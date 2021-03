Rozszerzone uprawnienia ZUS budzą wątpliwości. "Otwiera to duże pole do nadużyć"

W świetle nowego prawa ZUS będzie miał rozszerzone uprawnienia. Autorzy projektu podkreślają, że celem nowelizacji jest zapewnienie ZUS dostępu do informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości zasiłku. Czy faktycznie nowe przepisy pomogą w walce z nadużywaniem zwolnień lekarskich?

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zakłada rozszerzenie uprawnień pracowników ZUS. Zakład będzie mógł pozyskiwać dane i informacje od ubezpieczonych, płatników składek, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu tych danych i informacji, a wymienione osoby i podmioty są obowiązane je udostępnić na wniosek ZUS.

Projekt nie określa jednak, od kogo i jakie informacje będzie mógł pozyskać ZUS. Teoretycznie więc może zapytać każdego o to, co dany pracownik robił podczas zwolnienia lekarskiego, np. sąsiada o to, czy nie pracował w ogrodzie.

Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka Pracodawców RP ds. prawa pracy, wyjaśnia, że zmiana oznacza tak naprawdę rozszerzenie kompetencji ZUS o uprawnienia o charakterze zbliżonym do śledczego. W celu ustalenia, czy ubezpieczony wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem, zakład uzyska uprawnienie do pozyskania szerokiego wachlarza danych od wielu podmiotów.

- Zastanawiające jest jednak to, że projekt nie precyzuje konkretnego katalogu danych, których ZUS będzie mógł żądać, ani katalogu osób, instytucji i podmiotów zobowiązanych do przekazania tych danych. Otwiera to duże pole do nadużyć, tym bardziej, że każdy, do kogo ZUS się zwróci o dane, będzie musiał takich informacji udzielić - podkreśla Siemienkiewicz.

W podobnym tonie wypowiada się dr Wojciech Nagel, członek RN ZUS, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy to wyraźne poszerzenie dotychczasowych uprawnień.

- Wcześniej, w okresie walki z II falą pandemii, ZUS uzyskał możliwość automatycznego pozyskiwania danych o pracownikach poddanych kwarantannie lub izolacji. Pozwoliło to przekazywać ZUS informacje na profil płatnika w PUE. Natomiast kontakt ZUS z rozmaitymi instytucjami i osobami, z którymi ubezpieczony jest związany, skutkujący obowiązkiem przekazywania informacji, byłby rozwiązaniem nasuwającym wątpliwości nawet natury konstytucyjnej. ZUS nie jest instytucją śledczą. Należy bardzo ostrożnie podchodzić do podobnych projektów. Muszą wystarczyć zwykłe regulacje, być może zaostrzające sankcje za naganne, wyłudzające zachowania osób je popełniające - mówi Wojciech Nagel.

Innego zdania jest Krzysztof Małecki, szef Krajowego Związku Zawodowego Inspektorów Kontroli ZUS, członek prezydium FZZ, który uważa, że proponowane zmiany to dobry kierunek.

- Kiedyś przeprowadzaliśmy tego typu kontrole, dzięki którym mogliśmy sprawdzić, czy dany pracownik postępuje zgodnie wytycznymi zwolnienia lekarskiego oraz z zaleceniami lekarza. Otrzymywaliśmy informacje nie tylko od sąsiadów, którzy są ważnym źródłem informacyjnym, ale także z placówek ochrony zdrowia. Czasami słyszymy od domowników, że chorego nie ma w domu, bo na przykład poszedł na rehabilitację. W takiej sytuacji warto sprawdzić, czy informacja jest prawdziwa. Jednak odkąd weszły przepisy RODO, to ta możliwość jest ograniczona. Dlatego też oceniam proponowane zmiany pozytywnie. Nie chodzi o to, aby zdradzać dane osobowe dotyczące choroby, schorzeń czy wieku, ale informacje dotyczące zachowania ubezpieczonego. To nie jest informacja chroniona prawnie - mówi Krzysztof Małecki.

- Jeżeli sąsiad powie, że płatnik wyjechał na wakacje, to ta informacja pozwoli nam szukać potwierdzenia u źródła i podważyć zwolnienie lekarskie. Pamiętajmy o tym, jak kosztowne mogą być L4. Zdarzało się, że tygodniowe zwolnienie lekarskie opiewało na kwotę nawet 100 tys. zł - wskazuje Małecki. Dodaje jednak, że brakuje sprecyzowanych informacji, kogo konkretnie i o jakie dane będzie można zapytać.

Pole do nadużyć

Jak zauważa Katarzyna Siemienkiewicz, brak skonkretyzowania katalogu danych i podmiotów otwiera duże pole do nadużyć. Tym bardziej, że obowiązek udzielenia informacji ma charakter bezwzględny.

- Projekt nie przewiduje nawet uprawnienia adresata żądania do odmowy udzielenia określonych informacji. Budzi to skojarzenia o charakterze opresyjnym i może przynieść więcej szkody niż pożytku. Takie działanie spowoduje także zmniejszenie zaufania społeczeństwa do organu rentowego, które i tak jest niewielkie - mówi ekspert Pracodawców RP.

Z kolei Wojciech Nagel podkreśla, że rozszerzenie uprawnień to dobry pomysł, jeżeli ma charakter czasowy i dotyczy na przykład walki z pandemią lub klęską żywiołową. Jeśli natomiast pomysł ma być wprowadzony na trwałe do systemu prawnego - to nie.

- Zagrożenia dotyczą także zagrożeń o charakterze cyfrowym, które pojawiają się w związku z dostępem do danych. Rozmaite włamania, wycieki danych, awarie są oczywistymi zagrożeniami. Dotyczy to danych wrażliwych - PESEL, miejsce zamieszkania czy zatrudnienia - wymienia Nagel.

Uwaga na nieprawidłowości

Jak już pisaliśmy, projekt nie zawiera szczegółów, jakie dane i od kogo może ściągnąć ZUS. W związku z tym może to wywołać szereg nieprawidłowości.

- Jest to bardzo niepokojące. Ustanowienie bezwzględnego obowiązku udzielania informacji stanowi zaprzeczenie zasady proporcjonalności i adekwatności przetwarzania danych osobowych. Ponadto, projektowana regulacja nie chroni interesów osób zobowiązanych do udzielenia danych, nie przewiduje też trybu odwoławczego. Taka konstrukcja na pierwszy rzut oka narusza przepisy RODO - zauważa Katarzyna Siemienkiewicz.

Ponadto, według eksperta Pracodawców RP, rodzi konflikt z innymi dobrami chronionymi przez prawo, np. z tajemnicą zawodową.

- Konstrukcja proponowanego przepisu może nasuwać interpretację, że w tego rodzaju sytuacjach tajemnica zawodowa nie będzie obowiązywać. Jednak należy pamiętać, że z tajemnicy zawodowej może zwolnić tylko sąd albo prokurator. Przepis w swojej treści też powinien ten fakt uwzględniać - ocenia Siemienkiewicz.

W podobnym tonie wypowiada się Wojciech Nagel: - Usprawnienie procesu zasiłkowego jest niedostateczne dla ustawowego obowiązku przekazywania naszych danych przez nieokreślone podmioty i osoby, co może skutkować rozmaitymi naruszeniami w obszarze poufności i tajemnic.

Nadużywanie L4

Autorzy projektu podkreślają, że celem nowelizacji jest zapewnienie ZUS dostępu do informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości zasiłku. Czy faktycznie nowe przepisy pomogą w walce z nadużywaniem zwolnień lekarskich?

Katarzyna Siemienkiewicz ocenia, że rzeczywistym celem wprowadzenia zmian jest nadanie ZUS uprawnień (quasi)policyjnych i śledczych.

- Z przepisów prawa, a także z pewnej społecznej zgody, wynika, że ściganie sprawców przestępstw odbywa się na podstawie szerokiego katalogu uprawnień i obowiązków powołanych do tego organów. Czy tak samo ważna dla bezpieczeństwa publicznego oraz finansów państwa jest kontrola zasadności przyznania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego? Wyłudzanie świadczeń oczywiście ma charakter bezprawny, ale jego zwalczanie nie wymaga aż takiej ingerencji w dobra prawnie chronione (sferę prywatną, dane osobowe). Środek do osiągnięcia tego celu jest nieproporcjonalny i niewłaściwy - komentuje Siemienkiewicz.

Ekspert Pracodawców RP podkreśla też, że nadużycia w pobieraniu świadczeń oczywiście występują, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada już instrumenty, które pozwalają tę sferę kontrolować.

- Sam projektodawca w uzasadnieniu podkreśla, że brak wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego lub ich znacznie opóźniona wypłata wynika z braku pełnej i rzetelnej dokumentacji przekazywanej przez płatników składek. Zatem rozwiązanie nasuwa się samo. Większą efektywność w niwelowaniu nadużyć może zapewnić sprawniejszy obieg dokumentów, tj. stworzenie działań usprawniających ten proces. Rozszerzanie katalogu uprawnień organu rentowego, w szczególności w tak niejasny sposób, nie jest sposobem na rozwiązanie problemu - tłumaczy Siemienkiewicz.

Również Wojciech Nagel zauważa, że problem nadużyć zwolnień lekarskich jest znany od lat. Od dłuższego okresu ZUS uszczelnia ten proces. Wprowadza rozwiązania cyfrowe - funkcjonuje e-zwolnienie. Zdaniem eksperta należy to kontynuować, ale nie na podstawie przepisów de facto nadzwyczajnych.

- Problem zmniejszania liczby zwolnień lekarskich został podjęty przez ZUS na poważnie od 2016 r. i jest nadal prowadzony. Widać tego efekty. Należy te prace kontynuować. Spadek L-4 będzie postępował wraz ze zmianami sposobu świadczenia pracy, postępującą automatyzacją. Już obecnie wielu ekspertów zastanawia się nad wpływem pandemii na rynek pracy, zwłaszcza w kontekście wprowadzenia na szeroką skalę pracy zdalnej - wyjaśnia ekspert BCC.

Związkowcy uważają, że proponowane przepisy mogą pomóc w walce z nieuprawnionym korzystaniem ze zwolnień lekarskich, mają jednak zastrzeżenia.

- Nie podlega dyskusji, że środki zgromadzone w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego powinny być wypłacane tylko tym pracownikom, którzy rzeczywiście znajdują się w potrzebie. Popieramy w związku z tym zamiar poprawy efektywności wykorzystywania środków zgromadzonych w Funduszu - mówi Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

- Ustawodawca musi jednak uważać, aby nie wylać dziecka z kąpielą. Nowe regulacje nie mogą spowodować nadmiernej kontroli pracowników pobierających świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego i zniechęcać ich do korzystania z pomocy lekarza i zwolnienia lekarskiego w razie choroby - dodaje Koćwin.

Sebastian Koćwin podkreśla, że poza usprawnianiem kontroli prawidłowości korzystania ze zwolnień chorobowych, należy zastanowić się nad przyczynami, z których powodu niektórzy pracownicy korzystają ze zwolnień lekarskich w sposób niewłaściwy i dążyć do ich usunięcia.

- Jedną z nich jest toksyczna atmosfera w pracy i doświadczanie mobbingu, który trudno jest pracownikom udowodnić w sądzie pracy. Pracodawcy powinni przykładać większą wagę do budowania przyjaznych dla pracowników miejsc pracy - wyjaśnia ekspert OPZZ.

Krzysztof Małecki zwraca uwagę także na inną kwestię - zasadność wystawiania zwolnień lekarskich.

- Kontrola, którą przeprowadza ZUS, polega przede wszystkim na sprawdzeniu, czy ubezpieczony przestrzega zaleceń lekarskich. Warto byłoby także sprawdzić w określonych przypadkach zasadność L4. Pamiętajmy, że to lekarz przyznaje zwolnienie i to on je kontroluje. Lekarza mógłby ocenić tylko inny lekarz. Nikt inny nie może ocenić zasadności przyznania zwolnienia lekarskiego. To bardzo trudny temat, ale należy go podjąć - komentuje Małecki.