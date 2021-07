Przywróćmy handel w niedziele. Kolejny apel pracodawców

Północna Izba Gospodarcza ponownie apeluje o dopuszczenie handlu w niedzielę. Jej przedstawiciele podkreślają, że „tego zakazu nie chce chyba już nikt poza politykami”.

Autor: jk

• 29 lip 2021 19:00





Zakaz handlu w niedzielę mocno dotyka detalistów (Fot. Shutterstock)

Według Północnej Izby Gospodarczej należy przywrócić handel w niedziele.

Doradca gospodarczy Katarzyna Michalska ocenia, że duża dynamika działań wokół handlu w niedzielę powoduje, iż ani klienci, ani przedsiębiorcy, ani ich pracownicy nie czują się komfortowo.

Detaliści, małe sklepy, targowiska, galerie handlowe mocno odczuwają skutki zakazu handlu w niedziele, a także efekty pandemii koronawirusa.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakaz handlu w niedzielę jest zgodny z konstytucją, z kolei na jesień zapowiedziano zaostrzenie przepisów, które wyeliminuje fortel otwierania sklepów jako placówki pocztowe. Jak natomiast zauważa Północna Izba Gospodarcza, przedsiębiorcy raz po raz decydują się na otwieranie sklepów.

- Upór rządzących w tym temacie jest trudny do zrozumienia, a utrzymywanie zakazu handlu w niedzielę jest obecnie kultywowaniem fikcji. Tego zakazu nie chce chyba już nikt poza politykami. Nie ma ani merytorycznych ani ekonomicznych przesłanek, by go utrzymywać – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Handlowa rewolucja

Północna Izba Gospodarcza podkreśla, że zakaz handlu w niedzielę mocno dotyka detalistów, którzy chwytają się rozmaitych forteli, byle móc prowadzić działalność. Na zakazie nie zyskały również targowiska i małe sklepy. Te pierwsze w niedzielę świecą pustkami, a straciły także ruch w sobotę, bo klienci jadą do marketów i galerii handlowych i tam robią zakupy na zapas.

Same galerie również są w trudnym położeniu. Dobija je nie tylko zakaz handlu w niedzielę, ale i pandemia koronawirusa, która zmieniła zakupowe przyzwyczajenia Polaków.

- Jesteśmy świadkami handlowej rewolucji. Możliwe, że już w tym roku wolumen sprzedaży w Internecie przekroczy 25 proc. całkowitego handlu. E-commerce rozwija się dynamicznie i zaraz możemy być świadkami spektakularnych upadków galerii handlowych, hipermarketów i wielkich marek znanych z centrów handlowych. Pandemia mocno ten sektor dotknęła. W takich okolicznościach utrzymywanie zakazu handlu w niedzielę wydaje się niezrozumiałe i nierozsądne – mówi Hanna Mojsiuk.

- Na Pomorzu Zachodnim otwartych będzie od tej niedzieli kilkadziesiąt sklepów Dino i Biedronka. To sieci, które są liderem na rynku dyskontów. Jest wielkie zapotrzebowanie turystów, by takie sklepy były czynne w niedzielę. Blokowanie handlu w niedzielę w takich miejscach jest faktycznym pozbawianiem przedsiębiorców zysku, a klientom do niezbędnych im usług – dodaje Mojsiuk. Brak komfortu Doradca gospodarczy Katarzyna Michalska ocenia, że obecna sytuacja wymaga jasnego sprecyzowania. Duża dynamika działań wokół handlu w niedzielę powoduje, że ani klienci, ani przedsiębiorcy, ani ich pracownicy nie czują się komfortowo. - Przedsiębiorcy uciekają się do pomysłów typu „placówka pocztowa”, pracownicy są sfrustrowani, bo decyzje o powrocie do pracy w niedzielę zapadają z dnia na dzień, a klienci nie mają pewności czy ich sklep będzie otwarty czy nie i często powstrzymują się od zakupów. Regulacje są tu jak najbardziej potrzebne. Uważam, że argumenty ekonomiczne powinny wziąć górę nad światopoglądowymi. Handel w niedzielę jest rynkowi potrzebny – dodaje Katarzyna Michalska. 017969_r0_940.jpg Stanowisko kupców z Manhattanu Północna Izba Gospodarcza przytacza również stanowisko kupców z targowiska Manhattan. Ich opinia jest jednoznaczna - handel w niedzielę powinien zostać przywrócony. - Wprowadzone w 2018 roku przepisy ograniczające prowadzenie działalności gospodarczej co do zasady uznajemy jako zbyt głęboką ingerencję w prawa wolności gospodarczej a także biorąc pod uwagę również głosy zwykłych pracowników jako również zbyt radykalne ograniczenie możliwości wykonywania pracy przez pracowników. Uważamy, że niedopuszczalne są ograniczenia praw wprowadzane „siekierą”, tak jak ograniczenie prowadzenia działalności w niedzielę i święta. Zamiast szukać zdroworozsądkowych rozwiązań prawnych to na siłę wprowadzono zakaz, który teraz życie gospodarcze próbuje obchodzić. Zapewnia się przedsiębiorcom i pracownikom emocje, a urzędom „zabawę w chowanego” za pieniądze publiczne – mówią przedstawiciele Manhattanu w oficjalnym piśmie. - Sądzimy, że lepszym rozwiązaniem byłoby w Kodeksie pracy wprowadzić np.: zakaz zlecania przez pracodawcę pracy pracownikowi w więcej niż np. dwie niedzielę w miesiącu lub wprowadzić, że praca w niedzielę tylko na wniosek pracownika i to z możliwością wycofania się przez pracownika ze świadczenia pracy w niedzielę i święta w przyszłości bez konsekwencji – dodają przedstawiciele Manhattanu. Polacy podzieleni Z badań przeprowadzonych przez CBRE pod koniec 2020 roku wynika, że 51 proc. Polaków chciałoby powrotu niedzielnego handlu. Przeciwnego zdania jest co trzeci respondent, a 16 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii na ten temat. Pomysł przywrócenia niedziel handlowych popierali przede wszystkim aktywni zawodowo, dla których brak niedziel handlowych oznacza nie tylko brak możliwości zrobienia zakupów w wolny dzień, ale także uniemożliwia podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej, co w obecnej sytuacji ekonomicznej jest szczególnie odczuwalne. Warto przypomnieć, że również związki zawodowe mają odmienne opinie w tej kwestii. Zaostrzenia przepisów dotyczących handlu w niedzielę domaga się NSZZ Solidarność. Związkowa Alternatywa stawia z kolei na wzmocnienie praw pracowników pracujących w niedzielę - zmianie powinny ulec przede wszystkim stawki wynagrodzenia.

