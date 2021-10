Rewolucja w ZUS. Zasiłek chorobowy, macierzyński i L4 po nowemu

Będą ogromne zmiany w ZUS. Ustawę podpisał już prezydent. Co zakłada nowe prawo? Krótszy okres przebywania na chorobowym, a przez to niższy zasiłek chorobowy. Zmiany dotyczą również składki zdrowotnej, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu.









Od 1 stycznia 2022 roku dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie ustanie z powodu nieterminowego opłacenia składek.

- Obecnie okres zasiłkowy wynosi standardowo 182 dni i określa łączny czas, przez który można pobierać zasiłek chorobowy. Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli są spowodowane różnymi przyczynami. Obecnie, jeśli są przerwy w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wlicza się poprzednią niezdolność do pracy o ile jest ona spowodowana tą samą chorobą, a przerwa nie przekracza 60 dni – przypomina ZUS.

Od nowego roku nie będzie miała znaczenia przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie. Co zmieni się w praktyce?

Obecnie, jeśli na L4 przebywaliśmy przez 90 dni, potem przez miesiąc pracowaliśmy i znów wróciliśmy na L4, to ZUS sumuje cały okres, gdy przebywaliśmy na zwolnieniu. Jeśli sumę odejmiemy od limitu 182 dni zostaje liczba dni, które można wykorzystać na L4. Co jednak istotne limit ten jest tylko na jedną chorobę. Jeśli więc zwolnienia lekarskie są z różnych przyczyn okresy nie sumują się.

