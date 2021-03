Psy i konie doczekały się zmiany przepisów. Już nie będzie wątpliwości o ich los na emeryturze

Konie i psy pracujące w policji i innych jednostkach mundurowych doczekały się zmian w prawie, które mają poprawić ich byt. Do konsultacji społecznych trafił włośnie projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, w którym zaproponowano szereg rozwiązań dotyczących losu pracujących w policji zwierząt.

Autor:KDS

3 mar 2021





Psy i konie, które pracują w służbach mundurowych doczekały się nowelizacji przepisów (fot. lodzka.policja.gov.pl)

Psy i konie pracujące w formacjach mundurowych podległych Ministerstwu Administracji i Spraw Wewnętrznych doczekały się doprecyzowania przepisów określających ich byt.

Najwięcej zwierząt - ponad 900 - pracuje w policyjnych szeregach. Tylko w służbie prewencyjnej wykorzystywanych jest 885 psów.

Poza tym w Policji służą 72 psy tropiące wykorzystywane głównie do tropienia śladów ludzkich oraz poszukiwań osób zaginionych, 99 do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz 164 do wyszukiwania zapachów narkotyków.

Jak czytamy w uzasadnieniu, proponowane zmiany to odpowiedź na "poczucie etycznego obowiązku zapewnienia godnej egzystencji psom i koniom wycofanym z użycia w policji oraz pozostałych formacjach podległych MSWiA (w policji i straży granicznej wykorzystywane są zarówno psy, jak i konie, a w państwowej straży pożarnej i służbie ochrony państwa - psy).

W projekcie określono wszystkie obowiązki, jakie opiekun zwierzęcia ma wykonać w stosunku do swojego czworonożnego podopiecznego - od momentu ich doboru, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po ich sytuację po wycofaniu z użycia do realizacji zadań służbowych. Mowa tu o takich czynnościach jak racjonalne żywienie i stały dostępu do czystej i świeżej wody, dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom i zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu, pielęgnację i utrzymanie w czystości, zapewnienie warunków utrzymania dostosowanego do potrzeb biologicznych.

Jednak to, co dzieje się z psem czy koniem po zakończeniu służby budziło zazwyczaj najwięcej kontrowersji. Co jakiś czas w mediach pojawiały się informacje, że z braku chętnych do sprawowania opieki nad psem, który przeszedł na emeryturę (choć to bardzo rzadkie sytuacje, bowiem zazwyczaj przewodnicy nie rozstają się ze swoimi podopiecznymi, a biorą je do domu), "mundurowe" psy mają zostać uśpione.

W nowelizacji ustawy zaproponowano mechanizm przydzielania przez służby zwierząt wycofywanych z użycia opiekunom, przy założeniu, że zwierzę w dalszym ciągu będzie pozostawać na stanie formacji, a pierwszeństwo w przejmowaniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką wolę. Jeśli żadna uprawniona osoba (tj. inny funkcjonariusz, pracownik cywilny formacji, emerytowany funkcjonariusz bądź funkcjonariusz rencista) nie wyrazi woli przejęcia opieki nad zwierzęciem, będzie ona sprawowana w ramach określonej jednostki lub komórki organizacyjnej danej formacji. W projekcie zaproponowano również możliwość powierzenia przez jednostkę organizacyjną danej formacji opieki nad zwierzęciem wycofanym z użycia organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Co więcej, opiekun, który zdecyduje się zająć zwierzęciem, będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu. Zapewnione zostaną mu również środki na badania profilaktyczne i leczenie zwierzęcia. Przy czym w ustawie zostaną określone formy nadzoru nad jakością sprawowanej opieki nad zwierzęciem. Ile zwierząt w służbach Jak wynika z danych opublikowanych przez resort administracji, najwięcej czworonożnych funkcjonariuszy służy w policyjnych szeregach. Na koniec 2020 r. zadania z psami w służbie prewencyjnej, wykonywało 699 policjantów – przewodników psów służbowych. W służbie prewencyjnej wykorzystywanych jest 885 psów. Psy znajdują się również w służbie kryminalnej - są to psy do badań osmologicznych (procesowych). W całym kraju jest łącznie 30 takich psów w pięciu laboratoriach kryminalistycznych. fot. policja.pl Najwięcej czworonogów to psy patrolowo-tropiące, wykorzystywane są do służby patrolowej oraz tropienia śladów ludzkich – jest ich w Policji 471. Poza tym w Policji służą 72 psy tropiące wykorzystywane głównie do tropienia śladów ludzkich oraz poszukiwań osób zaginionych, 99 do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz 164 do wyszukiwania zapachów narkotyków. W straży pożarnej pracuje 30 psów, które głownie zajmują się poszukiwaniem osób zaginionych w ruinach zawalonych budynków. Polska ciężka grupa poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR (Heavy Urban Search And Rescue, USAR Poland - Urban Search And Rescue), która jest wysyłana w rejony trzęsień ziemi, dysponuje 12 psami ratowniczymi. Z kolei w Straży Granicznej służą 246 psy. Z kolei w policji na koniec 2020 r. służyły 54 konie służbowe w sześciu ogniwach i sekcjach konnych na terenie kraju. Obowiązki policjanta-jeźdźca oraz kandydata na jeźdźca wykonywało 56 policjantów. Również w straży granicznej pracują konie. Obecnie formacja posiada 8 koni służbowych. Wszystkie są w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.

