Rządowy pomysł na kontrolę szczepień może okazać się fikcją. Oto dlaczego

Projekt ustawy w sprawie weryfikacji szczepień w pracy odpowiada na zapotrzebowanie przedsiębiorców i nie jest próbą wprowadzania sanitaryzmu - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Prawnicy podkreślają, że proponowane rozwiązania nie sprawdzą się u znacznej części pracodawców.

W poniedziałek 22 listopada pozytywny wynik na obecność koronawirusa otrzymało 12 334 osób. W tym samym czasie liczba zaszczepionych drugą dawką ogółem wyniosła 17 936 235 osób. Czwarta fala pandemii się rozpędza. Coraz więcej państw decyduje się na wprowadzenie obowiązku szczepień (ostatnio zrobiła to m.in. Austria), mniej przychylnym okiem na niezaszczepionych pracowników patrzą rządy m.in. Austrii, Włoch czy Słowacji.

W Polsce kwestia, czy pracodawca będzie mógł weryfikować szczepienia, wywołuje mnóstwo kontrowersji. Pracodawcy w znacznej mierze są na tak. Politycy i pracownicy są podzieleni. Proponowane przepisy są różnie są oceniane przez prawników.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak podkreśla radca prawny Łukasz Kuczkowski, partner w kancelarii Raczkowski, dziś opierać można się jedynie na medialnych doniesieniach.

- Planowana ustawa ma przyznawać pracodawcy prawo do przetwarzania informacji o zaszczepieniu pracowników przeciwko Sars-CoV-2. W ocenie projektodawcy ma to być skuteczny oręż w walce z epidemią. Niestety projekt ustawy nie został jeszcze zaprezentowany, stąd możemy opierać się jedynie na doniesieniach medialnych - komentuje.

Zgodnie z projektowanymi przepisami jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami. Zdaniem Łukasza Kuczkowskiego w wielu przypadkach wprowadzenie tego przepisu w życie będzie trudne.

- Jednocześnie będzie kompletnie nieprzydatne dla wielu pracodawców, u których kontaktu z klientem nie ma albo jest on bardzo ograniczony. Ponadto wobec braków kadrowych u wielu pracodawców możliwość przeniesienia pracownika niezaszczepionego do innej pracy, w której nie ma kontaktu z klientem, jest co do zasady iluzoryczna - dodaje Kuczkowski.

fot. Shutterstock

Inicjatywa poselska przewiduje także, że pracodawcy, u których wszyscy pracownicy są zaszczepieni, będą zwolnieni z ograniczeń covidowych.

- I znowu, jest to rozwiązanie mało realne w realizacji, choć idące w słusznym kierunku. Co więcej, dla wielu pracodawców jedyne ograniczenia covidowe obecnie obowiązujące to utrzymanie odległości 1,5 metra pomiędzy stanowiskami pracy. Oczywiście jest to ograniczenie, które w wielu przypadkach istotnie ogranicza możliwości powrotu wszystkich pracowników do pracy, ale zniesienie tych ograniczeń jedynie u tych pracodawców, u których wszyscy pracownicy są zaszczepieni, istotnie ograniczy liczbę firm, które będą mogły z tego rozwiązania skorzystać - zaznacza Kuczkowski.

Przeczytaj: Szczepienia na COVID-19: dobrowolność czy zawodowy obowiązek?

Potrzebne są inne rozwiązania

Jak podkreśla Łukasz Kuczkowski, przepisy regulujące te kwestie powinny przede wszystkim zawierać rozwiązania, które nie będą narażały firm na zarzut dyskryminacji.

- Rozwiązania, na które czekają pracodawcy, dotyczą przede wszystkim możliwości organizowania pracy osób niezaszczepionych w odmienny sposób w stosunku do osób zaszczepionych bez ryzyka zarzutu nierównego traktowania czy wręcz dyskryminacji. W przypadku osób zaszczepionych pracodawca powinien zostać zwolniony z wszelkich ograniczeń covidowych. Dodatkowo powinien mieć wyraźne prawo odseparowania obu tych grup pracowników (inne pokoje, inne piętra, inna organizacja pracy) przy jednoczesnym utrzymaniu ograniczeń covidowych wobec osób niezaszczepionych. Ustawa powinna wyraźnie wskazywać, że pracodawca podejmując te działania uwzględnia przede wszystkim interes osób zaszczepionych - tłumaczy Kuczkowski.

Uregulowane powinny zostać zasady dotyczące ozdrowieńców, osób z negatywnym wynikiem testu oraz tych, którzy z powodów medycznych nie mogą przyjąć szczepionki.

- Grupę osób zaszczepionych powinno się oczywiście rozszerzyć na ozdrowieńców. Dyskusyjne jest już natomiast objęcie tą grupą osób z negatywnym wynikiem testu, chyba że chodzi o osoby, które ze względów medycznych nie mogą przyjąć szczepionki (liczba takich przypadków jest jednak ograniczona). Dla zapewnienia takiej odmiennej organizacji pracy konieczne jest oczywiście to, aby pracodawca mógł w pełni legalnie bez ryzyka przetwarzać dane osobowe pracowników dotyczące szczepień - podkreśla Kuczkowski.

Zobacz: Kiedy można odmówić pracy przez covid. Sama obawa nie wystarczy

Co z pojawiającym się w przestrzeni medialnej postulatem o możliwości zwolnienia pracownika, który nie będzie chciał się zaszczepić? Łukasz Kuczkowski podkreśla, że szczepionki nie są obowiązkowe i ta kwestia nie powinna się zmienić, jednak pracodawcy powinni mieć możliwość dobierania takiego personelu, który ze względu na stan zaszczepienia zmniejsza ryzyka związane z COVID-19.

- Oczywiście osoby zaszczepione również chorują, ale wiadomo już, że w wielu przypadkach przechodzą te choroby bezobjawowo albo bez ciężkich powikłań. Z punktu widzenia pracodawcy to dobra wiadomość, gdyż istnieje bardzo duża szansa szybkiego powrotu takiego pracownika do pracy. Skutki choroby na poziomie zakładu pracy są też ograniczone. Wygląda jednak na to, że projekt ustawy nie będzie przewidywał takiego rozwiązania za wyjątkiem placówek leczniczych. To krok w dobrym kierunku, ale powinien zostać rozszerzony na pozostałe branże i wszystkich pracodawców. Oczywiście brak zaszczepienia nie oznaczałby automatycznie zwolnienia - decyzję podejmowałby pracodawca, mając na względzie interes własny i pozostałych pracowników (ale również ich rodzin i całego społeczeństwa) - mówi.

fot. Pixabay

Problem już jest

Prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska podkreśla, że sprawy związane ze szczepieniami to ok. 60 proc. wszystkich spraw zgłaszanych do stowarzyszenia w 2021 roku.

Pracownicy skarżą się na presję związaną ze szczepieniami, na pytania pracodawców czy grożenie im brakiem premii, a nawet zwolnieniem z pracy.

- Na pewno najgłośniejsze sprawy, którymi się zajmowaliśmy, to duża firma zajmująca się produkcją okien, która premię frekwencyjną uzależniała od szczepienia, czy ostatnio sprawa kopalni Nowy Ląd, gdzie pracownicy niezaszczepieni byli przesuwani ze swoich stanowisk pracy i wyraźnie odsuwani od obowiązków - wyjaśnia Marczulewska.

Problemów jest jednak zdecydowanie więcej.

- Ostatnio zajmowaliśmy się sprawą jednego z armatorów, który zażądał szczepień od pracowników pływających na promach. Kolejny temat to sprawa przedszkolanek, które nie zaszczepiły się w jednym z przedszkoli; części podziękowano za współpracę z powodu utraty zaufania. Tematów zwolnień z pracy lub degradacji było od września co najmniej kilkanaście. Każdy był kierowany do naszych prawników - dodaje Małgorzata Marczulewska. - Pracodawcy, widząc, co dzieje się, jeżeli chodzi o tempo wzrostu czwartej fali, chcą się zabezpieczyć i uniknąć lockdownu. Niestety pracownicy nie zawsze im sprzyjają. Ten temat się dopiero rozpędza - przyznaje.

Przeczytaj więcej: Skarżą się na segregację i mobbing. Od miesięcy ten temat rozgrzewa do czerwoności