37 posłów wstrzymało się od głosu.

Jednak glosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja na temat zasadności i konsekwencji proponowanych zmian.

Jeszcze przed wynikami głosowania w KZ głos w Sejmie zabrał Borys Budka z KO, który ocenił, że projekt ustawy covidowej to największy bubel prawny w historii polskiego parlamentu.

- Przedstawiliście projekt, który ceduje na ludzi walkę z pandemią i to nie walkę w szpitalach, nie szczepienia, tylko walkę na salach sądowych o odszkodowania - powiedział szef klubu KO.

Jak zaznaczył, za tym projektem stoi wicepremier Kaczyński. - Panie prezesie, pan nie tylko wywiesił białą flagę i pokazał swoją bezsilność w walce z pandemią, ale dodatkowo skompromitował się jako szef obozu władzy, ale przede wszystkim jako prawnik. Pan jest doktorem nauk prawnych, a przedłożył pan takiego gniota, że chyba nikt przyzwoity nie będzie mógł za tym podnieść ręki - powiedział Budka.

Na jego zarzuty odpowiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. - Myślę, że warto powiedzieć czasem dość takim kłamstwom, dość takiej politycznej próbie wykorzystywania pandemii dla zbijania własnych celów politycznych - zaznaczył Schreiber.

Jak dodał, rząd zrealizował przynajmniej trzy podstawowe cele w walce z pandemią. Po pierwsze - jak mówił - nie dopuścił, by doszło do sytuacji jak w Europie Zachodniej, gdzie ludzie umierali na ulicach i wydzielano respiratory. Drugi cel to zapobieżenie temu, by po epidemii koronawirusa nie przyszła pandemia biedy. - Bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w UE - wskazywał. Trzeci cel - kwestia szczepień, które zostały zapewnione i przeprowadzone dla Polaków w jak najlepszy sposób, tak by każdy mógł z tego skorzystać.

Jarosław Kaczyński, który zabrał głos po ministrze, zwracając się do Budki "jako doktora" powiedział, że w projekcie zostały uwzględnione oczywiste zasady.

- Po pierwsze lekarze zawsze, a już w szczególności w czasie epidemii, mają obowiązek leczyć. To jest sprawa pierwsza. A po drugie, wolność każdego człowieka jest ograniczona przez tę granicę jaką jest wolność, a więc także i zdrowie innego człowieka. To też jest uwzględnione w tej ustawie - oświadczył prezes PiS. Po trzecie, dodał, z wolnością łączy się odpowiedzialność i to też jest uwzględnione. - Ja rozumiem, że opozycja totalna musi totalnie, ale czy musi głupio? - pytał prezes PiS.

"Powszechne donoszenie"

Z kolei Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej mówiła o założeniach projektu tak:

- Ten projekt to jest absurd, to jest kuriozalna próba zastąpienia programu szczepień programem powszechnego donoszenia.

Podkreślała, że inne kraje wprowadzały różne rozwiązania w walce z pandemią i zachęty do szczepień. - W Polsce polski rząd nie robił nic. Efektem są te tragiczne dane o zgonach i tragedie w wielu rodzinach. Umierali ojcowie, matki, umierały dzieci, siostry i bracia. Te rodziny będą na zawsze pamiętać, że polski rząd stał się rządem statystyki zgonów - zaznaczyła posłanka KO.

Dodała, że Polska jest na szarym końcu pod względem liczby szczepień oraz regularnie zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem wykonywanych testów. - Jesteśmy liderami liczby zgonów i za to będzie odpowiadał rząd Mateusza Morawieckiego, za to będzie odpowiadał PiS - mówiła Lubnauer.

Zaznaczyła, że ustawa covidowa opiera się na absurdzie, że jedynym miejscem, gdzie możemy się zarazić jest praca. W jej opinii np. seniorzy nie powinni w ogóle chorować, ponieważ nie pracują. Lubnauer oceniła, że rząd PiS jest tchórzliwy i nie potrafił być odważny i odpowiedzialny.

Ustawa miała wprowadzić rozwiązania umożliwiające pracownikom nieodpłatne wykonywanie testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2, jak również pozwalające pracodawcom żądać od pracowników oraz osób wykonujących na rzecz pracodawcy prace na podstawie umów cywilnoprawnych podawania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Zgodnie z projektem ustawy pracownik miałby prawo do wykonania testu raz w tygodniu. Ustawa wprowadzała też kary finansowe dla pracowników, którzy nie wykonali testu, a mogli być potencjalnym źródłem zakażenia innych osób w pracy.