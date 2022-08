Rewolucja w Kodeksie pracy odroczona. Rośnie niepokój w firmach

Wiadomo już, że zmiany w Kodeksie pracy nie wejdą w życie z początkiem sierpnia 2022 roku. Nie znaczy to jednak, że pracodawcy mogą spać spokojnie. A to dlatego, że planowane zmiany to prawdziwa „mała rewolucja”. Trudno też przewidzieć, kiedy i w jakim kształcie ustawodawca wprowadzi je w życie. To, co mogą zrobić pracodawcy, to oszacować skalę wpływu zmian w Kodeksie pracy na ich organizacje i jakie działy w firmie trzeba będzie zaangażować do ich wdrożenia.

Zbliżające się zmiany w Kodeksie pracy są dość rewolucyjne i regulują wiele obszarów, m.in. zasady zawierania umów o pracę, w tym o pracę na okres próbny, zwiększają elastyczność pracy, wydłużają urlopy rodzicielskie z 32 do 41 tygodni, przy czym 9 tygodni będzie przysługiwało wyłącznie ojcu dziecka, zwiększają zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego, wprowadzają nowe dni wolne (nieodpłatny urlop opiekuńczy czy zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej), regulują także długo oczekiwane i przez pracodawców, i przez pracowników zasady pracy zdalnej.

- Planowane zmiany w Kodeksie pracy to prawdziwa „mała rewolucja” dla pracodawców. Wielu z nich, już dziś twierdzi, że ich wprowadzenie będzie stanowić dla nich nie lada wyzwanie, a zwłaszcza polski projekt, który jest bardziej obciążający niż same dyrektywy unijne - mówi Joanna Rutkowska, dyrektorka HR agencji zatrudnienia Trenkwalder.

Choć znany jest ogólny zarys planowanych zmian w Kodeksie pracy, to jednak brak ostatecznych zapisów i informacji o terminie ich wdrożenia znacznie utrudnia pracodawcom przygotowanie się do kodeksowej rewolucji. Co mogą dziś zrobić przedsiębiorcy, aby nie dać się zaskoczyć nowelizacji Kodeksu pracy?

- Przede wszystkim pracodawcy muszą trzymać rękę na pulsie i nie czekać na ogłoszenie zmian w Kodeksie pracy, ale już dzisiaj zastanowić się, w jakim stopniu dotkną one ich organizacje oraz ustalić, jakie działy w organizacji będą musiały zostać zaangażowane w ich wdrożenie. Oprócz działów HR, potrzebna będzie na pewno współpraca z działami prawnymi, na których spocznie obowiązek odpowiedniej interpretacji przepisów. Działy IT będą z kolei odpowiedzialne za wdrożenie odpowiednich zmian do programów księgowych czy kadrowych - podkreśla Joanna Rutkowska.

Choć znany jest ogólny zarys planowanych zmian w Kodeksie pracy, to jednak brak ostatecznych zapisów i informacji o terminie ich wdrożenia znacznie utrudnia pracodawcom przygotowanie się do kodeksowej rewolucji (Fot. Shutterstock)

Ekspertka z agencji zatrudnienia Trenkwalder radzi także, aby m.in. przyjrzeć się kadrom - ilu mamy pracowników, którzy będą korzystać z urlopów rodzicielskich, jakiego rodzaju umowy mamy zawarte lub jakie planujemy zawrzeć, jaki jest schemat zatrudniania pracowników, a także czy coś zamierzamy zmienić w tym zakresie, jeśli zmiany wejdą w planowanym kształcie.

Spore zmiany w Kodeksie pracy

Bez względu na to, kiedy i w jakim kształcie wejdzie nowelizacja Kodeksu pracy, niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawców jest to, aby ustawodawca dał im odpowiedni bufor czasowy na wdrożenie zmian. Są to bowiem zmiany rozległe, które wymagają globalnego zaangażowania organizacji, odpowiedniego przygotowania się, a także dostosowania wielu procesów i procedur. Standardowe 14 dni od ogłoszenia nowych przepisów może nie wystarczyć przedsiębiorcom na wdrożenie tak rozległych zmian w swoich organizacjach.

Sporą zmianą będzie wydłużenie urlopu rodzicielskiego. Obecnie rodzice mają do wykorzystania 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, natomiast po zmianach do wykorzystania będzie 41 tygodni (w przypadku ciąży pojedynczej). Przy czym 9 tygodni będzie przysługiwało wyłącznie ojcu dziecka (przy założeniu, że to matka wykorzystała pozostałe tygodniu urlopu; jeśli zrobił to ojciec, wtedy dodatkowe 9 tyg. przysługiwać będzie matce). Jeśli rodzic nie wykorzysta tych dni, wolne przepadnie.

Nowelizacja zakłada również wprowadzenie dodatkowych dni wolnych. Pierwsza opcja to nieodpłatny urlop opiekuńczy wynoszący do 5 dni w roku, który pracownicy mogliby wykorzystać na zapewnienie opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Jednak i tu prawodawca stawia sporo warunków do spełnienia.

Kolejnym rozwiązaniem, jakie planuje wprowadzić rząd, jest płatne zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli konieczna jest natychmiastowa obecność pracownika. Pracownik, który zadedykuje się z niego skorzystać, będzie otrzymywał 50 proc. swojej pensji (wyliczana ona będzie na tych samych zasadach, co za urlop wypoczynkowy).

Sporą zmianą będzie wydłużenie urlopu rodzicielskiego (Fot. Shuttestock)

Kolejną ze zmian, jakie mają wejść w życie wraz z projektem ustawy, jest rozszerzenie grupy pracowników chronionych. Ministerstwo proponuje, by zakaz zatrudniania pracownika wychowującego dziecko, bez zgody tego pracownika, w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 (czyli w systemie przerywanego czasu pracy), jak również delegowanie go poza stałe miejsce pracy, dotyczył rodziców dzieci w wieku do 8., a nie do 4. roku życia, jak zakładano wcześniej.

Projekt zakłada także prawo rodziców dziecka do lat 8 do wnioskowania o bardziej elastyczną organizację pracy i ochronę przed niekorzystnym traktowaniem z powodu korzystania przez pracownika z uprawnień przysługujących na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Pracownik będzie mógł dostosować swoją organizację pracy do potrzeb. Pozwolić ma w tym wprowadzenie elastycznego czasu pracy czy przerywanego czasu pracy dla rodziców dzieci do 8. roku życia.

Zajdą także spore zmiany w zawieraniu umów. Wprowadzony ma zostać obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy. Kolejne rozwiązanie zapewni pracownikowi prawo do równoległego zatrudnienia poprzez wprowadzenie zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą. O szczegółach przeczytasz TUTAJ.