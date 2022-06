Są skargi na nowe zasady wyliczania zasiłku chorobowego, ale zmian w L4 nie będzie

KDS

Od nowego roku obwiązują nowe zasady naliczania zasiłku chorobowego. Te budzą wątpliwości wśród społeczeństwa. Jak informuje Agnieszka Hanajczyk, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zgłaszają się do niej osoby, które mają wątpliwości co do nowych zasad wyliczania zasiłku chorobowego. Podobne pisma wpływają też do resortu pracy.

Obowiązująca od stycznia 2022 roku nowelizacja zasad korzystania z zasiłku chorobowego budzi wątpliwości.

Zarówno do posłanki KO Agnieszki Hanajczyk, jak i do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zgłaszają się osoby, które zgłaszają na ten temat uwagi.

Jednak resort pracy nie będzie wprowadzał żadnych poprawek w sposobie naliczania zasiłku chorobowego.

Wraz z 2022 rokiem weszły w życie zapisy przyjętej w czerwcu 2021 roku nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Całkowicie zmieniono w niej dotychczasowe zasady naliczania limitu dni, w których przysługuje zasiłek chorobowy.

Do 182-dniowego okresu zasiłkowego będą wliczane wszystkie poprzednie niezdolności do pracy, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni. Innymi słowo do jednego okresu zasiłkowego zliczone zostaną wszystkie nasze choroby bez względu na ich przyczynę. Przed zmianą jeśli L4 wystawiane było z innego powodu niż poprzednie, okres zasiłkowy liczny był od nowa.

Jak informuje Agnieszka Hanajczyk, posłanka Koalicji Obywatelskiej, do jej biura poselskiego zgłaszają się osoby, które zgłaszają wątpliwości co do nowych zapisów. W związku z tym zwróciła się z interpelacją do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zapytała w niej, czy resort monitoruje, jak działają nowe przepisy, czy docierają do niego zgłoszenia od pracowników co do niesprawiedliwości nowego systemu. Posłanka zapytała też, czy ministerstwo rozważa zmianę tych zapisów co najmniej o wyłączenie ze zliczania okresów niezdolności do pracy tych okresów niezdolności, których przyczyną jest wypadek w pracy lub inny wypadek powodujący uszczerbek na zdrowiu.

Czytaj więcej: L4 na nowych zasadach w 2022 roku. Możesz zostać bez pieniędzy na zwolnieniu lekarskim

Z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra pracy Stanisława Szweda wynika, że celem wprowadzonych zmian było ograniczenie ewentualnych nadużyć, utrzymując ochronę osoby ubezpieczonej w szczególnej sytuacji. Szwed zaznaczył też, że nie zmieniła się długość okresu zasiłkowego przysługującego w okresie ubezpieczenia – wynosi on nadal co do zasady 182 dni (270 w przypadku niezdolności zaistniałej w okresie ciąży i w przypadku gruźlicy). Zmienił się tylko sposób naliczania tych dni. - Zasiłek chorobowy jest świadczeniem o charakterze krótkoterminowym i przysługuje z powodu okresowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Dlatego też okres jego przysługiwania jest ograniczony. Jednocześnie obowiązujące przepisy nie wykluczają możliwości uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego przez osoby chore. Osoby te, po wyczerpaniu maksymalnego okresu zasiłkowego, mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Czytaj więcej: Zwolnienie lekarskie z datą wsteczną. Takie L4 też można dostać od lekarza Przyznał też, że do resortu wpłynęło kilka pism ubezpieczonych i interpelacji posłów dotyczących nowych zasad ustalania okresu zasiłkowego. Żadne z tych pism nie dotyczyło odmowy wypłaty zasiłku w związku z niezdolnością do pracy związaną z wypadkiem w pracy lub z podobnej przyczyny. - Pisma, które wpływają od ubezpieczonych, są przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o zbadanie sprawy, jak również dogłębnie analizowane w resorcie pod względem ewentualnej konieczności zmian przepisów w tym zakresie. Jednocześnie informuję, że obecnie nie są przewidywane prace nad zmianą przepisów ustawy chorobowej w zakresie ustalania okresu zasiłkowego - poinformował wiceminister w odpowiedzi na interpelację.

