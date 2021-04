Rady nadzorcze bliżej spółek. Pomogło coś, czego nikt się nie spodziewał

Paradoksalnie pandemia wpłynęła na pozytywny trend zbliżania rad nadzorczych do spółek. Online sprawił, że spotkania rad nadzorczych mogły odbywać się częściej i ich organizacja stała się mniej skomplikowana. Dla poprawy nadzoru właścicielskiego i efektywności rad nadzorczych to bardzo dobre informacje - mówi Piotr Rybicki, zawodowy członek rad nadzorczych, członek zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych, prowadzący portal nadzorkorporacyjny.pl.

Firma doradcza Deloitte sprawdziła, jak rady nadzorcze oceniają swoje funkcjonowanie w czasie pandemii. Cztery piąte badanych członków rad zapewniło, iż włączyło się w zarządzanie kryzysowe swoich spółek w czasie koronakryzysu. Mimo tego 59 proc. z nich nie ma określonej strategii na wypadek wystąpienia niespodziewanych sytuacji. Jak pana zdaniem poradziły sobie rady nadzorcze w ostatnich miesiącach?

To bardzo dobre badanie. Rzetelne i konkretne. Wyniki raczej nie zaskakują praktyków, szczególnie jeżeli wiemy, że badaniem zostały objęte przede wszystkim duże firmy, których jest w Polsce około 1000, podczas gdy rad nadzorczych w spółkach kapitałowych jest ok. 25 tysięcy, samych członków zaś ok. 50 tysięcy. Duże, czyli takie, w przypadku których świadomość nadzorcza jest większa - często to spółki giełdowe i grupy kapitałowe.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

To ponad 80 proc. zaangażowanych członków rad nadzorczych, co zatem bardzo cieszy, jednak „schodząc w dół” już nie jest tak optymistycznie. I owszem, w dużych spółkach jest lepiej, nawet zdecydowanie lepiej. Teraz czas na małe i średnie. Kierunek został wskazany. Dlatego tak bardzo mnie ten raport cieszy. Pozwala patrzeć z optymizmem na zmiany.

Okazało się, że pandemia pozytywnie wpłynęła na rady nadzorcze. Ponad 80 proc. ich członków dostrzegło, że w czasie kryzysu zwiększył się zakres ich współpracy z zarządem i akcjonariuszami. Z czego to wynika?

Badanie pokazało bardzo pozytywny trend - zbliżania rad nadzorczych do spółek. I paradoksalnie rzeczywiście to zasługa pandemii – choć może to brzmi dość karkołomnie, ale online sprawił, że spotkania rad nadzorczych mogły odbywać się częściej i ich organizacja stała się mniej skomplikowana, co niezwykle pomaga w tym zbliżeniu. Dla poprawy nadzoru właścicielskiego i efektywności rad nadzorczych to bardzo dobre informacje. Aktywność rad nadzorczych jest bowiem bardzo wskazana. I to się dzieje na naszych oczach.

Aktywne rady nadzorcze są również celem planowanej nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych, którą Ministerstwo Aktywów Państwowych promuje m.in. jako reformę KSH zwiększającą efektywność rad nadzorczych.

Tak, Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego działająca przy Ministerstwie Aktywów Państwowych, do prac której zostałem zaproszony jako ekspert, w jednym ze swoich obszarów, skupiała się na zaproponowaniu takich rozwiązań, które zwiększą efektywność rad nadzorczych (drugi obszar prac komisji to było tzw. prawo grup spółek). I to w moim odczuciu się udało. Owszem, w toku konsultacji społecznych zgłoszono uwagi, ale wydaje się, że ogólny trend zmian w KSH – w zakresie zwiększenia efektywności rad nadzorczych – został zaakceptowany.

Obecnie nowelizacja jest na etapie legislacyjnym. Minął rok od rozpoczęcia prac nad nowelą. Czy mimo upływu czasu i trochę spowolnienia prac nad jej wdrożeniem, widzimy już jakieś pozytywne efekty proponowanych w noweli rozwiązań?

Zdecydowanie tak. Przede wszystkim rozpoczęła się dyskusja o tym, co faktycznie już teraz mogą, a czego nie mogą robić rady nadzorcze. I okazuje się, że w wielu przypadkach już dziś – przy zmianie statutu lub umowy spółki, a czasami i bez takiej ingerencji – efektywność rad nadzorczych może się zwiększyć. I znam spółki, które w ramach najbliższych walnych zgromadzeń przeprowadzą zmiany w swoich regulacjach, dając większe niż dotychczas uprawnienia radzie nadzorczej. To naprawdę bardzo wymierny efekt nowelizacji, która – jak pani wspomniała – cały czas jest na etapie legislacyjnym. Zresztą tych widocznych korzyści jest więcej. Jak choćby zauważenie wartości z syntetycznego raportowania czy też zacieśnienia współpracy z biegłym rewidentem.

Będzie mniej afer? Mamy w polskiej rzeczywistości ostatnich lat co najmniej kilka bardzo medialnych wydarzeń. Czy zwiększenie efektywności rad nadzorczych zminimalizuje takie ryzyko?

Nigdy nie będzie tak, że uda się nam wypracować narzędzie prawne, które uniemożliwi jakiekolwiek nadużycia. Owszem, wzmocnienie efektywności rad nadzorczych na pewno w znacznym stopniu ograniczy to ryzyko, ale go nie wyeliminuje. Jeżeli ktoś będzie chciał oszukać i wiedział, jak to zrobić, to żaden nadzór, żadne kontrole ani tym bardziej przepisy prawa nie są w stanie temu zapobiec.

Dlatego zdanie, które często słyszę – „gdzie była rada nadzorcza?” – jakoby to rada nadzorcza miała być „lekiem na całe zło”, jest dla mnie niezrozumiałe. Faktycznie, efektywna rada nadzorcza zmniejsza ryzyko nadużyć, ale go nie eliminuje. I trzeba mieć tego świadomość.

Rada nadzorcza to nie tylko organ korporacyjny, ale przede wszystkim ludzie. Czy efektywny nadzór zależy od przepisów prawa, czy jednak od konkretnych osób?

Zdecydowanie efektywny nadzór to pochodna tego, kto jest członkiem rady nadzorczej i w jaki sposób wykonuje swoją pracę. Owszem, prawo może wspierać nas w tym zadaniu, ale to od nas – członków rad nadzorczych – zależy, jak będzie wyglądał nadzór. Czyli czy się sprawdzi i zminimalizuje ryzyko nieprawidłowości, czy jednak będzie to organ fasadowy i w odczuciu wielu zbędny.

Jest pan obecnie członkiem kilku rad nadzorczych, a w samych radach nadzorczych zasiada już od prawie 20 lat. Proszę podzielić się swoimi doświadczeniami, może jakimiś wskazówkami dla innych członków...

Przede wszystkim stosuję zasadę, że o radach nadzorczych i samych spółkach, których rad jestem członkiem, nie mówię. Od „opowiadania” o spółce są inne organy spółki, a ponadto rada nadzorcza jest organem kolegialnym, co uniemożliwia jednoosobowe i bez umocowania wypowiadanie się w jej imieniu.

Gdybym miał przekazać ogólną zasadę, która powinna przyświecać każdemu członkowi rady w każdym momencie, to powiem tak – nazwisko ma się tylko jedno i czasami nie warto świadomie wystawiać go na szwank. I edukujmy się! Między innymi na wydarzeniach organizowanych przeze mnie w ramach portalu nadzorkorporacyjny.pl (22-23 kwietnia 2021 r. odbędzie się 10. edycja Konferencji Rada Nadzorcza, szczegółowe informacje na stronie nadzorcza.pl – przyp. red.).