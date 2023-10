Pułapka dla osób bezrobotnych prowadzących działalność nierejestrowaną. Uwaga na limity

Po zmianach z 1 lipca 2023 r. obowiązują nowe limity dla działalności nierejestrowanej, czyli takiej, którą można prowadzić bez rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Aby uniknąć konieczności rejestracji biznesu, miesięczne przychody nie mogą przekroczyć 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Dla zachowania statusu osoby bezrobotnej nie może to być natomiast więcej niż 50 proc.

Do 30 czerwca tego roku prowadzenie działalności nierejestrowanej było możliwe, jeżeli miesięczny przychód nie przekraczał 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 1745 zł.

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie wzrosło do 3600 zł, a także zmieniły się przepisy dotyczące działalności nierejestrowanej. Teraz maksymalny przychód, jaki można osiągnąć, by uniknąć konieczności rejestracji firmy w CEIDG, to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2700 zł.

Nie tylko kryterium dochodu. Dwa warunki dla prowadzenia działalności nierejestrowanej