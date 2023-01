Psycholog sprawdzi każdego na kwalifikacji wojskowej. Na wynagrodzenia pójdą miliony

Ministerstwo Obrony Narodowej zaproponowało rozszerzenie składu komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zasiąść ma w niej również psycholog. Państwo na wynagrodzenia psychologów przeznaczy ok. 6,3 mln zł.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się projekt rozporządzenia określający wynagrodzenie dla psychologa, który ma stać się członkiem komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Jak wyjaśnia MON, na potrzeby oceny wpływu nowej regulacji na budżet resortu założono, że zwiększenie wydatków wynikające z wynagrodzenia psychologów wyniesie ok. 6,3 mln zł. Jak wyliczono tę kwotę?

- Średnio corocznie powołuje się około 390 komisji lekarskich, do składu, których należy powołać 350 psychologów, czas pracy (urzędowania) komisji to 40 posiedzeń, szacowana stawka dla psychologa to 450 zł za 1 posiedzenie co daje (350x40x450) kwotę 6 300 tys. zł (6,3 mln zł) rocznie - wyliczył resort finansów.

Pieniądze na pensje psychologów pochodzić będą z budżetu państwa. Środki na ten cel zostały przesunięte z MON do budżetów wojewodów na etapie planowania budżetu na 2023 rok. W latach kolejnych MON będzie przekazywać pieniądze na etapie planowania na poszczególne lata.

Rozporządzenie ma zostać przyjęte w pierwszym kwartale 2023 roku.

