Punktują kolejne słabości Polskiego Ładu. "W lutym czeka nas tsunami"

Krajowa Izba Doradców Podatkowych wystosowała apel do premiera Mateusza Morawieckiego. Chce szerokich konsultacji społecznych na temat przepisów podatkowych Polskiego Ładu, a następnie ich pilną nowelizację.

Polski Ład ostro krytykują pracodawcy. Niektórzy uważają, że jest on jeszcze gorszy dla firm niż lockdown.

- Słyszymy mnóstwo głosów, że prowadzenie działalności gospodarczej w nowych warunkach jest po prostu nieopłacalne. Oczekujemy, że rząd widząc, co się dzieje, zrobi krok w tył i wycofa się z tej reformy – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Również część pracowników odczuwa negatywne skutki nowych przepisów. Nauczyciele czy przedstawiciele służb mundurowych sygnalizowali już na początku stycznia, że otrzymali niższe niż zazwyczaj przelewy.

Na skomplikowane przepisy narzekają także pracownicy kadr i księgowości. Rozporządzenie ministra finansów jeszcze bardziej podgrzało atmosferę - jest jeszcze większe zamieszanie i chaos. Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych zaapelowało, aby kadrowe czasowo nie stosowały się do rozporządzenia, które obowiązuje od soboty 8 stycznia.

Także Krajowa Izba Doradców Podatkowych wystosowała apel do premiera Mateusza Morawieckiego. Według jego autora - prof. dr hab. Adama Mariańskiego, przewodniczącego KRDP - spełnia się najczarniejszy scenariusz.

- Już w pierwszych dniach obowiązywania nowych przepisów okazuje się, że podwyżka podatków dotyka kolejnych grup zawodowych, emerytów, osób samotnie wychowujących dzieci, podejmujących pracę na dwóch etatach i niepełnosprawnych. A to tylko początek, bowiem dopiero w następnych tygodniach, miesiącach, a następnie podczas dokonywania rozliczenia rocznego PIT do 30 kwietnia 2023 roku okaże się, jak duża grupa polskich obywateli została w sposób całkowicie chaotyczny i niesprawiedliwy obarczona dodatkowymi podatkami. W lutym czeka nas jeszcze tsunami związane z obciążeniami podatkowymi małych i średnich polskich firm, które będą musiały wywróżyć, jaka forma opodatkowania przyniesie im najmniejsze podwyżki podatków - przekonuje Adam Mariański.

Jak podkreśla, z założenia Polski Ład miał zmniejszyć klin podatkowy w Polsce, tymczasem jest zupełnie odwrotnie.

- Dokonane zmiany spowodowały, że nastąpił skokowy wzrost obciążenia dochodów z pracy (działalności wykonywanej osobiście), a najbardziej korzystną formą „samozatrudnienia” stała się działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem. To prowadzi do skrajnych nierówności: informatyk uzyskujący dochody z pracy na etacie może w najgorszym scenariuszu zapłacić nawet 45 proc. podatku i składki zdrowotnej (plus ZUS uzależniony od dochodu), a jego kolega z pracy wykonujący te czynności w ramach umowy B2B zapłaci tylko ok. 12,3 proc. podatku ryczałtowego (plus zryczałtowany ZUS). To pokazuje, że zamiast zwiększenia sprawiedliwości systemu podatkowego wprowadzono totalny nieład - wyjaśnia Adam Mariański.

Przewodniczący KRDP przestrzega, że długookresowym skutkiem wprowadzonych zmian będzie znaczący spadek wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ale także drastyczny spadek wpływów z daniny solidarnościowej.

- Tego spadku nie zrównoważą wpływy z CIT, wobec wprowadzonych licznych preferencji i ulg. Czeka nas załamanie finansów publicznych, najpierw jednostek samorządu terytorialnego, a następnie państwa - dodaje Mariański.

Apel o konsultacje

KRDP przypomina, że już wcześniej przestrzegała przed przepisami Polskiego Ładu. Już 2 lipca 2021 roku, razem z przedstawicielami pozostałych sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (m.in. adwokatów, radców prawnych, notariuszy, lekarzy, pielęgniarek i położnych, lekarzy weterynarii, architektów), alarmowano premiera o "katastrofie, którą rząd planuje ściągnąć na głowy polskich podatników". Ostrzeżenie zostało jednak zignorowane.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych apeluje więc o ponowne, szerokie konsultacje społeczne już uchwalonych przepisów podatkowych Polskiego Ładu, a następnie ich pilną nowelizację.

- Konsultowanie nowych przepisów prawa na etapie procesu legislacyjnego to nie fanaberia, ale konieczność, której celem jest wyeliminowanie takich oczywistych błędów, których skutki obserwujemy teraz na żywym organizmie. Przepisów nie mogą tworzyć osoby, które nie znają podstawowych mechanizmów prawa podatkowego, nie wiedzą, jak oblicza się zaliczki na podatek, jakie są różnice w źródłach przychodów, itd. Takie sytuacje jak opisane powyżej w tym liście, w demokratycznym państwie prawa nie powinny mieć nigdy miejsca. Dlatego mocno wierzę, że wspólnymi siłami, współpracując i wsłuchując się w głos wszystkich zainteresowanych stron, uda nam się wyprowadzić polskich podatników z największego od kilkunastu lat kryzysu. W innym wypadku grozi nam wielki chaos, a to będzie miało konsekwencje w ogromnym spadku zaufania do polskiego państwa i w konsekwencji obniżce dochodów budżetowych. Razem możemy jeszcze zmniejszyć skutki chaosu i niesprawiedliwości w podatkach - komentuje Adam Mariański.