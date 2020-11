Rząd wprowadza Tarczę Finansową 2.0. Będzie pomoc dla turystyki, kultury, rozrywki i gastronomii

Rok 2021 będzie rokiem przełomu gospodarczego. Musimy się szybko odbić po roku 2020. Udało nam się uratować branże w ramach naszych działań wiosennych, teraz wprowadzamy Tarczę Finansową 2.0., która pomoże kolejnym branżom - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowej (26 listopada) konferencji prasowej.

Państwo polskie nie zostawiło samych sobie przedsiębiorców i pracowników podczas kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa - przekonywał premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślał, że świat w dobie pandemii zmaga się nie tylko z jej skutkami w obszarze ochrony zdrowia, ale również w gospodarce. Stwierdził przy tym, że obecne metody walki z kryzysem w Polsce przynoszą pozytywne rezultaty.

- Poziom bezrobocia i aktywności ekonomicznej ludności - tutaj nie tylko rejestrujemy jedne z najlepszych wyników w Europie, a nawet na świecie, ale dodatkowo można powiedzieć, że mamy do czynienia w III kwartale z przyrostem aktywności ekonomicznej ludności powyżej poziomu sprzed czasów pandemii - mówił Morawiecki.

Według niego, podstawową przyczyną tego osiągnięcia jest to, że państwo polskie nie zostawiło samych sobie przedsiębiorców i pracowników podczas kryzysu.

Premier podkreślił na konferencji prasowej, że nie możemy utknąć w "ślepym zaułku", który będzie blokował rozwój gospodarczy na lata.

- Potrzebne jest ratowanie tych branż w najtrudniejszej sytuacji, a w roku 2021 kombinacja wielu instrumentów finansowych, gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych dla przedsiębiorców, ale także dla pracowników, po to, żeby tarcza branżowa, tarcza 2.0 okazała się jak najbardziej skutecznym mechanizmem - powiedział szef rządu.

Jak zaznaczył, ta wojna z wirusem na pewno się jeszcze nie zakończyła.

- Jego bardzo niedobre skutki dla gospodarki również będą jeszcze długo widoczne, ale państwo polskie - w tej wojnie i w tych poszczególnych bitwach może obiecać jedno - na pewno nie pozostawimy przedsiębiorców, na pewno nie pozostawimy pracowników samymi sobie. Będziemy robić wszystko dla ratowania miejsc pracy, i dla ratowania potencjału gospodarczego polskich przedsiębiorców - powiedział Morawiecki.

Tarcza 2.0. dla najbardziej potrzebujących branż

Zdaniem Morawieckiego, państwo polskie ratuje polskich przedsiębiorców i polskie miejsca pracy.

- Całe branże mogłyby być zmiecione z powierzchni polskiej gospodarki, gdyby nie te działania, które proponujemy w ramach tarczy 2.0 - ocenił.

- Dziś prezentujemy Tarczę Finansową 2.0. Dla branż najbardziej potrzebujących szykujemy wsparcie. Takie branże to: turystyka, kultura, rozrywka, gastronomia. Jest tych branż, opierając się o PKD, około 40 - powiedział premier.

- Rok 2021 będzie rokiem przełomu gospodarczego. Musimy się szybko odbić po roku 2020. Udało nam się uratować branże w ramach naszych działań wiosennych, teraz wprowadzamy Tarczę Finansową 2.0., która pomoże kolejnym branżom - zaznaczył.

Premier zapowiedział, że działania w ramach tarczy 2.0. będą działaniami, które częściowo znamy z naszego instrumentalium wiosennego.

Zaznaczył, że Tarcza Finansowa to będą takie rozwiązania jak dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, postojowe, świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy zwolnienia ze składek na ZUS.

- Wśród zaproponowanych rozwiązań znajdą się: dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, które - jak podkreślił premier - będzie można powtarzać w sytuacji, jeśli gospodarka nie będzie wychodziła na prostą, świadczenia postojowe, zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wymienił.

Miliardy złotych dla firm

- Tarcza 2.0 to co najmniej 35 do 40 mld zł, 3 mld zł dla mikrofirm, 5 mld zł dla małych firm; dla średnich i większych to pozostałe 25-27 mld zł - powiedział premier.

Według niego, dzięki wcześniejszym działaniom przemysł w Polsce zanotował najlepsze rezultaty w całej UE i to na przestrzeni lat. - Stało się tak dlatego, że zastosowaliśmy instrumenty dobrze przycięte do warunków gospodarki polskiej - zaznaczył.

- O ile pierwsza tarcza uratowała gospodarkę w tamtej fali kryzysu (…), dzisiaj patrzymy przede wszystkim na te branże, które są najbardziej dotknięte - dodał Morawiecki. Powiedział, że chodzi o ok. 40 branż w tym: gastronomię, przewozy, hotelarstwo, turystykę, a także kulturę i rozrywkę.

- Gospodarka i stan epidemii to dwa mechanizmy ze sobą bezpośrednio powiązane. Niestety przed nami kolejne trudne miesiące i nie wiemy dokładnie, kiedy pozbędziemy się epidemii na dobre- przyznał.

Jak otrzymać dotację z Tarczy 2.0?

- O wsparcie z nowej Tarczy zgłaszać się będzie można już w najbliższych dosłownie dniach. Dzisiaj także od strony operacyjnej, technicznej, informatycznej, jesteśmy przygotowani - zadeklarował premier, przypominając o szybkim tempie, w jakim została wiosną przygotowana finansowa Tarcza 1.0.

Odnosząc się do pytania, do kiedy środki te będą wypłacane, premier powiedział, że termin ten jest otwarty.

- Z jednej strony nie wiemy, jakie będą skutki i jak długotrwały będzie atak wirusa na gospodarkę, więc wolę, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, że jeśli pomoc będzie konieczna również w styczniu, lutym, marcu, to ona dalej będzie dostępna - wyjaśniał szef rządu.

Zaznaczył przy tym, że choć środki na pomoc dla firm pochodzą z sektora finansów publicznych państwa polskiego, to w niektórych przypadkach trzeba notyfikować programy w Komisji Europejskiej.

- Komisja Europejska czasami nie natychmiast odpowiada na nasze wnioski, dlatego proces notyfikacyjny powstrzymuje nas od błyskawicznego działania - powiedział.

Morawiecki dodał, że środki na pomoc dla firm zostały wypracowane w wyniku uszczelnienia systemu finansowego i uzdrowienia finansów publicznych w poprzednich czterech latach.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm zakłada wsparcie do 3 mld. O subwencje mogą się ubiegać mikrofirmy, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników z prawie 40 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności; ich obrót lub suma bilansowa za 2019 r. ma wynieść do 2 mln euro; subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego; subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł; wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów.

Ponadto, z subwencji mogą skorzystać firmy, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o minimum 30 proc. w związku z COVID-19; środki bezzwrotne będą zastosowane pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Termin składania wniosków to styczeń - luty 2021 r. (po zgodzie KE).

W przypadku małych i średnich firm Tarcza Finansowa PFR 2.0 zakłada wsparcie do 7 mld zł.

O pomoc będą mogły ubiegać się firmy zatrudniające do 249 pracowników z prawie 40 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności, których obrót za 2019 r. jest mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, i które odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w związku z COVID-19.

Firmy te mogą liczyć na dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70 proc. straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł; wysokość subwencji zależna jest od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto.

Środki bezzwrotne będą zastosowane dla tych firm pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70 proc. straty brutto. Możliwe jest też umorzenie 100 proc. subwencji (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0).

Termin składania wniosków to styczeń - luty 2021 r. (po zgodzie KE).

Tarcza Finansowa 2.0 dla dużych firm zakłada ok. 25 mld zł wsparcia i uelastycznienie zasad programu.

W tym przypadku o wsparcie mogą się ubiegać firmy zatrudniające od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro. W przypadku tych firm możliwa jest aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.

Termin składania wniosków: styczeń - marzec 2021 r. (po zgodzie KE).

- Dokonaliśmy zmiany w formule na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji programu: znacząco ułatwiony proces dla niskich kwot pomocy; zachowany zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej co związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej; większa elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat i obniżenia kosztu - przekazała KPRM.

Kancelaria wyjaśniła, że w przypadku dużych firm nastąpiły zmiany. W przypadku pożyczki płynnościowej następuje aktualizacja i wydłużenie istniejącego programu - składanie wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r.; obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat; wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz uproszczony proces dla małych transakcji.

Jeśli chodzi o pożyczkę preferencyjną, to nastąpiło wydłużenie możliwości rozpatrywania wniosków w obecnej pożyczce preferencyjnej oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID (01 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.); możliwość składania wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r.; obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat; wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz doprecyzowanie kryteriów kwalifikowalności.

W tym przypadku niezbędna jest notyfikacja i decyzja Komisji Europejskiej.

Jeśli chodzi o Instrumenty Kapitałowe (zarówno w reżimie pomocy publicznej, jak i rynkowe), to następuje wydłużenie możliwości zawierania umów do 30 września 2021. Brak konieczności indywidualnej notyfikacji; będzie ogólna decyzja KE w tym zakresie.

KPRM wskazała, że warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0, różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.