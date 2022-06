Są nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych w 2022 roku. Ile wynosi, komu przysługuje

KDS

• 27 cze 2022 16:19





Od 1 czerwca obowiązują nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych. Ile obecnie wynosi zasiłek dla osób bezrobotnych? Kto i na jakich zasadach może go otrzymać? Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniona od stażu pracy i dzieli się na trzy stawki - 80 proc., 100 proc. i 120 proc. (fot. PAP/Wojciech Pacewicz)

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem przyznawanym osobom, które rejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotni i spełniają warunki do jego uzyskania.

Urząd sprawdza historię bezrobotnego z ostatnich osiemnastu miesięcy przed dniem rejestracji. Jeśli w tym czasie przez co najmniej rok pracował legalnie, zapewne zasiłek zostanie mu przyznany.

Wysokość zasiłku jest uzależniona od stażu pracy i dzieli się na trzy stawki: 80 proc., 100 proc. i 120 proc. Stawki wynoszą od 745,56 do 1 424,15 zł netto.

Jak informuje centrum informacyjne służb zatrudnienia Zielona Linia, urząd pracy przed przyznaniem prawa do zasiłku sprawdza ostatnie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzające dzień rejestracji.

Jeżeli osoba rejestrująca się udokumentuje pracę – w tych 18 miesiącach - łącznie przez okres co najmniej 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zasiłek powinien zostać przyznany.

Co ważne, do 365 dni pracy wliczają się także m.in. okres urlopu wychowawczego (bezwzględnie) i okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli podstawę jego wymiaru, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku jest uzależniona od stażu pracy i dzieli się na trzy stawki: 80 proc., 100 proc. i 120 proc. Przez pierwsze trzy miesiące zasiłek jest wypłacany w wyższej kwocie.

Stawki zasiłki dla bezrobotnych od 1 czerwca 2022 r. są następujące:

80 proc. (mniej niż 5 lat stażu pracy)

W okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 043,30 zł brutto / 949,40 zł netto.

W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 819,30 zł brutto / 745,56 zł netto.

100 proc. (od 5 lat do 20 lat stażu pracy) W okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 304,10 zł brutto / 1 186,73 zł netto.

W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 1 024,10 zł brutto / 931,93 zł netto. 120 proc. (co najmniej 20 lat stażu pracy) W okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 565,00 zł brutto / 1 424,15 zł netto.

W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 1 229,00 zł brutto / 1 118,39 zł netto. Na jaki okres jest przyznawane prawo do zasiłku? Eksperci z Zielonej Linii wskazują, że są dwa okresy pobierania zasiłku. Pierwszy wynosi 180 dni i dotyczy osoby bezrobotnej, która rejestruje się w urzędzie pracy na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Czytaj więcej: Koniec rynku pracownika? Pracodawcy ostrożniejsi w zatrudnianiu. Podwyżki też wyhamowują Drugi okres wynosi 365 dni i przysługuje, jeśli: - osoba bezrobotna rejestruje się w urzędzie pracy na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, - rejestrując się w urzędzie pracy ma powyżej 50. roku życia oraz posiada co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, - osoba bezrobotna rejestrująca się w urzędzie pracy ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez osobę rejestrującą się w urzędzie pracy, - osoba bezrobotna rejestrująca się w urzędzie pracy samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat. Skrócony czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych Trzeba również pamiętać, że jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron (wyjątkiem są sytuacje, gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania) lub

za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika, prawo do zasiłku przyznawane jest po 90 dniach od dnia rejestracji w urzędzie pracy i okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni. za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika, prawo do zasiłku przyznawane jest po 90 dniach od dnia rejestracji w urzędzie pracy i okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni. Czytaj więcej: Pracownik nie będzie miał nic do gadania. Nowe przepisy mogą wejść już jesienią Prawo do zasiłku przyznawane jest po 90 dniach od dnia rejestracji w urzędzie pracy i okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni, również wtedy, gdy w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna rejestruje się osoba, która jest w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej i spełnia warunki do nabycia zasiłku dla osób bezrobotnych.

