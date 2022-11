Rząd chce, by uchodźcy dopłacali do zakwaterowania. To ma ich uchronić przed bezradnością

Obecnie w miejscach zbiorowego zakwaterowania przebywa około 80 tys. uchodźców. Prawie połowa z nich pracuje. Rząd chce, by od marca przyszłego roku partycypowali oni w kosztach pobytu w tego typu placówkach. Jak przekonuje minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj, taki krok ma uchronić ich przed utratą woli do podjęcia jakiejkolwiek aktywności, np. zawodowej.

Od 24 lutego 2022 roku, czyli dnia wybuchu wojny na Ukrainie, z tego kraju do Polski dotarło blisko 8 mln osób. Przeszło 6 mln wyjechało dalej lub wróciło do kraju. Ponad 1,4 mln zdecydowało się wyrobić numer PESEL w Polsce. Wyrobienie go umożliwia uchodźcom m.in. prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej oraz daje prawo do skorzystania z tych samych świadczeń socjalnych, co Polacy (np. Rodzina 500 plus czy Dobry start).

- Pomysł odpłatności za pobyt w miejscach zbiorowych ma nie tyle zmusić uchodźców do poszukiwania pracy, co tak naprawdę zachęcić do podejmowania samodzielnych działań w obszarze własnego życia - przekonuje minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj.

- Ma przeciwdziałać wyuczonej bezradności, która często pojawia się w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z osobami, które przeżywają traumę. Nie chcemy, by życie w punktach zbiorowego zakwaterowania stało się dla nich momentem, w którym rzeczywiście stracą wolę do podjęcia jakiejkolwiek aktywności - dodaje.

Jak dodaje, z ankiet przeprowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że spośród 80 tys. obecnie korzystających z pobytu w miejscach zakwaterowania zbiorowego, blisko połowa osób ma pracę.

- Mają więc możliwość wynajęcia mieszkania, w którym wraz z dziećmi będą się czuli bezpiecznie - przekonuje.

Dopytywana o to, czy kobiety (to one stanowią zdecydowaną większość uchodźców), najczęściej zatrudnione w Polsce poniżej swoich kwalifikacji, na umowy cywilnoprawne i za jedne z najniższych stawek, udźwigną ciężar życia w czasie, kiedy inflacja winduje ceny i będą w stanie utrzymać się w naszym kraju, przekonuje, że jest to możliwe.

- Rzeczywiście życie staje się coraz droższe. Ale ta sytuacja nie dotyka tylko Ukraińców, dotyka każdego z nas. Uchodźcy, którzy mają wyrobiony numer PESEL, znajdują się w różnych polskich systemach wsparcia. Ci, którzy rzeczywiście będą mieli problem z samodzielnym utrzymaniem się, mogą z tego wsparcia socjalnego korzystać. Rząd przygotował też programy, które ułatwią im zapewnienie opieki nad dziećmi - podsumowuje minister ds. integracji społecznej.

