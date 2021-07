Rządowy plan ma odmienić nasz rynek pracy. Jakim kosztem? "Nie policzyliśmy"

Strategia Demograficzna do 2040 roku, która niedawno zostało zaprezentowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, to zbiór rozwiązań, które w dużej mierze mają zwiększyć stabilność zatrudnienia przyszłych rodziców. Najwięcej, co w przypadku walki o zwiększenie dzietności w Polsce nie dziwi, otrzymać mają kobiety. Ale jakim kosztem?

- Ona w dalszym ciągu jest dokumentem kierunkowym. Tam nie ma konkretnych rozwiązań, które dałoby się sparametryzować i policzyć ich koszty. My mówimy o pewnych kierunkach – tłumaczy nam pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej i przyznaje, że na takie kalkulacje będzie miało wpływ jeszcze sporo rzeczy. - Mam nadzieję, że po zakończeniu konsultacji strategia zostanie przyjęta przez Radę Ministrów wczesną jesienią. Wtedy będzie czas na wypracowywanie konkretnych rozwiązań, które teraz nie są realizowane choćby w ramach Polskiego Ładu - mówi Barbara Socha.

Jedną z rządowych propozycji, która ma poprawić stabilność pracy, jest ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nieprzekraczający 15 miesięcy. To regulacja, która zdaniem części obserwatorów rynku pracy w Polsce może spowodować, że pracodawcy będą sięgać po bardziej elastyczne formy zatrudnienia ( pracę tymczasową lub współpracę z podwykonawcami pracującymi na samozatrudnieniu).

- To jest nasza propozycja. Jesteśmy bardzo otwarci na głosy środowisk pracodawców. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że z ich punktu widzenia jest to rozwiązanie utrudniające, biorąc pod uwagę elastyczność przedsiębiorcy – wyjaśnia Barbara Socha.

Podkreśla jednak, że odwrotu od upowszechnienia umów o pracę na czas nieokreślony raczej nie będzie.

Podobnie jest w Czechach i na Węgrzech i właśnie na rozwiązaniach z tych dwóch państw polski resort rodziny chce się wzorować.

- Na Węgrzech regulacje umów na etat są tak stworzone, że jeśli jej się ich nie wypowie w ciągu trzech miesięcy, to są one z automatu umowami na czas nieokreślony. Są to może jakieś niedogodności dla pracodawców, ale przy dzisiejszym rynku pracy nie sądzę, żeby to miało jakieś kluczowe znaczenie, które spowodowałoby rewolucje na rynku pracy – dodaje.

Wiceminister w „Rządowej ławie” wyjaśnia, że w Polsce sytuację trzeba „ucywilizować”, by skończyć z praktyką kobiet, które po otrzymaniu umowy na czas nieokreślony „bardzo szybko zachodzą w ciążę i idą na urlop macierzyński”.

Na co powinni przygotować się przedsiębiorcy w związku z realizacją rządowej Strategii Demograficznej 2040? Zobacz całą rozmowę z Barbarą Sochą, wiceminister rodziny i polityki społecznej:

Więcej ojców w domu?

Projekt Strategii zakłada, że ochronę przed zwolnieniem zyskać mają ojcowie w okresie pierwszego roku życia dziecka, a jeśli są małżonkami – także w czasie ciąży żony.

Matki miałyby być chronione nie tylko w okresie ciąży i urlopów macierzyńskich oraz rodzicielskich (czyli rok po porodzie, jeśli kobieta skorzysta z pełnego wymiaru), lecz także przez dodatkowy rok po powrocie do pracy ze wspomnianych urlopów, bez konieczności obniżania etatu.

Polskę obowiązuje przyjęta w 2019 roku unijna dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Jej art. 5 nakazuje państwom członkowskim udzielenie dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego każdemu z rodziców, które nie wykorzystane nie podlegają przeniesieniu na drugiego rodzica. Art. 8 stanowi, że ten urlop musi być płatny i ojciec ma prawo z niego skorzystać.

Kraje Wspólnoty taką regulację sukcesywnie wpisują w swoje polityki prorodzinne.

Czemu więc w polskiej Strategii Demograficznej 2040 nie ma większego nacisku na aktywizację ojców w wychowaniu?

- Osobiście jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania. Uważam, że długi urlop rodzicielski to dobre rozwiązanie, ale to powinna być decyzja rodziny, kto ma ten urlop wykorzystać, czy ojciec, czy matka – odpowiada Socha.

W rozmowie z naszym portalem wyjaśnia, że nie ma wiarygodnych badań „które by jasno wskazywały, że tam, gdzie ojcowie mocno korzystają z urlopów rodzicielskich, tam rośnie dzietność”.

Obecnie w Polsce ojcowie mają możliwość skorzystania z półrocznego urlopu rodzicielskiego:

- Wykorzystują go poniżej jednego procenta. A jeśli chodzi o dwutygodniowy urlop ojcowski, który też przysługuje ojcom od wielu lat, to dane za 2019 roku mówią, że niewiele ponad 60 tys. osób z niego skorzystało na blisko 370 tys. uprawnionych do tego ojców- dodaje wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Cel rządu – krócej w żłobku

Jednym z celów wpisanych w Strategię Demograficzną 2040 jest skrócenie średniej tygodniowej liczby godzin, jakie dziecko spędza w żłobku. Teraz to 6,8 h/dziennie. Za 20 lat obecny rząd chce, by było to zdecydowanie krócej

Czemu?

- Patrząc na statystyki unijne widać, że mamy w Polsce sporą bierność zawodową kobiet. To oznacza nic innego jak to, że kobiety mają ograniczony wybór. Albo pracujemy na cały etat i dziecko trafia na 10 godzin do żłobka, albo rezygnujemy z pracy – tłumaczy Barbara Socha.

I sama zadaje pytanie:

- I tu mam pytanie do pracodawców: co zrobić, by ułatwić obu stronom pracę na część etatu? Bo znów, patrząc na unijne statystyki, to aktywność zawodową kobiet (jako współczynnik zatrudnienia) mamy dokładnie na poziomie średniej unijnej. Nie mamy jednak kobiet, które pracują na część etatu, a np. w Holandii 80 proc. kobiet pracuje na część etatu.

Wakacyjne konsultacje

Strategia Demograficzna 2040 spotkała się z szeroką krytyką pracodawców mówiących, że de facto jest to przerzucanie na nich dbałości o wzrost demograficzny. Drugi zarzut to ten mówiący o braku jakichkolwiek konsultacji tej rządowej polityki.

Od początku lipca startują konsultacje regionalne Strategii. Odbyć ma się 16 konferencji wojewódzkich.

Przełom sierpnia i września to czas na bardziej branżowe, tematyczne konsultacje.

- Wszelkie organizacje pracodawców są mile widziane. Termin spotkań chcemy ustalić łącznie z nimi, więc nie podam teraz dat. Realnie będzie to przełom sierpnia i września. Nie wyobrażam sobie, żeby ten dokument miał stanąć na Radzie Ministrów bez konsultacji z nimi. Oczekuje konstruktywnej krytyki. Rozumiem, że coś może się nie podobać, ale prosimy o jakieś propozycje w zamian – apeluje na koniec „Rządowej ławy” Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej.