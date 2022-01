Rząd wraca do starego pomysłu. "Pracodawca zapłaci więcej, a pracownik dostanie mniej"

Rząd wraca do pomysłu pełnego oskładkowania umów-zleceń. Miałoby to dotyczyć osób, które pracują na co najmniej dwóch umowach zleceniach lub łączą pracę na zleceniu z etatem czy działalnością gospodarczą. Zdania pracodawców i związkowców na ten temat są podzielone.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg rozesłała do konsultacji społecznych Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 r. By podnieść jakość zatrudnienia - i tym samym zmniejszyć segmentację na polskim rynku - pracy resort proponuje objęcie wszystkich umów-zleceń składkami na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów oraz zniesienie zasady opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z umowy-zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

"Rozwiązanie problemu segmentacji upatrywane jest w planowanej reformie, która wprowadzi obowiązek objęcia wszystkich umów zlecenia, niezależnie od osiąganych przychodów, składkami na ubezpieczenia społeczne. Reforma ma objąć uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, uszczelnienie zasad podlegania ubezpieczeniom, zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej, podwyższenie przyszłych świadczeń długoterminowych, brak dysproporcji pomiędzy umowami o pracę a umowami zlecenia na gruncie systemu ubezpieczeń społecznych. Ze względu na wielowymiarowy charakter reformy, zdecydowano się na rozłożenie jej poszczególnych etapów wdrożenia w kilkuletnim przedziale czasowym (tj. do 2024 r.). W konsekwencji przyniesie to wyższą wysokość przyszłych świadczeń adekwatną do wysokości osiąganych przychodów" – czytamy w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 r.

Przypomnijmy - zgodnie z obecnymi przepisami, jeśli z pierwszej umowy zatrudnieni opłacili składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, od kolejnych umów płacą już tylko składkę zdrowotną i przez to otrzymują na rękę wynagrodzenie wyższe o około 30 proc. Pełne oskładkowanie przychodów oznacza jednak nie tylko zwiększenie kosztów ich zatrudnienia dla przedsiębiorców, ale także zmniejszenie wypłaty dla zleceniobiorcy.

Pomysł ten krytykuje dr Wojciech Nagel, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych.

- Projekt likwidacji tzw. zbiegów umów, który powraca, ma na celu likwidację sytuacji, w której 30 proc. wynagrodzenia pozostaje u pracodawcy i zleceniobiorcy. Czyli pracodawca ma mniejsze koszty, a wykonawca - więcej zarabia. Tak naprawdę realizacja projektu sprawi, że pracodawca zapłaci więcej, a pracownik otrzyma mniej. W mojej ocenie taka jest idea tego pomysłu. Poza uzasadnieniem fiskalnym, gdzie liczy się na dodatkowy wpływ ok. 4 mld zł do budżetu, nie ma sensownego wytłumaczenia likwidacji tzw. zbiegów umów – ocenia pomysł Wojciech Nagel.

Nieco inaczej ocenia pomysł Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy z Konfederacji Lewiatan.

- Rozumiem, że celem rządu jest pozyskanie dodatkowych środków do ZUS i zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego przyszłych emerytów, ale zwracam uwagę, że najistotniejszy krok w tym kierunku został już zrobiony, czyli ozusowano te umowy-zlecenia, gdzie zleceniodawcą jest pracodawca oraz zlecenia tych osób, które nie mają innego zatrudnienia, a tym samym dokonano już zmian, które ograniczają możliwość zastępowania umów o pracę (w całości lub części) umowami cywilnoprawnymi. Wskazana zmiana objęłaby więc tylko te zlecenia, które są zawierane przez osoby posiadające zatrudnienie u pracodawcy, a świadczącego usługę na rzecz innego podmiotu, a to - patrząc choćby po wysokości stopy bezrobocia i danych dotyczących wielkości zatrudnienia - nie będzie jakaś znacząco duża grupa zleceniobiorców, a tym samym nie będą to wpływy do budżetu, które znacząco zmienią jego bilans – mówi Monika Fedorczuk.

Mniejsza aktywność zawodowa

Fedorczuk zwraca jednak uwagę na możliwe ryzyko, że projektowana zmiana może ograniczyć liczbę osób chętnych do podejmowania dodatkowych pracy.

- Jeśli korzyść netto dla usługobiorcy (wykonawcy) będzie zbyt niska, ozusowanie wszystkich umów-zleceń może ograniczyć krąg osób chcących realizować dodatkowe, obok podstawowego zajęcia, zobowiązania. W sytuacji braku pracowników, będzie to miało niezamierzony, acz negatywny skutek. Warto pamiętać, że często decyzję o przyjęciu zlecenia osoba podejmuje, mając na uwadze swoją bieżącą sytuację dochodową, a nie z uwagi na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych – tłumaczy Monika Fedorczuk.

A tych, których wpływy na konto pomniejszą się, nie będzie brakować. Jak zaznacza Wojciech Nagel, sytuacja pracowników, którzy są bardziej aktywni niż inni i mają możliwość wykonywania wielu zleceń, pogorszy się. Z jego szacunków wynika, że otrzymają oni, uwzględniając dodatkowe obciążenia oraz wysoką inflację, realnie co najmniej ok. 17 proc. mniej niż dotychczas.

- Gastronomia, turystyka, branża eventowa, branża fitness mają ogromne problemy z utrzymaniem się w obecnej, piątej fali pandemii. Są one w większości objęte są dotychczasowymi rozwiązaniami dla umów cywilnoprawnych, zleceń i dziełowych. Mamy informacje o zamykaniu działalności gospodarczej lub zapowiedzi o jej zawieszaniu. Skokowy wzrost cen energii odbija się już na firmach dostarczających podstawowe produkty - piekarnie, małe masarnie. Pikują ceny zbóż, pojawiły się informacje o możliwych cenach za bochenek chleba od 10-12 zł - podkreśla ekspert BCC.

- Osoby dorabiające do emerytury powinny funkcjonować w dotychczasowych uwarunkowaniach, ale jak będzie na "koniec dnia", tego nie wiadomo – dodaje Wojciech Nagel.

Pełne oskładkowanie umów-zleceń wpłynie na wysokość świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, a w przyszłości - emerytur i rent rodzinnych (Fot. Shutterstock)

Wyższe emerytury

Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ, dostrzega zalety tego rozwiązania. Jak podkreśla, OPZZ opowiada się za pełnym oskładkowaniem umów cywilnoprawnych, a więc wprowadzeniem obowiązku ubezpieczeń społecznych od każdej umowy-zlecenia.

- Swoje stanowisko uzasadniamy tym, że takie rozwiązanie przyczyni się do efektywniejszego zabezpieczenia osób wykonujących umowy-zlecenia, m.in. w postaci wyższych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, a w przyszłości wyższych emerytur i rent rodzinnych należnych zleceniobiorcom lub po zleceniobiorcach. Spodziewamy się ponadto, że takie rozwiązanie ograniczy nadużywanie innych form zatrudnienia niż umowy o pracę - komentuje Sebastian Koćwin.

Wiceprzewodniczący OPZZ zauważa, że temat pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych wraca co kilka miesięcy m.in. na posiedzeniach zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS i niestety wciąż nie jest rozwiązany.

- Od 1 stycznia 1999 r. system emerytalny opiera się na zasadzie zdefiniowanej składki. Oznacza to, że wysokość świadczeń wypłacanych w ramach ubezpieczeń społecznych jest pochodną wysokości odprowadzanych składek. W związku z tym istnieje poważne ryzyko, że grupy, które w trakcie swojej aktywności zawodowej odprowadzają niskie składki na ubezpieczenia społeczne, nie zgromadzą wystarczającej ilości środków, aby ich emerytura osiągnęła godną wysokość. W efekcie świadczenia przez nich pobierane będą rażąco niskie lub poniżej minimalnej emerytury. Przez liczne zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ograniczenia w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczeni nie budują dostatecznego kapitału na poczet przyszłych świadczeń – wyjaśnia Koćwin.

Z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wynika, że stopa zastąpienia w Polsce w latach 2050-2060 może spaść poniżej 30 proc. i będzie należała do najniższych na świecie. W kontekście tych prognoz rozwiązania zwalniające niektóre grupy z obowiązku odprowadzania składek do ZUS-u są pomysłem nieroztropnym, bowiem osłabiają poziom ochrony ubezpieczeniowej osób zatrudnionych – dodaje.

Także Monika Fedorczuk zwraca uwagę na wysokość emerytur.

- Ozusowanie umów-zleceń, które są realizowane jako uzupełnienie dochodu uzyskiwanego z etatu czy z emerytury, powinno - teoretycznie - wpłynąć pozytywnie na wysokość uzyskiwanej w przyszłości emerytury, gdyż zwiększałoby zgromadzony kapitał. Jednak w przypadku zleceń realizowanych od czasu do czasu, na stosunkowo niewielkie kwoty, wpływ ten nie będzie jakoś znaczący i raczej nie będzie miał decydującego wpływu na wysokość przyszłej emerytury – wyjaśnia przedstawicielka Konfederacji Lewiatan.

Najpierw reforma Kodeksu pracy

Grzegorz Sikora, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Forum Związków Zawodowych (FZZ), zwraca uwagę, że na ten moment brakuje szczegółów dotyczących pomysłu.

- W przypadku oskładkowania umów-zleceń istotne są szczegóły, a tych w dokumencie ich nie ma. Mamy różne kombinacje – zbiegi umów-zleceń, umowy-zlecenia towarzyszące umowie o pracę czy jednoosobowej działalności gospodarczej. Warto rozpatrzeć te warianty osobno i zobaczyć, jak proponowane zmiany wpłyną na osoby działające w oparciu o umowy cywilnoprawne. Tego niestety zabrakło. Mamy kolejny pomysł rządu, który nie został głęboko przeanalizowany. A przecież przez ostatnie 5-6 lat można było zreformować Kodeks pracy i wyposażyć osoby z umowami cywilnoprawnymi w prawa, jakie przysługują pracownikom na etacie. Musimy zmienić podział pracy ze względu chociażby na jej specyfikę czy czas jej wykonywania, dopiero wtedy możemy rozmawiać o tym, jak powinna być obciążona. To jest kluczowe wyzwanie i za tą zmiana powinny iść kolejne dotyczące oskładkowania – komentuje Grzegorz Sikora.

Przykładem są osoby zatrudnione w szpitalach - pielęgniarki, położne czy lekarze. Część z nich ma kontrakt czy umowę zlecenie, choć wykonuje te same czynności co osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

- To jest absurd. Podstawowym problemem jest więc fakt, że osoby, choć wykonują pracę, to jednak nie mają uprawnień i obowiązków wynikających z umowy o pracę. To jest największe wyzwanie i realny problem, którym powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności – tłumaczy Sikora.

Przedstawiciel FZZ wskazuje, że należy zacząć od podstaw i zreformować Kodeks pracy, dopasowując go nowej rzeczywistości. Jego zdaniem musimy dostosować do niej system prawny, w którym weźmiemy pod uwagę potrzeby pracowników i pracodawców, a tym samym elastyczne formy zatrudnienia. Dopiero wtedy możemy zastanawiać się nad ich oskładkowaniem.

- Zmiany muszą być przemyślane, inaczej możemy mieć chaos tak jak w przypadku Polskiego Ładu. Wprowadzenie tak topornego rozwiązania, jakim jest oskładkowanie wszystkich umów-zleceń, może przynieść negatywne skutki dla pracowników i pracodawców. Jako centrala związkowa chcemy, aby system podatkowo-składkowy był sprawiedliwy i dawał bezpieczeństwo, ale chcemy też, żeby to bezpieczeństwo nie było pozorne – podkreśla Grzegorz Sikora.

Pojawiają się obawy, że zwiększanie kosztów zatrudnienia może doprowadzi do wzrostu szarej strefy (Fot. Shutterstock)

Szara strefa i umowy śmieciowe

Pojawiają się obawy, że zwiększanie kosztów zatrudnienia może doprowadzi do wzrostu szarej strefy. Czy faktycznie tak się stanie? Grzegorz Sikora zaznacza, że to możliwe.

- Warto jednak zwrócić uwagę, że argument ten zazwyczaj stawiają pracodawcy, gdy mamy do czynienia z większymi obciążeniami. To lęk, który wielokrotnie przewijał się w dyskusji – dodaje Sikora.

OPZZ zwraca z kolei uwagę na fakt, że poza ochroną ubezpieczeniową pozostają osoby wykonujące umowy o dzieło (z wyłączeniem osób, które zawarły taką umowę z własnym pracodawcą bądź pracują na rzecz własnego pracodawcy). Sebastian Koćwin tłumaczy, że istnieje zagrożenie, że po pełnym oskładkowaniu umów-zleceń przedsiębiorcy uznają, że warto „przerzucić” zatrudnionych właśnie na umowy o dzieło i co za tym idzie - efekty reformy zostaną zaprzepaszczone.

- W związku z powyższym należy zastanowić się nad rozwiązaniami, które zapobiegną tego typu nieprawidłowościom, np. zwiększeniem uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy (Inspektor PIP powinien mieć możliwość w ramach decyzji administracyjnej przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę). Pomocny w tej sytuacji będzie rejestr umów o dzieło prowadzony przez ZUS. Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia do ZUS zawarcia każdej umowy o dzieło. W razie pełnego oskładkowanie umów cywilnoprawnych istotne będzie pilne monitorowanie rejestru pod kątem liczby podpisywanych umów o dzieło, a w sytuacji znaczącego wzrostu ich liczby ich weryfikacja – mówi Sebastian Koćwin.

- Poza tym warto podkreślić, że okres pandemii koronawirusa pokazał, iż to osób na umowach śmieciowych przedsiębiorcy pozbywają się w pierwszej kolejności. Pozbawieni środków do życia, niemający odprowadzanych składek, musieli liczyć na pomoc państwa. Jak pamiętamy, otrzymali ją w kwocie 2080 zł przez trzy kolejne miesiące, ale ogólnie rzecz biorąc - to była pomoc z pieniędzy pracowników, za których odprowadzane są składki ubezpieczeniowe – dodaje związkowiec z OPZZ.

Trudny moment

Czy w obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z piątą falą pandemii, wysoką inflacją i zamieszaniem związanym z Polskim Ładem, warto wprowadzać kolejne zmiany? Wojciech Nagel nie ma co do tego wątpliwości.

- To najgorszy moment; mnożenie kolejnych danin doprowadzi małe biznesy do upadku, a także do rozrostu szarej strefy. Także - kombinacjami podatkowo-składkowym, które zawsze w takiej sytuacji się pojawiają. Niezależnie od momentu, sam pomysł likwidacji zbiegów umów jest zły i uderza w zarobki ludzi. Należy go zaniechać. Dotychczasowe rozwiązania z pewnością utrzymują warunki konkurencyjności i co najważniejsze - nie podnoszą kosztów działalności gospodarczej. Podnoszenie tych kosztów w czasach pandemii jest niedopuszczalne, szkodzi zatrudnieniu i możliwości funkcjonowania firm – uważa Nagel.

W podobnym tonie wypowiada się Monika Fedorczuk. Jej zdaniem, sytuacja, w której mamy tak duże zawirowania będące skutkiem programu Polski Ład, nie jest dobrym momentem na wprowadzanie kolejnych zmian.

- Działy kadrowo-płacowe na razie mają wyzwania związane z naliczaniem i wypłatą podstawowych wynagrodzeń. Wydaje się, że te zmiana to aż nadto na ten rok. Ponadto wprowadzenie tej zmiany może być czynnikiem dodatkowo, obok inflacji, prowadzącym do wzrostu wyceny zadań realizowanych w ramach dodatkowych, obok podstawowego zajęcia, umów-zleceń. Obecnie na polskim rynku mamy do czynienia ze spiralą inflacyjną i kolejny bodziec, który zwiększa presję na podnoszenie wyceny pracy, nie jest pożądany – ocenia Fedorczuk.

W innym tonie wypowiada się Grzegorz Sikora. Jego zdaniem nie byłoby problemu z podnoszeniem obciążeń - nawet w tak trudnym momencie, jaki mamy teraz - gdyby rząd postępował w sposób uczciwy, tzn. wyjaśniał, dlaczego podnosi podatki czy składki i jakie zmiany za tym idą.

- Niechęć do twardego podnoszenia obciążeń – nie tylko wśród pracodawców, ale także wśród pracowników - wynika z faktu, że przestajemy ufać państwu, że pozyskane pieniądze przeznaczy na coś konstruktywnego. Brakuje tu uczciwości. Mamy więc nie do końca dobry czas na wprowadzenie pełnego oskładkowania umów-zleceń, ale nie ze względu na moment, w których jesteśmy, tylko na jakość dialogu społecznego. Popatrzmy na Polski Ład - podniesienie składki zdrowotnej to dofinansowanie NFZ. Nie dostaliśmy jednak konkretnych informacji, co z tymi pieniędzmi rząd uczyni. Nie ma jasnej i uczciwej oferty - dla pracowników również – ocenia Sikora.

- Znajdujemy się w sytuacji gospodarczej, która jest bezalternatywna. Nie jesteśmy w stanie sięgnąć po podobny przykład z przeszłości i odnieść się do niego. Trochę improwizujemy, jeśli chodzi o radzenie sobie ze skutkami pandemii czy zmian klimatycznych, które będą niosły za sobą ogromne zmiany na rynku pracy. Do tego mamy nieciekawą sytuację demograficzną, a także trudną sytuację za wschodnią granicą. To wszystko razem powoduje, że mamy ogromne zagrożenie wynikające z ogólnoświatowej dekoniunktury. Powinnyśmy myśleć, jak zbudować system, który będzie zarazem dawał bezpieczeństwo pracownikowi, ale też będzie odporny na dekoniunkturę. W mojej ocenie toporne oskładkowanie - bez szczegółów i większej refleksji, na zasadach uproszczonego myślenia o systemie - może przynieść skutek odwrotny – podsumowuje przedstawiciel FZZ.