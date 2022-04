Rząd ma plan reform. Pracodawcy mają wątpliwości

Pracodawcy ocenili przepisy dotyczące umowy-zleceń i pracy zdalnej, które zaproponowano w Krajowym Programie Reform 2022-2023. Mają pewne obawy.

Zdaniem pracodawców ograniczenie „segmentacji rynku pracy" poprzez objęcie wszystkich umów zlecenia składkami na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów jest działaniem, którego niezamierzone negatywne skutki będą większe niż korzyści dla budżetu.

- To nie jest dobry moment na dokładanie przedsiębiorcom i pracobiorcom obciążeń. Pogorszy się sytuacja osób bardziej aktywnych na rynku pracy, którzy korzystają z możliwości wykonywania wielu zleceń. Zmniejszy się i tak mała liczba pracowników w określonych sektorach. W trudnej sytuacji znajdą się osoby dorabiające w ramach sprawowania opieki nad dziećmi (np. okres urlopu rodzicielskiego czy wychowawczego). To rozwiązanie jest niecelowe z punktu widzenia wspominanej w KPR równowagi na rynku pracy i wymaga ponownej analizy - mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Przypomnijmy, zgodnie z obecnymi przepisami, jeśli z pierwszej umowy zatrudnieni opłacili składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, od kolejnych umów płacą już tylko składkę zdrowotną i przez to otrzymują na rękę wynagrodzenie wyższe o około 30 proc. Pełne oskładkowanie przychodów oznacza jednak nie tylko zwiększenie kosztów ich zatrudnienia dla przedsiębiorców, ale także zmniejszenie wypłaty dla zleceniobiorcy.

Pomysł ten krytykuje dr Wojciech Nagel, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych.

- Projekt likwidacji tzw. zbiegów umów, który powraca, ma na celu likwidację sytuacji, w której 30 proc. wynagrodzenia pozostaje u pracodawcy i zleceniobiorcy. Czyli pracodawca ma mniejsze koszty, a wykonawca - więcej zarabia. Tak naprawdę realizacja projektu sprawi, że pracodawca zapłaci więcej, a pracownik otrzyma mniej. W mojej ocenie taka jest idea tego pomysłu. Poza uzasadnieniem fiskalnym, gdzie liczy się na dodatkowy wpływ ok. 4 mld zł do budżetu, nie ma sensownego wytłumaczenia likwidacji tzw. zbiegów umów – ocenia pomysł Wojciech Nagel.

Ryczałt kością niezgody

Zbyt optymistyczne są też plany rządu dotyczące pracy zdalnej jako sposobu na uelastycznienie form zatrudnienia. Procedowane obecnie rozwiązania mogą zniechęcić część pracodawców do tej formy organizacji pracy.

Projektowane regulacje odnoszące się do pracy zdalnej nie uwzględniają szeregu uwag zgłoszonych przez pracodawców. Chodzi m.in. o zasady rekompensaty kosztów pracy zdalnej, pracę okazjonalną czy kwestię odpowiedzialności za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej.

- Odnosząc się do aktualnych propozycji dotyczących pracy zdalnej kwestią najistotniejszą jest wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego ustalanie jednej kwoty rekompensaty kosztów pracy zdalnej w stosunku do całej załogi bądź grupy pracowników. Obecny kształt projektowanych przepisów wymaga ustalenia kwoty kosztów, ryczałtu w odniesieniu do każdego pracownika. Można sobie wyobrazić wizyty pracowników w działach kadr i płac z teczkami rachunków za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne np. z okresu ostatnich miesięcy oraz ich indywidualną analizę. Zresztą kwestia sposobu ustalania indywidualnych kosztów w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych została dotychczas przemilczana. Wymiar pracy zdalnej okazjonalnej należy natomiast zwiększyć z 24 do 36 dni w roku kalendarzowym - dodaje Robert Lisicki.