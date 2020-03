Sąd Arbitrażowy przy KIG zmienia regulamin i apeluje do przedsiębiorców

Regulamin Arbitrażowy określa m.in. zasady postępowania oraz sposób powołania arbitrów. Dokument obowiązujący w SAKIG uchwalono w 2015 r.

- Zależy nam na ciągłym doskonaleniu i podnoszeniu standardu naszych usług, dlatego chcielibyśmy zapoznać się z opiniami dotyczącymi stosowania regulaminu. Prosimy o przekazywanie nam uwag, komentarzy i propozycji zmian, zarówno tych o charakterze ogólnym, jak i szczegółowych, dotyczących konkretnych rozdziałów i paragrafów. Po zebraniu, przeanalizowaniu i poddaniu pod dyskusję zebranych propozycji, przygotujemy nowelizację Regulaminu, która jeszcze bardziej dostosuje go do potrzeb wszystkich użytkowników i mamy nadzieję przyczyni się do zwiększenia sprawności postępowań arbitrażowych - mówi Agnieszka Durlik, dyrektor generalny, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Opinię nt. Regulaminu Arbitrażowego SAKIG można przesyłać do 30 czerwca na adres sekretariat@sakig.pl. Na stronie Sądu Arbitrażowego przy KIG znaleźć można dedykowany formularz, który ułatwi jej przygotowanie.