Rośnie objętość, pogarsza się jakość. Niestabilność polskiego prawa daje się firmom we znaki

W ostatnich kilkunastu latach wyraźnie obniżyły się standardy tworzenia prawa w Polsce – komentuje Tomasz Wróblewski, partner zarządzający Grant Thornton.

Vacatio legis to okres, jaki mija między uchwaleniem danego przepisu (za ten moment uznaje się publikację w Dzienniku Ustaw), a jego formalnym wejściem w życie.

Prawo stanowione „na wczoraj”

Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton już od dłuższego czasu podkreślają, że czas vacatio legis w Polsce stale się skraca. Przepisy coraz częściej uchwalane są nagle i trzeba się do nich dostosowywać w coraz większym pośpiechu. Najlepszym przykładem jest reforma Polskiego Ładu.

Potwierdzają to wyniki raportu „Zwolnij, szkoda firm. Vacatio legis w polskim prawie gospodarczym”. Okazuje się, że przeciętna ustawa regulująca kwestie prowadzenia firm w Polsce w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku wchodziła w życie średnio zaledwie po 31,9 dniach od ogłoszenia. Dla porównania, w 2011 roku było to 53,2 dnia, a i tak był to z punktu widzenia firm bardzo krótki czas.

Tak samo skrócił się okres vacatio legis dla rozporządzeń – z 19,8 do 6,9 dnia. Już ponad połowa ustaw wchodzi w życie nawet bez minimalnych wymaganych prawem 14 dni, a połowa rozporządzeń zaczyna obowiązywać bez jakiegokolwiek vacatio legis.