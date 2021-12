Rodzice obudzili się z ręką w nocniku. Liczyli na pieniądze od rządu

Końcówka roku dla pracujących rodziców może być wyjątkowo problematyczna. Nic nie wskazuje na to, by Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zdecydowało się wprowadzić dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Tymczasem już ponad 21 proc. szkół podstawowych pracuje w trybie zdalnym lub hybrydowym, a szczyt czwartej fali dopiero przed nami.

Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że obecnie (stan na 29 listopada) w trybie zdalnym lub mieszanym funkcjonuje ponad 21 proc. szkół podstawowych i 5,3 proc. przedszkoli. Jednak szczyt czwartej fali dopiero przed nami i statystyki mogą pójść w górę.

Dla pracujących rodziców najmłodszych dzieci taka sytuacja oznacza spore utrudnienia. Obecnie mają oni do wykorzystania jedynie 60 dni zasiłku opiekuńczego przysługującego zgodnie z art. 32 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przysługuje on ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad m.in. dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku, gdy ma miejsce nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Warto przypomnieć, że do 25 czerwca 2021 r. obowiązywał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługiwał w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówki opiekuńczej czy oświatowej z powodu COVID-19 placówek zapewniających opiekę. To rozwiązanie wprowadzono na początku pandemii, jednak kiedy skończył się rok szkolny, zostało zlikwidowane.

Są problemy

Na problemy z interpretacją przepisów zwrócił uwagę poseł Waldy Dzikowski, który poprosił resort rodziny o wyjaśnienie tej kwestii.

- Choć przepisy wydają się jasne, to zgłaszają się do mnie rodzice, którzy spotkali się z wątpliwościami interpretacyjnymi w sytuacji, gdy placówka ich dzieci nie była zamykana w całości, a wprowadzono hybrydową formę kształcenia. Pojawiały się przypadki odmowy prawa do zasiłku opiekuńczego, co urzędnicy tłumaczyli tym, że skoro nie dochodzi do zamknięcia całej placówki, to art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zasiłkowej nie ma zastosowania. Zasiłek się nie należy - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Waldy Dzikowski.

- A to spore utrudnienie, bo dziećmi pozostającymi w domu musi się ktoś zaopiekować, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jeśli rodzice nie otrzymają zasiłku, pozostanie im skorzystanie z bezpłatnego urlopu. Dlatego proszą, aby państwo zwróciło na to uwagę i pochyliło się nad tym problemem, tym bardziej że nic nie zapowiada, aby czwarta fala szybko odpuściła. Pojawił się nowy wariant wirusa, który nie daje nadziei na szybki koniec pandemii - wskazuje nasz rozmówca.

Zwraca uwagę, że w związku z tym niepewność jest coraz większa, dlatego rodzie czują coraz większy niepokój. - Strach ludzi o rodzinę, ich byt i status materialny jest w pełni zrozumiały, dlatego nie powinniśmy winić rodziców za to, że w klasie ich dzieci pojawił się wirus COVID-19 - podsumowuje Waldy Dzikowski.

Tabela: ZUS/Kwartalne informacje o świadczeniach pieniężnych z FUS oraz o innych świadczeniach

Jest też druga kwestia. Pod koniec roku wielu rodziców, szczególnie wychowujących kilkoro dzieci, może nie mieć już możliwości skorzystania z zasiłku opiekuńczego, bo zdążyło wykorzystać przysługujący im limit 60 dni. Jeśli teraz zostaną zmuszeni zostać w domu z dzieckiem skierowanym na nauczanie zdalne, zostanie im wykorzystanie urlopu. Jeśli już go nie mają, będą musieli skorzystać z bezpłatnego urlopu.

Z danych ZUS wynika, że tylko w pierwszym półroczu 2021 roku pracujący rodzice przebywali 11 899 dni na zasiłku opiekuńczym, ZUS wypłacił na to 1 066 789 zł. W tym samym czasie 2020 roku, czyli kiedy pandemia rozkręcała się, padł rekord! Było to 25 314,2 dni i 2 206 597,7 zł przelane na konta rodziców. Natomiast w 2019 roku, kiedy nikomu z nas nie przyszłoby do głowy, co nas czeka, rodzice przebywali 6 860 dni na zasiłku, na co ZUS przeznaczył 626 126,4 zł.

Przepisy jasne, dodatkowego zasiłku nie będzie

Zapytaliśmy więc Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej o to, jak należy interpretować zapisy ustawy oraz czy planuje wprowadzić możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, kiedy np. w zdalnym lub mieszanym trybie pracowałoby 90 proc. szkół. Resort wyjaśnił wątpliwości interpretacyjne, nie odpowiedział wprost na pytanie o wprowadzenie dodatkowego zasiłku - nie wyjaśnił, czy rozważa przywrócenie go, a jeśli tak, to od kiedy.

- Na podstawie ustawy zasiłkowej zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, za zamknięcie placówki, o którym mowa w ww. przepisie, należy uważać również zamknięcie np. klasy lub grupy przedszkolnej - wyjaśnia w odpowiedzi resort rodziny.

Oznacza to - jak podaje MRiPS - że nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola czy żłobka, by rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy.

- Jeżeli np. w związku z wykryciem koronawirusa u ucznia zostaną zawieszone zajęcia tylko w klasie, do której uczęszcza ten uczeń, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał nie tylko rodzicom dzieci, które zostały objęte kwarantanną związaną ze stycznością z osobą zakażoną, ale także rodzicom uczniów zamkniętej klasy, którzy takiej styczności nie mieli, gdyż w tym okresie nie przebywali w szkole (np. z powodu przeziębienia, wyjazdu) - podaje resort rodziny.

Zaznacza też, że taka interpretacja przepisu ma pozwolić na przyznanie świadczenia rodzicom w związku z koniecznością zapewnienia opieki dzieciom nieobjętym kwarantanną, ale które nie mogą uczęszczać do placówek z powodu ich częściowego zamknięcia w związku z wystąpieniem COVID-19 i skierowaniem części dzieci na kwarantannę.

- Interpretacja ta jest zgodna z kształtującą się w tym zakresie linią orzeczniczą sądów i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i opiekunów dzieci, które nie mogą w związku z COVID-19 korzystać z opieki w placówkach - podsumowuje resort rodziny.