Przychodzi inspektor i zmienia umowę: miałeś "działalność", masz etat. Tak będzie

Powraca pomysł wzmocnienia uprawnień inspektorów pracy przez wyposażenie ich w prawo do wydawania decyzji administracyjnych zmieniających na umowę o pracę kontrakt cywilnoprawny łączący zatrudnionego z przedsiębiorcą. Projekt nowych przepisów złożyła w Sejmie Lewica.

Jeśli zaproponowane przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy przepisy wejdą w życie, pracodawcy będą musieli dowodzić przed sądem, że prawidłowo zastosowali kontrakt cywilnoprawny zamiast etatu przy zatrudnianiu zleceniobiorcy czy podejmowaniu współpracy z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą.

Jak uzasadniają autorzy nowelizacji, za potrzebą zmiany przepisów przemawiają dane.

"Przedsiębiorcy zatrudniają w sposób niezgodny z prawem pracy, aby ograniczyć koszty i przenieść ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej na pracowników. Pomimo pewnego ograniczenia skali zjawiska w ostatnich latach, wciąż ma ono charakter masowy. W trakcie kontroli przeprowadzonych w 2019 roku inspektorzy pracy zakwestionowali prawie co dziesiątą kontrolowaną umowę zlecenia (9,53 proc.). Zakwestionowana została także niemal jedna czwarta skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy umów o dzieło (22,36 proc.). Umowy śmieciowe występowały najczęściej w budownictwie, gastronomii i handlu, ale inspektorzy stwierdzili ich nadużywanie niemal we wszystkich branżach gospodarki" - czytamy w uzasadnieniu.

Temat nie jest nowy - od lat o takie rozwiązania zabiega Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

- OPZZ od dłuższego czasu postuluje wprowadzenie zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie możliwości nie tylko zwracania uwagi, że umowa zlecenie pracownika spełnia wszystkie wymogi umowy o pracę. Chcemy również przyznania PIP uprawnień stwierdzających istnienie stosunku pracy - czyli nadania inspekcji uprawnień decyzji administracyjnych pierwszego stopnia - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ.

Jak dodaje, pracodawcy przysługiwałoby prawo odwołania się od decyzji inspektorów do sądu pracy.

- Trzeba odwrócić dzisiejszą zasadę. Dziś to pracownik musi wnieść sprawę do sądu pracy, jeśli nie zgadza się z decyzją pracodawcy. Po długim procesie może mu być przyznana racja. Pracownik jest jednak zazwyczaj tą słabszą stroną w takim postępowaniu, więc wydaje nam się, że takie rozwiązanie będzie właściwie i uczciwe - dodaje Radzikowski.

Jak wyjaśnia, OPZZ od dawna zwraca uwagę, że część podpisywanych umów narusza zasady równości i sprawiedliwości społecznej.

- Obciążenie umów zleceń i umów o pracę różnymi podatkami i daninami jest różne. To jest trochę nieuczciwe, patrząc na późniejszy system emerytalny. Do emerytury mają prawo zarówno ci pracujący na umowę zlecenie, jak i umowę etatową. Z tym, że pracując przez lata na umowę zlecenie, odprowadzamy niższe składki, które nie wystarczają w systemie kapitałowym na minimalną emeryturę. Do takiej emerytury "dokładają" później inni podatnicy - zauważa Radzikowski.

Obecne rozwiązania wystarczające

Inne zdanie na ten temat ma Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy pracodawców RP. Zauważa ona, że temat oceny, czy między stronami zachodzi stosunek pracy, jest wyjątkowo skomplikowany.

- Tej propozycji należałoby się sprzeciwić kategorycznie. Do oceny, czy między stronami zachodzi stosunek pracy, zobowiązane są sądy i to jest organ, który powinien rozważać te kwestie. Nie inspekcja pracy, która już dziś ma dużo zadań do wykonania. To jest też temat, który może się w tej instytucji nie do końca sprawdzić. Inspektorzy są wykształceni wielokierunkowo, niekoniecznie wszyscy są prawnikami. A w tym przypadku oceniane mają być prawne przesłanki stosunku pracy. Obecna sytuacja faktyczna i prawna jest bardzo skomplikowana. Dziś stosunki cywilnoprawne są bardzo zbliżone do umów o pracę, jednak nie zawsze są stosunkiem pracy. Często problem z rozróżnieniem tego, z jaką formą mamy do czynienia, mają sądy pracy i w takich przypadkach potrzebne jest bardzo szczegółowe postępowanie dowodowe.

Jak podkreśla, obecnie obowiązujące przepisy, które pozwalają inspektorom wytoczyć powództwo o ustalenie stosunku pracy w imieniu pracownika (po jego wcześniejszym zawiadomieniu), są wystarczające.

- Inspektor włącza się, broni praw pracowniczych, ale sytuację rozstrzyga sąd. Proponowane rozwiązania to niewłaściwa droga do rozwiązania problemu. W uzasadnieniu projektu jest wprost napisane, że postępowania sądowe trwają za długo, a nowa konstrukcja ma być antidotum. To nie jest rozwiązanie problemu. Wiemy, jak wyglądają w naszym kraju procedury sądowe, jednak wydanie decyzji administracyjnej, która i tak będzie podlegała później ocenie sądu, spowoduje jeszcze dłuższą procedurę. To nie jest remedium na przewlekłość postępowań sądowych. Obiektywną ocenę tego, jaki stosunek prawny występuje między stronami, może zapewnić jedynie sąd powszechny - wyjaśnia Siemienkiewicz.

Co jeśli zlecenie mi pasuje?

O ile nadużywanie tzw. umów śmieciowych w wielu przypadkach nosi znamiona patologii, tak jest wiele branż, w których są one rozwiązaniem dobrym zarówno dla pracodawcy, jak i samego pracownika.

- Pamiętajmy, że jest wiele osób, którym rozwiązania umowy o dzieło czy zlecenia po prostu pasują. Wolne zawody nie chcą wiązać się umowami na stałe i pracować pod kierownictwem, nawet jeśli współpracują z danym pracodawcą dłużej. Zawieramy umowy na krótki termin, są osoby, które dorabiają - dodaje Katarzyna Siemienkiewicz.

Andrzej Radzikowski wyjaśnia, że celem zmian nie będzie likwidacja umów innych niż o pracę.

- My nie chcemy likwidować umów o dzieło czy zlecenie. Mówimy o sytuacji, w których nie można będzie podpisywać umów zleceń w sytuacji, w których są spełnione wszystkie warunki występujące w przypadku umowy o pracę. Jeśli mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy np. umowa o dzieło jest zaakceptowana przez obie strony, to nie chcemy tego zmieniać. Pamiętajmy jednak, że w podpisywanej umowie powinny znaleźć się zapisy, że pracownik wykonuje prace samodzielnie, nie pod kierunkiem pracodawcy, nie w miejscu przez niego wskazanym. Obie strony powinny wiedzieć, jak umowa zlecenie powinna być napisana, by faktycznie taką umową była - wyjaśnia Radzikowski.

Katarzyna Siemienkiewicz zauważa kilka negatywnych skutków wprowadzenia wspomnianego rozwiązania w życie. Po pierwsze jej zdaniem poszerzenie uprawnień inspektorów PIP w konsekwencji wydłuży proces podpisywania umów cywilnoprawnych.

- Każdorazowo podmioty będą się zastanawiały nad ewentualnymi konsekwencjami. Pamiętajmy, że tego typu umowy są przejawem wolności gospodarczej. Dziś chcemy dążyć do tego, że wszyscy pracują w ramach etatu. Oczywiście zdarzają się patologie i tu trzeba z nimi walczyć. Są jednak takie sytuacje, w których są to umowy potrzebne - dodaje Siemienkiewicz.

Zauważa również, że nowe uprawnienia mogą wzmocnić szarą strefę.

- Wiele zależy też od tego, jak te przepisy będą wykorzystywane w praktyce. Istnieje bowiem duże zagrożenie zwiększania szarej strefy. Jeśli pracodawca nie jest pewny inwestycji, potrzebuje pracownika na krótki cza, to nie będzie zatrudniał go na początku na cały etat, bo jest to po prostu zbyt drogie. Obawiam się, że pracodawcy zamiast zawierania umowy, będą ryzykowali zatrudnianiem pracowników na czarno.

Na ten argument Andrzej Radzikowski odpowiada krótko:

- Gdybyśmy przyjęli taką filozofię, to nie powinniśmy w Polsce tworzyć i zmieniać żadnego prawa. Jeśli w prawie o ruchu drogowym jest zapis o ograniczaniu prędkości, to po co ograniczać, skoro ludzie i tak mogą tego nie przestrzegać. Uczciwym przedsiębiorcom powinno zależeć na tym, by szarej strefy nie było, bo to niszczy uczciwą konkurencję. Dodatkowo jest to także rola państwa i o tym pamiętajmy - wyjaśnia przewodniczący OPZZ.

Gorąca dyskusja

Jak wskazują niektórzy komentatorzy, czas złożenia przez Lewicę projektu zmian (zarejestrowany 14 kwietnia, 4 maja został skierowany do pierwszego czytania) nie jest przypadkowy i wiąże się z poparciem przez Lewicę zapisów Krajowego Planu Odbudowy. Jeżeli teraz okaże się, że głosami Lewicy i PiS pomysł ten wejdzie w życie, czeka nas długa i niezwykle gorąca dyskusja.

- Niestety polscy przedsiębiorcy generalnie dalej nastawiają się na konkurowanie niskimi wynagrodzeniami, nie technologią. Przy każdej tego typu dyskusji, gdzie mogą wzrosnąć koszty pracownika, czeka nas z ich strony opór i długa dyskusja - dodaje przewodniczący OPZZ.