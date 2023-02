Rozpoczął się wyścig z czasem. Firmy muszą zakasać rękawy i działać

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

Jak podkreśla we wpisie na LinkedIn Monika Smulewicz, partnerka w Grant Thornton, założycielka Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, rozpoczął się wyścig z czasem, bo pracodawcy nie mają wiele czasu na dostosowanie się do nowych rozwiązań.

W noweli zapisano, że praca zdalna może być wykonywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W tej formie praca zdalna znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika, takich jak konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny.

Według nowelizacji pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. w służbach mundurowych.

Nowe przepisy to dodatkowe obowiązki dla pracodawców. Będą oni musieli zapewnić pracownikowi materiały i narzędzia pracy, instalację, serwis i konserwacją narzędzi pracy, szkolenia i pomoc techniczną oraz pokryć koszty energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy poza biurem.

Pracodawcy będą zobowiązani pokryć też inne niż powyższe koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli zwrot takich kosztów zostanie określony w porozumieniu zbiorowym lub regulaminie pracy zdalnej, poleceniu pracodawcy albo porozumieniu indywidualnie zawartym z pracownikiem.

Badanie trzeźwości - nowe obowiązki pracodawców

Pracodawca będzie mógł także przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracownika oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu w organizmie tylko w razie konieczności zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób bądź ochrony mienia pracodawcy.

W jaki sposób będzie można zbadać trzeźwość pracownika? Jak wyjaśnia Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP, pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę trzeźwości tylko przy pomocy skalibrowanego alkomatu (analizatora wydechu – zgodnie z rozporządzeniem).

- To pracodawca zdecyduje, czy posługuje się np. alkomatem ustnikowym, bezustnikowym czy bramką z alkomatem. Zatrudniający będzie mógł przetwarzać informację o wyniku wskazującym na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, czyli gdy u pracownika stwierdzona zostanie obecność alkoholu w wydychanym powietrzu od 0,1 mg w 1 dm3. Oczywiście przeprowadzenie badania musi nastąpić z poszanowaniem godności i innych dóbr osobistych pracownika – mówi Katarzyna Siemienkiewicz.

Istotne jest to, że wprowadzenie kontroli trzeźwości i zasad jej przeprowadzania ma być ustalane w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, a przypadku, gdy te akty nie funkcjonują - w obwieszczeniu.

- Pracodawcy na wdrożenie przepisów będą mieli tylko 14 dni. W tym czasie w regulaminie pracy czy w układach zbiorowych pracy trzeba będzie uregulować zasady przeprowadzania kontroli, określić grupy pracowników, którzy takiej kontroli będą podlegać, częstotliwość ich przeprowadzania. Będzie to wymagało sporego zaangażowania - ocenia Michał Włodarczyk, adwokat z kancelarii EY Law.

- O ile regulamin ustala się co do zasady jednostronnie, to układ zbiorowy już nie. Tutaj 14 dni może nie wystarczyć, aby wdrożyć nowe przepisy. Ponadto pamiętajmy, że zmiany do regulaminu pracy wchodzą w życie dopiero po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników - dodaje.

Firmy stworzą swoim pracownikom alkoholowe kartoteki

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy będą mieli obowiązek przekazania nowo zatrudnionemu pracownikowi informacji o wprowadzeniu kontroli. Co ważne, takie informacje pracodawca ma przekazać pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej oraz powinien mieć możliwość udowodnienia tego faktu. Stąd pojawiła się potrzeba rozbudowania akt pracowników.

- W aktach osobowych pracowników będą przechowywane dokumenty dotyczące kontroli ich trzeźwości lub kontroli pracowników na obecność w ich organizmie środków działających podobnie do alkoholu, przeprowadzonej przez pracodawcę oraz dokumenty z kontroli przeprowadzonej przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego - wyjaśnia w uzasadnieniu resort pracy.

W efekcie rozbudowano katalog dokumentów przechowywanych w części B akt osobowych pracownika. W tej części pracodawcy przechowują oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika. Po zmianach trafią tam również dokumenty potwierdzające poinformowanie pracownika:

o kontroli trzeźwości pracowników lub

o kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu,

o grupie lub grupach pracowników objętych taką kontrolą i sposobie jej przeprowadzania (art. 221c § 12 oraz art. 221e § 2 Kodeksu pracy).

Do części B trafią również dokumenty związane z pracą zdalną, które także będą przechowywane w aktach osobowych pracowników.

Projekt rozporządzenia przewiduje również dodanie nowej części „E” akt osobowych. Trafią do niej informacje związane z kontrolą trzeźwości pracowników (lub kontrolą na obecność w ich organizmie środków działających podobnie do alkoholu).

Ta dodatkowa część akt osobowych będzie też zawierała dokumenty z przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policję) badania pracowników na obecność w ich organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl