Rząd ureguluje pracę zdalną. Nowe przepisy do końca 2021 roku

Ministerstwo Pracy zapowiada uregulowanie kwestii pracy zdalnej – zmiany mają wejść w życie od stycznia 2022 r. Czego można się spodziewać?

Autor: jk

• 4 paź 2021 16:05





Pracodawcy wyczekują opracowania przepisów związanych z pracą zdalną (Fot. Shutterstock)

Wiceminister Stanisław Szwed zapowiedział, że do końca 2021 roku ministerstwo chce uregulować kwestie związane z pracą zdalną.

Regulacje nie zostały jeszcze ostatecznie opracowane, jednak dotychczas mówiło się, że głównymi założeniami jest usunięcie zapisów dotyczących telepracy i zastąpienie ich przepisami dla pracy zdalnej.

Otwartą kwestią pozostaje, w jaki sposób pracodawca będzie określał liczbę dni pracy zdalnej - zapisy będą dawały możliwość stałej pracy z umówionego miejsca lub częściowej – tzw. hybrydowej.

Wprowadzenie pracy zdalnej, jako rozwiązania tymczasowego, od samego początku budziło wiele wątpliwości proceduralno-administracyjnych. Zapisy rozporządzenia były dość lakoniczne i nie wyczerpywały potrzeb wszystkich środowisk branżowych. Rok, podczas którego trwaliśmy w pracy zdalnej, unaocznił powyższe wątpliwości i braki systemowe wprowadzonych rozwiązań. Pracodawcy często wprowadzali rozwiązania będące tak naprawdę dostosowaniem zapisów Kodeksu pracy dotyczących telepracy oraz inne „podpatrzone” w danej branży.

- W ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiały się głosy wskazujące konkretne obszary pracy zdalnej, jakie należy określić ramami przepisów, a które pracodawcy do tej pory stosowali arbitralnie. Głównie mowa tutaj o wątpliwościach dotyczących kierowania pracownika do pracy zdalnej, nawet jeśli deklaruje, że nie posiada odpowiednich warunków do jej wykonywania. Kolejnym elementem jest udział pracodawcy w dostosowaniu stanowiska w domu, np. poprzez wypożyczenie sprzętu biurowego oraz wypłacanie ekwiwalentów za zużycie energii elektrycznej podczas pracy - mówi Andrzej Bączkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Zamiast telepracy

Głównymi założeniami propozycji zmian w Kodeksie pracy jest usunięcie zapisów dotyczących telepracy i zastąpienie ich przepisami dla pracy zdalnej. Będzie to wymagało od pracodawców stosujących telepracę zmian formalno-organizacyjnych głównie w sferze wynikającej z zapisów regulaminu pracy. Prawdopodobne jest, że nowe przepisy będą obligowały do dokonania ustaleń pomiędzy pracodawcą a poszczególnymi pracownikami dotyczących miejsca wykonywania pracy zdalnej. Natomiast otwartą kwestią pozostaje, w jaki sposób pracodawca będzie określał ilość dni pracy zdalnej - zapisy będą dawały możliwość stałej pracy z umówionego miejsca lub częściowej – tzw. hybrydowej - która jest obecnie stosowana w wielu biurach, jako próba powracania do „nowej normalności”. - Nie ulega natomiast wątpliwości, że nowelizacja przepisów określi katalog kosztów, w jakich partycypował będzie pracodawca, co będzie wymagało określenia i wdrożenia sposobu wypłacania odpowiednich ekwiwalentów. Usankcjonowane również zostaną rozwiązania już wypracowane w kwestii kierowania pracownika na pracę zdalną - po wcześniejszym potwierdzeniu przez pracownika, że ten posiada odpowiednie warunki. Natomiast zaplanowano też zapisy wskazujące, że pracodawca, który czasowo nie może zapewnić odpowiednich warunków pracy, może skierować osoby zatrudnione na home office - wskazuje Andrzej Bączkowski. - Kolejnym nowym rozwiązaniem ma być kierowanie pracownika na pracę zdalną na jego wniosek – dopuszczać się tu będzie kilkanaście dni w ciągu roku. Co istotne dla pracodawców, należy się spodziewać, że po wprowadzeniu zmian w Kodeksie pracy ruszą masowo kontrole PIP w celu sprawdzenia ich wprowadzenia w życie. W tym kontekście kluczowe pozostają kwestie BHP pracy zdalnej, które mają być adoptowane z już istniejących przepisów pracy i wprowadzonych rozwiązań (interpelacji). Natomiast ciekawą propozycją będzie możliwość opracowania jednej oceny ryzyka zawodowego obejmującej wszystkie stanowiska pracy zdalnej w danym zakładzie pracy - dodaje Ekspert W&W Consulting. Nowe przepisy do końca roku Michał Lisawa, counsel w Baker McKenzie, podkreślał podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że pracodawcy wyczekują opracowania przepisów związanych z pracą zdalną. - Już rok temu słyszeliśmy, że trwają prace nad przepisami o pracy zdalnej. W tym czasie pojawiły się trzy projekty (wrzesień 2020, maj 2021 i lipiec 2021), a przepisów jak nie było, tak nie ma. I ciężko przewidzieć, w którym kierunku będą one szły - komentował sytuację Michał Lisawa. Wszystko wskazuje na to, że ich prośby zostaną wysłuchane, bowiem wiceminister Szwed zapowiedział, że do końca 2021 roku ministerstwo chce uregulować te kwestie. - Kluczem w tej ustawie będzie zostawienie furtki dla pracowników i pracodawców. To oni będą decydowali o ostatecznym kształcie zasad pracy zdalnej czy hybrydowej w danej firmie. Natomiast większe obostrzenia będą dotyczyły matek wychowujących dzieci do 4. roku życia, które będą miały większą szansę na uzyskanie zgody na wykonywanie obowiązków zawodowych z domu - wskazał wiceminister.

