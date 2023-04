Rekordowa pula pieniędzy. Prawie 2 miliony pracowników dostaną przelew od państwa

Do 15 kwietnia na rachunki uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych powinny trafić dopłaty roczne. W tym roku na konta ponad 1,7 mln pracowników wpłynie ponad 410 mln zł. To rekordowa kwota.

Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc. (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. powyższej kwoty, czyli ok. 158 zł.

Jak informuje serwis MojePPK, dopłata w wysokości 240 zł przysługuje uczestnikowi PPK raz w roku, jeśli wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK finansowane przez niego oraz przez jego pracodawcę w danym roku wyniosą co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, którego celem jest dodatkowe oszczędzanie na emeryturę. Na PPK składają się wpłaty z trzech źródeł. Podstawą jest wpłata pracownika, czyli 2 proc. jego wynagrodzenia. Co najmniej 1,5 proc. dokłada pracodawca, który może jednak zwiększyć wpłatę do 4 proc. i zróżnicować jej wysokość w zależności np. od stażu pracy. Do tego dochodzi wpłata powitalna od państwa – 250 zł i po każdym roku dopłata roczna – 240 zł.

Uczestnik PPK za dany rok kalendarzowy może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej, bez względu na to, ile rachunków PPK posiada.

Dopłata powinna trafić na konto uczestnika PPK nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku, za który przysługuje dopłata. Jest ona finansowana z Funduszu Pracy, a na rachunek uczestnika przekazuje ją Polski Fundusz Rozwoju.

Kiedy nie przysługuje pracownikowi roczna dopłata w PPK?

Jak informuje serwis MojePPK, dopłata roczna nie przysługuje (mimo że uczestnik PPK spełnił przesłanki do jej otrzymania), jeśli:

podmiot zatrudniający nie finansuje wpłat do PPK za uczestnika PPK ze względu na utworzenie PPE (art. 13 ust. 3 ustawy o PPK),

uczestnik PPK w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2 proc. jego wynagrodzenia, osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie, ze wszystkich źródeł, przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym (art. 32 ust. 5 ustawy o PPK),

uczestnik PPK po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK (art. 97 ust. 3 ustawy o PPK).

Natomiast objęcie pracownika przestojem ekonomicznym, które powoduje, że pracodawca nie finansuje za niego wpłat do PPK, nie wpływa na uprawnienie uczestnika PPK do dopłaty rocznej.

Aż 40 proc. z uczestników PPK jest przypisanych do jednego województwa

Do marcowego autozapisu w PPK oszczędzało około 2,6 mln pracowników, a rekordzista w trzy lata uzbierał na koncie ponad 660 tys. zł. Polski Fundusz Rozwoju (PFR), posiadający szczegółowe statystyki PPK, nie podaje informacji, kim jest rekordzista, skąd pochodzi ani w jakiej branży pracuje.

Jak podaje Business Insider Polska, blisko 40 proc. wszystkich środków zgromadzonych w PPK było przypisanych do województwa mazowieckiego, a kwota, o której mowa, to niemal 5 mld zł. Najmniejsze oszczędności są z kolei przypisane do województwa świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. Są to sumy rzędu 150 mln zł, co stanowi zaledwie 1,2 proc. wszystkich środków w PPK w skali całego kraju.

Pierwsze miejsce w rankingu dla województwa mazowieckiego jest związane z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w kraju, region ten może także pochwalić się jednymi z najlepszych zarobków. Jednak przypisanie oszczędzającego do danego województwa nie jest takie proste i PFR w statystykach stosuje pewne uproszczenie.

- Wartość aktywów netto PPK liczymy według NIP firmy. Oznacza to, że większe firmy zarejestrowane w Warszawie, posiadające oddziały w wielu miastach, powodują nadreprezentację województwa mazowieckiego. Jest to tym bardziej widoczne, że właśnie w dużych firmach powyżej 250 pracowników partycypacja w PPK zazwyczaj jest najwyższa - wyjaśnia PFR na łamach Business Insider Polska.

