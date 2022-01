Regulacja pracy zdalnej coraz bliżej. Mamy deklarację ministra

Miały być pod koniec 2021 roku. Jest praktycznie koniec stycznia 2022 roku, a przepisów regulujących pracę zdalną w oficjalnej formie nadal nie ma. Te zgodnie z prawem zaczną obowiązywać 3 miesiące po zakończeniu stanu pandemii. Stanisława Szweda, wiceministra rodziny i polityki społecznej, pytamy o to, kiedy możemy spodziewać się oficjalnych regulacji i czy nie lepiej przyspieszyć tempo pracy tak, by uniknąć zawirowań, jakie przyniosły (jak pokazała rzeczywistość) szybko wprowadzane zapisy Polskiego Ładu.

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej (fot. PTWP)

Głównymi założeniami propozycji zmian w Kodeksie pracy jest usunięcie zapisów dotyczących telepracy i zastąpienie ich przepisami dla pracy zdalnej.

- Była próba wypracowania wspólnego stanowiska pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi. Nie udało się, stąd dłuższy okres konsultacji w ramach RDS. Myślę, że projekt, jaki stworzyliśmy, zapisy umożliwiające wewnętrzne regulacje, to elementy, na których zależało obu stronom - podkreśla Stanisław Szwed.

Jednym ze spornych elementów była kwestia uregulowania podziału kosztów pracy zdalnej.

- W pierwszym kwartale 2022 roku powinniśmy mieć projekt, który będzie podlegał pracom legislacyjnym - deklaruje w rozmowie z PulsHR.pl wiceminister Stanisław Szwed pytany o to, kiedy spodziewać się możemy oficjalnych zapisów regulujących pracę zdalną.

Rozmowy dotyczące uregulowania pracy zdalnej i wpisania jej do Kodeksu pracy zaczęły się dawno. Już w 2020 roku wiedziano, że upowszechniona forma pracy spoza biura zostanie z nami. Dyskutowali związkowcy, pracodawcy, pracownicy, politycy.

W międzyczasie projekt nowelizacji Kodeksu pracy powędrował z ówczesnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologi (październik 2020), w sierpniu 2021 roku resort pracy powrócił do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dyskusje jednak trwały i nie przyniosły oczekiwanego przez pracodawców i pracowników ostatecznego uregulowania.

- Mam nadzieję, że rozpoczniemy proces legislacyjny w Sejmie i sprawa zostanie uregulowana. Choć pamiętajmy, że nie mamy do czynienia z presją czasową. Wprowadziliśmy zapis, że obecne rozwiązania covidowe funkcjonować będą do trzech miesięcy po zakończeniu pandemii. Patrząc na to, co się dzieje aktualnie, czasu jeszcze trochę jest - podkreśla Stanisław Szwed.

Czas faktycznie jeszcze jest, jednak patrząc na kontrowersje, jakie wprowadziły zapisy Polskiego Ładu (oceniane według części jako pisane na kolanie), zasadne jest pytanie, czy nie lepiej już dziś stworzyć i dopracować przepisy tak, by były one satysfakcjonujące dla wszystkich stron. - Była próba wypracowania wspólnego stanowiska pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi. Nie udało się, stąd dłuższy okres konsultacji w ramach RDS. Myślę, że projekt, jaki stworzyliśmy, zapisy umożliwiające wewnętrzne regulacje, to elementy, na których zależało obu stronom - dodaje minister. Jednym ze spornych elementów była kwestia uregulowania podziału kosztów pracy zdalnej. - Trudno jest ustalić jedną stawkę dla wszystkich. Rozwiązanie tego problemu musi opierać się na zasadzie porozumienia wewnętrznego. Pracownik wykonujący pracę ze swojego mieszkania musi sam określić swoje koszta - dodaje. Zdalna zamiast telepracy Głównymi założeniami propozycji zmian w Kodeksie pracy jest usunięcie zapisów dotyczących telepracy i zastąpienie ich przepisami dla pracy zdalnej. Będzie to wymagało od pracodawców stosujących telepracę zmian formalno-organizacyjnych przede wszystkim w sferze wynikającej z zapisów regulaminu pracy. Prawdopodobne jest, że nowe przepisy będą obligowały do dokonania ustaleń pomiędzy pracodawcą a poszczególnymi pracownikami dotyczących miejsca wykonywania pracy zdalnej. Natomiast otwartą kwestią pozostaje, w jaki sposób pracodawca będzie określał liczbę dni pracy zdalnej - zapisy będą dawały możliwość stałej pracy z umówionego miejsca lub częściowej, tzw. hybrydowej, która jest obecnie stosowana w wielu biurach jako próba powracania do „nowej normalności”.

