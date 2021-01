Punkt szczepień przeciw COVID-19 w firmie? Coraz więcej pytań w sprawie

Pracodawca może zorganizować punkt szczepień na COVID-19 w firmie. Firmy oferujące takie usługi już dostają zapytania w tej sprawie.

Autor:KDS

• 8 sty 2021 12:42





27 grudnia ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 w całej Polsce. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 przewiduje możliwość bezpłatnej organizacji mobilnych punktów szczepień.

Mogą one być uruchomione w siedzibie firmy, a skorzystać z nich będą mogli też bliscy pracowników.

Ubezpieczyciele zaczęli już zbierać zgłoszenia przedsiębiorców.

27 grudnia ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 w całej Polsce. Rozpoczęto od szczepienia pracowników ochrony zdrowia, DPS, MOPS oraz personelu pomocniczego i administracyjnego placówek medycznych. Z kolei powszechna rejestracja na szczepienia zacznie się 15 stycznia, a cały proces będzie podzielony na etapy. Najpierw szczepionkę otrzymają seniorzy (60+), pensjonariusze DPS, ZOL i innych miejsc pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także służby mundurowe i nauczyciele. W kolejnych etapach zostaną zaszczepieni pozostali chętni.

– Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada możliwość zorganizowania mobilnych punktów szczepień, m.in. w siedzibie przedsiębiorstwa. Choć powszechne zapisy na szczepienia jeszcze nie ruszyły, to jednostki medyczne, które mogą taki punkt zorganizować, a także ubezpieczyciele, zaczęli już zbierać chętnych do organizacji szczepień dla pracowników w firmie. Podobnie jak szczepienia w ramach NFZ, są one bezpłatne. Także organizacja punktu nie wiąże się z żadną opłatą. Co więcej, będą z nich mogły skorzystać też rodziny i partnerzy pracowników – mówi Xenia Kruszewska, dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Saltus Ubezpieczenia.

Czytaj więcej: Zapytali 5 tys. pracowników o pracę zdalną. Korzyści – jakie, dla kogo, jak długo?

Przedsiębiorcy zainteresowani tym rozwiązaniem jedyne co muszą zrobić, to zgłosić się do podmiotu oferującego takie świadczenie i podać liczbę osób, która chce się w ten sposób zaszczepić.

Jak wyjaśnia Kruszewska, współpraca z odpowiednim partnerem medycznym jest konieczna, ponieważ szczepienie musi się odbyć na warunkach określonych przez NFZ. Narzucają one między innymi ścisły rygor transportu i przechowywania szczepionek.

Kłopotliwe szczepionki

Nowa forma walki z koronawirusem wśród pracowników wywołała spore zamieszanie. Zastanawiają się, czy pracodawca będzie mógł ich zwolnić, jeśli nie zdecydują się zaszczepić. Z takimi pytaniami dzwonią i piszą m.in. do Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom, które w ostatnich tygodniach zalane zostało pytaniami w sprawie szczepień pracowników przeciwko COVID-19. - Pojawiło się pytanie od jednej nauczycielki i jednej pracownicy przedszkola. Panie były zdeklarowanymi przeciwniczkami szczepień i oburzyło je, że miejsca zatrudnienia prowadzą ankiety odnośnie tego, czy pracownicy zdecydują się na szczepienie. Kobiety obawiają się zwolnienia z pracy w razie odmowy - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia SNP. Dr Izabela Szczygielska, adwokat w kancelarii DWF Poland podkreślała, że zgodnie z obecnymi przepisami prawa pracodawca nie ma możliwości zmuszenia pracowników do zaszczepienia się m.in. z uwagi na ustawową dobrowolność szczepień, w szczególności pracodawca nie może stosować jakichkolwiek form nacisku czy sankcji względem pracowników nieszczepionych. Czytaj więcej: Oto prawda o pandemicznych podwyżkach. Zapytali 1700 menedżerów i specjalistów - Przepisy prawa pracy regulują kwestię dostępu pracodawcy do informacji medycznych pracowników i kandydatów do pracy. Dane dotyczące zdrowia mogą być przetwarzane jedynie w przypadku, gdy są przedstawiane pracodawcy z inicjatywy kandydata i w pełni dobrowolnie. Pracodawca dopuszcza do pracy osobę posiadającą aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy, zaś badanie zdolności do pracy nie obejmuje weryfikacji szczepień na COVID-19 - wyjaśnia ekspertka. Prawnicy przypominają, że zapis mówiący o konieczności szczepień nie powinien znaleźć się w firmowym regulaminie. Dokument ten musi być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ustawodawca nie zdecydował się na obowiązkowe szczepienia. W związku z powyższym, regulamin nakładałby na pracowników obowiązek, który byłby niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a dodatkowo naruszałby zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.