Rozterka na miarę czasów. Kłopotliwy czas pracy w modelu hybrydowym

Zmiana modelu pracy ze stacjonarnego na zdalny czy hybrydowy wywołuje coraz więcej pytań. Pracodawcy zastanawiają się czy w przypadku, kiedy pracownik ma wskazane dwa miejsca pracy (np. biuro i dom), przejazd z jednego do drugiego miejsca będzie uznawany za podróż służbową. Na początku roku 35 proc. Polaków wykonywało swoje obowiązki służbowe zdalnie lub hybrydowo. (Fot. Shutterstock)

Z raportu Pracuj.pl wynika, że na początku tego roku 35 proc. Polaków wykonywało swoje obowiązki służbowe zdalnie lub hybrydowo. Pracownicy hybrydowi najchętniej spotykają się w biurach w poniedziałki. Dziś większość z nich nie wyobraża sobie pełnego powrotu do biur. 9 na 10 nie chce wracać do modelu stacjonarnego, ale tylko co czwarty preferuje w pełni zdalny tryb.

Jednak to podejście spowodowało, że pojawiły się nowe wątpliwości w zakresie prawa pracy - jak podejść do kwestii dojazdu do biura z domu w dzień, kiedy mieliśmy pracować na home office? Czy należy to uznać za podróż służbową?

Sprawie przyjrzeli się dziennikarze portalu Prawo.pl. Okazuje się, że w sytuacji, kiedy pracodawca w umowie ma wpisane dwa miejsca pracy (zazwyczaj jest to biuro oraz dom) i ustalił, że z biura będzie pracował od poniedziałku do środy, a w czwartek i piątek będzie to robił z domu, podróż do pracy w czasie, kiedy ma pracować z domu nie będzie uznawana za podróż służbową.

By można było mówić o podróży służbowej, to spełnione muszą być konkretne przesłanki, o których mowa w art. 77(5) Kodeksu pracy. Fot. Shutterstock

Jak wyjaśnia cytowana w artykule Prawo.pl dr Agata Miętek, adwokat w kancelarii WKB, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego i ekspert BCC ds. prawa pracy, by można było mówić o podróży służbowej, to spełnione muszą być konkretne przesłanki, o których mowa w art. 77(5) Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi podróż służbowa musi odbywać się na:

- polecenie pracodawcy;

- w celu wykonania zleconego przez pracodawcę zadania (chodzi przy tym o zadanie, które jest zdarzeniem incydentalnym w stosunku do pracy wykonywanej zwykle przez pracownika)

- poza miejscowość, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika. Jeśli więc pracownik w umowie ma podane dwa czy więcej miejsc pracy, to ostatni z tych warunków nie zostaje spełniony. Tym samym czas dojazdu do biura w żaden sposób nie wpłynie na czas pracy pracownika. Czytaj więcej: Za porozumieniem stron, z okresem wypowiedzenia. Które rozstanie z pracodawcą jest korzystniejsze? W jego przypadku podróżą służbową byłoby wykonywanie zadania na polecenie pracodawcy poza tymi wskazanymi miejscami. Głos w sprawie zabrało również Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wskazało ono, że czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 par. 1 Kodeksu pracy). W związku z tym czas dojazdu pracownika np. z domu (miejsce pracy zdalnej) do pracy w biurze i z pracy do domu nie jest czasem pracy. Natomiast w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania pracy zdalnej pracownik zostanie przez pracodawcę wezwany do wykonywania pracy w biurze, to - zdaniem ministerstwa - czas dojazdu będzie wliczony do czasu pracy.

