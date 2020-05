Raport Deloitte: Tylko co czwarta firma rodzinna jest przygotowana na sukcesję

Udany biznes powinien być dziś, w dobie epidemii SARS-CoV-2, jeszcze bardziej niż zwykle nastawiony nie tylko na pomnażanie zysku, lecz na wspólny cel i dobro interesariuszy.

Takie działanie przyświeca firmom rodzinnym, które w dobie pandemii mogą korzystać ze swoich doświadczeń.

Mimo to zaledwie 26 proc. z nich jest gotowe na sukcesję na stanowiska dyrektora, a 18 proc. w przypadku pozostałych funkcji kierowniczych.

O tym, że z rodziną wychodzi się najlepiej na zdjęciu, wiadomo nie od dziś. Na własnej skórze nieraz sprawdzili to przedsiębiorcy prowadzący firmy rodzinne. Jak wynika z raportu Deloitte, zaangażowanie w prowadzenie firmy rodzinnej coraz większej liczby członków rodziny prowadzi często do konfliktów międzypokoleniowych, zwykle na podłożu osobistym, zupełnie niezwiązanym z biznesem. Konflikty te mogą stać na drodze do pełnego wykorzystania potencjału firmy, a z czasem mogą doprowadzić do jej podziału lub sprzedaży.

- Wiele problemów firm rodzinnych bierze się z nieumiejętności budowania właściwych relacji. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw, które muszą zmienić swój model biznesowy lub wprowadzić innowacje, aby móc dalej się rozwijać. Założyciele, którzy kształtowali firmę przez dziesięciolecia, są do niej emocjonalnie przywiązani i mają tendencję do podważania opinii młodszych, jeśli chodzi o nowe, oparte na technologii inicjatywy biznesowe. To z kolei negatywnie wpływa na rozwój przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku - wskazują autorzy raportu.

- Komunikacja w ramach rodziny może być trudna m.in. w związku z różnymi wartościami, poziomem wiedzy czy odpowiedzialności członków rodziny, lub też brakiem jasnego podziału funkcji wewnątrz firmy. Zbudowanie sprawnego kanału komunikacji z pewnością wymaga czasu i wysiłku, ale w ostateczności staje się tym, co wyróżnia firmy rodzinnie spośród innych - mówi Tadeusz Dulian, doradca firm rodzinnych w Deloitte.

Problem z komunikacją nie jest jedynym, jaki wybrzmiał w badaniu Deloitte. Okazuje się, że nie każdy przedsiębiorca jest gotowy na przekazanie swojej wiedzy, władzy i własności w ręce młodych następców. Z najnowszych danych Deloitte wynika, że tylko 41 proc. właścicieli jest przygotowanych na przeprowadzenie udanej sukcesji. Ponadto zaledwie 26 proc. respondentów zadeklarowało, że posiada plan przekazania władzy, jeżeli chodzi o stanowisko dyrektora, a 18 proc. na pozostałe funkcje kierownicze.

Dobre przykłady

Jak zauważają eksperci Deloitte, znalezienie równowagi pomiędzy celami i potrzebami firmy a poszczególnych członków rodziny od zawsze było jednym z głównych wyzwań przedsiębiorstw rodzinnych. Właśnie określenie celu, który będzie przyświecać kolejnym pokoleniom oraz przejrzystość w funkcjonowaniu firmy ma zasadnicze znaczenie i często decyduje o sukcesie zarówno na rynku rodzimym, jak i zagranicznym. Przykład? Jedną z najstarszych firm rodzinnych na świecie jest zbudowany w 718 roku hotel Hoshi Ryokan w Japonii, którego sukcesja sięga w tym momencie 50 pokoleń. Jego sukces ma swoje podłoże m.in. w azjatyckiej kulturze, gdzie rodzina wciąż pozostaje kluczową wartością. Dlatego firma rodziny Hoshi jest postrzegana jako wzorcowo prosperujące przedsiębiorstwo, którego przyszłość nie jest zagrożona, dzięki kontynuowaniu misji rodziny przez kolejne pokolenia. Fot. Shutterstock Inaczej sytuacja wygląda jednak na Zachodzie – w Stanach Zjednoczonych do trzeciego pokolenia przetrwało niecałe 30 proc. firm rodzinnych. Wiąże się to przede wszystkim z brakiem wizji, która jednoczyłaby założycieli i przyszłych sukcesorów. Na polskim rynki przykładem dobrze przeprowadzonej sukcesji jest Dr Irena Eris. Henryk Orfinger, wiceprezes zarządu spółki, przekazał stery synowi Pawłowi Orfingerowi, jednak zanim do tego doszło zostały spisane kluczowe zasady i cele firmy. - Ktoś mógłby powiedzieć, że co mnie obchodzi, co się stanie z naszą firmą, gdy mnie już nie będzie. Ale moim najważniejszym życiowym celem jest, by firma została po mnie jako pamiątka. Zbudowaliśmy silną markę i chcemy, by ona zaistniała w sposób ciągły, żeby moje dzieci, moje wnuki i prawnuki korzystały z tego, co ta firma buduje, jako beneficjenci, ale sukcesywnie. Pragnąłbym, żeby to trwało jak najdłużej, przez dziesiątki, setki lat - mówi Henryk Orfinger, wiceprezes Dr Irena Eris. Z kolei Jan Kalisz, założyciel firmy Fibrain, która w tzw. Konstytucji Rodzinnej ma już spisane najważniejsze wytyczne na przyszłość, zaznacza, że wprowadzenie ich w życie wymaga od wszystkich sporo wysiłku. - Nasza konstytucja zawiera zapisy, które regulują wejście w biznes i integrację rodziny w przyszłości. Żeby te zapisy miały sens, rodzina musi się utożsamiać z firmą i jej wartościami, musi mieć misję, która określa działalność firmy na długie lata. Rodzina powinna traktować firmę jak dobro rodowe. Nie chodzi tylko o wartości materialne, ale ideologię. Firma to nie tylko zysk, ale też źródło integracji społecznej, odpowiedzialny pracodawca czy choćby innowator technologiczny. Planując sukcesję i pisząc konstytucje, tymi wartościami właśnie kierowaliśmy się

– mówi Jan Kalisz, założyciel firmy Fibrain. Firma rodzinna lepiej przygotowana na kryzys – mówi Jan Kalisz, założyciel firmy Fibrain. W czasie pandemii SARS-CoV-2, wiele firm staje w obliczu trudnych decyzji o restrukturyzacji, ograniczeniu inwestycji czy ogłoszeniu upadłości. Z drugiej strony ta sytuacja mobilizuje przedsiębiorców do szukania nowych rozwiązań tak, by firma mogła funkcjonować i była możliwie najlepiej zabezpieczona na przyszłość. Z kolei dr Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, w rozmowie z PulsHR.p wskazywała, że firmy rodzinne nie pracują tylko dla zysku, co z pewnością stawia je w lepszej pozycji w dobie kryzysu. - Oczywiście, że jest on potrzebny, ale głównym motorem rozwojowym jest wzrost wartości, a nie zysk. Jeśli przychodzi menedżer zewnętrzny, to rozliczany jest krótkookresowo od tego, ile zarobił. Z tego wypłacana jest mu premia. W firmach rodzinnych podejście jest inne. Kiedyś rozmawiam z Ewaldem Rabenem. Rozmowa przebiegała jakoś tak: „Widzisz tą działkę? Kupię ją. Nie jest mi potrzebna dziś, nie będzie mi potrzebna za trzy czy pięć lat. Ale będzie mi potrzebna za lat osiem czy dziesięć”. Oczywiście teraz ta inwestycja wpłynie na jego wyniki i obniży zysk w danym roku, ale on jako właściciel wie, że w perspektywie kolejnych pokoleń działka mu się przyda. Będzie mógł coś na niej postawić. A trzeba ją kupić teraz, bo teraz sąsiad zdecydował się ją sprzedać. Firmy rodzinne nie patrzą na miesiące czy kwartały, ale patrzą na kolejne pokolenia. Myślą o tym, co przekażą kolejnemu pokoleniu w swojej rodzinie. To jest główna różnica - wyjaśniała. Wnioski z raportu Deloitte potwierdzają tezę, że liderami na rynku są te firmy, które działają nie tylko tu i teraz, ale przewidują też, jak ich firma będzie funkcjonowała w przyszłości. Przedsiębiorstwo posiadające spójną wizję, poczucie misji, oparte na silnej i rozumiejącej swoje potrzeby oraz cele rodzinie jest bardziej odporne na kryzysy i zmiany. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla ciągłości działania, ale coraz częściej wpływa na relacje z inwestorami. Kontrahenci nierzadko wymagają w umowach zapisów strategii kontynuacji właścicielskiej, celem zabezpieczenia swoich interesów.

