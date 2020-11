Rząd wydłużył wsparcie. Kto i do kiedy może korzystać z zasiłku

Rodzice, którzy z racji zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, pozostają z pociechą w domu, będą mogli nadal korzystać z zasiłku opiekuńczego. Rozwiązanie to zostało wydłużone do 24 grudnia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia (Fot. Pixabay)

Pod koniec listopada rząd ogłosił, że wydłuża nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów do przerwy świątecznej. Potem wolne aż do połowy stycznia.

Dla rodziców najmłodszych dzieci może oznaczać to ciąg dalszy logistycznych kłopotów. Kto nie znajdzie opieki, będzie mógł skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował właśnie, że rozwiązanie to zostało wydłużone do 24 grudnia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. Chodzi o szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Można się o niego ubiegać również wtedy, gdy te placówki nie mogą zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19. Chodzi np. o sytuację, gdy część dzieci uczy się stacjonarnie, a część zdalnie.

Co ważne, zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Z kolei warto przypomnieć, że przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 24 listopada 2020 r. wprowadziły obowiązek prowadzenia przez szkoły podstawowe działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób: zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, składają wniosek do dyrektora szkoły. Jeśli wystąpią z takim wnioskiem i korzystają z opieki zapewnionej przez szkołę, nie przysługuje im dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wysokość zasiłku stanowi 80 proc. wynagrodzenia. Osoby, które chcą z niego skorzystać oświadczenie o sprawowaniu opieki powinny złożyć u swojego płatnika składek, na przykład u pracodawcy czy zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie w ZUS, mogą to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

