Regulacje prawne rynku pracy do zmiany. Tych oczekuje się najbardziej w 2020 roku

- W najbliższym roku powinny się znaleźć rozwiązania, które spowodują zmniejszenie segmentacji rynku pracy – czyli podziału na ten lepszy i gorszy rynek pracy. Pierwszy charakteryzuje się wysokimi zarobkami, dobrymi warunkami pracy, stabilnością i bezpieczeństwem zatrudnienia etc., zaś drugi jest jego przeciwieństwem. Muszą także pojawić się kolejne rozwiązania ograniczające zastępowanie umów o pracę zatrudnieniem niepracowniczym. Chodzi o sytuacje, w których pracodawca omija wymogi prawa pracy w celu obniżenia kosztów zatrudnienia, kosztem pracownika.



Kolejna rzecz, jaka powinna się pojawić, to systemowe podejście do podnoszenia kwalifikacji pracowniczych. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie Funduszu Podnoszenia Kompetencji jako odpisu od Funduszu Pracy. W tej sprawie mamy wspólne stanowisko z pozostałymi partnerami społecznymi wyrażone w uchwale Rady Dialogu Społecznego. Utworzenie tego Funduszu byłoby dobrowolne dla pracodawcy.



Inną ważną rzeczą jest polityka aktywnego starzenia się, w tym wykorzystanie doświadczenia starszych pracowników jako mentorów wspomagających tych, którzy ją dopiero rozpoczynają. Finansowanie tej pracy mogłoby być finansowane z Funduszu Podnoszenia Kompetencji – komentuje Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ. (Fot. mat. pras.)