Rząd chce "wyrównać" emerytury rolnikom. To będzie jednak kosztować

W niedzielę, 11 grudnia w Przysusze (woj. mazowieckie) wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk powiedział, że "emerytury w ZUS i w KRUS przy waloryzacji będą traktowane jednakowo". Zaznaczył, że w tej sprawie jest przygotowana odpowiednia ustawa.

Kowalczyk przypomniał, że od 15 czerwca obowiązuje ustawa, która umożliwia rolnikom przechodzenie na pełną emeryturę bez konieczności przekazywania gospodarstwa.

- Tak jak emeryci w systemie ZUS-owskim mogą pracować na emeryturze - podkreślił.

Dodał jednocześnie, że jest jeszcze jedna "niedoskonałość", którą resort chce naprawić.

- To jest system waloryzacji emerytur, który jest rozbieżny z systemem emerytalnym w ZUS. Tak, jest przygotowana ustawa, ten system chcemy wyrównać. Chcemy, aby emerytury w ZUS-ie i w KRUS-ie przy waloryzacji, przy innych systemach, były traktowane jednakowo. To jest ta konieczność wyrównania szans - mówił.

Za sprawą nowelizacji przepisów wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2017 r. waloryzacja emerytury oraz renty polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez wskaźnik wymiaru świadczenia. Jeżeli zwaloryzowana kwota emerytury lub renty z ubezpieczenia jest niższa od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wysokość takiego świadczenia podwyższa się (z pewnymi wyjątkami) z urzędu do tej kwoty. Jednocześnie wraz z wejściem nowych regulacji nastąpiło zniesienie powiązania emerytury podstawowej z wysokością aktualnej najniższej emerytury w systemie powszechnym.

Do czasu zmiany podwyższanie rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych w ramach waloryzacji odbywało się poprzez przeliczenie świadczenia w oparciu o aktualną emeryturę podstawową, którą zgodnie z art. 6 pkt 7 ustawy ubezpieczeniu społecznym rolników była wysokość najniższej emerytury w systemie powszechnym.

Ile zmiana przepisów będzie kosztowała rząd PiS? - Jeśli zostaną przywrócone przepisy sprzed 2017 r., to po marcowej waloryzacji przeciętny emerytowany rolnik otrzyma w skali roku ok. 5700 zł więcej niż gdyby waloryzacja roku 2023 została przeprowadzona na dotychczasowych zasadach. Oznacza to koszt dla podatnika rzędu 4,6 mld zł w okresie III kwartału 2023 do II kwartału 2024 r. - zauważa dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW.

(...)

Więcej czytaj w Business Insider Polska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl