Przez prawny bubel wiele osób nie będzie mogło pracować

3454 przypadki zakażenia koronawirusem, w tym 618 ponownych infekcji - tak wyglądały statystyki Ministerstwa Zdrowia w piątek 2 września. Choć o COVID-19 mówimy coraz mniej, nie oznacza to, że wirus zniknął. Prawnicy, eksperci rynku pracy i pracodawcy już dziś myślą o nadchodzącej jesieni i wskazują potencjalne problemy.

Jednym z nich jest problem, który zrodził się w momencie zniesienia obowiązkowej kwarantanny i izolacji. Od 28 marca 2022 roku osoby mające dodatni wynik testu na COVID-19 nie są automatycznie kierowane na kwarantannę. Aktualnie to lekarz kieruje zakażonego pracownika na zwolnienie lekarskie. I tu pojawia się problem.

Zgodnie z przepisami jeśli w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownik wykonuje pracę zarobkową (nawet przez jeden dzień) lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem, może stracić prawo do zasiłku chorobowego. Obie przesłanki są niezależne od siebie, wystarczy wystąpienie chociaż jednej, aby pracownik mógł zostać pozbawiony zasiłku.

- Problem polega na tym, że z systemu prawnego została usunięta instytucja kwarantanny i izolacji. Jednak w ustawie covidowej nadal obowiązują przepisy art. 4h-4hb, które umożliwiają świadczenia pracy zdalnej przez osoby poddane obowiązkowej kwarantannie i obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, a także o wynagrodzeniu lub świadczeniu chorobowym za okres nieświadczenia pracy w tym czasie. Wobec braku możliwości przebywania na kwarantannie lub izolacji, cytowane przepisy są regulacjami martwymi - wyjaśnia Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy w Pracodawcach RP.

Kluczowa jest w tym przypadku decyzja lekarza. Może on bowiem zalecić pacjentowi z pozytywnym wynikiem testu samoizolację. W takim przypadku ten powinien zawnioskować do pracodawcy, jeśli pozwala na to jego stanowisko, o możliwość pracy zdalnej.

Problem pojawia się w momencie, w którym pozytywny pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie. Na L4 bowiem nie możemy pracować. Orzeczenie lekarskie o czasowej niezdolności do wykonywania pracy wyklucza świadczenie pracy. Jeśli lekarz orzekł, że pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy i potwierdził ten fakt drukiem ZUS ZLA, ten nie może wykonywać również pracy zdalnej.

- Do 28 marca br. pracownik, który miał pozytywny wynik testu i dobre samopoczucie, mógł pracować zdalnie. Aktualnie, nawet jeżeli jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy, nie będzie mógł jej świadczyć, ponieważ z uwagi na brak kwarantanny i izolacji w momencie zdiagnozowania pracownik dostaje zwolnienie lekarskie, w czasie którego nie może pracować - dodaje Katarzyna Siemienkiewicz.

Radca prawny Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy, przypomina, że zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami, pracownik mógł wybrać: albo pozyskiwanie świadczeń związanych z chorobą, albo wynagrodzenia z tytułu wykonanej pracy.

- W tej chwili, gdy zniesiono obowiązek kwarantanny, to lekarz decyduje, czy wystawia chorej osobie L4, czy też nie. W przypadku niewystawienia L4, pracownik ma obowiązek chodzić do pracy lub - po poinformowaniu pracodawcy o dodatnim wyniku - wskazać, że obowiązki zawodowe będą wykonywane w formie pracy zdalnej - komentuje.

Potrzebne przywrócenie kwarantanny i izolacji

Katarzyna Siemienkiewicz w komentarzu dla PulsHR.pl podkreśla, że obecnie rozwiązaniem może być przywrócenie kwarantanny i izolacji. Tym bardziej że nadal obowiązują zapisy ustawy covidowej.

- Przepisy ustawy covidowej, które umożliwiają wykonywanie pracy zdalnej podczas zarażenia, nadal obowiązują, więc warto na mocy rozporządzenia przywrócić możliwość przebywania na kwarantannie i w izolacji. Oczywiście każdy zarażony COVID-19 inaczej przechodzi chorobę i nie zawsze jest w stanie w tym czasie świadczyć pracę. W każdym wypadku decyzja o świadczeniu pracy musi zależeć od pracownika, bo tylko on najlepiej wie, jak się czuje i czy zdalnie może wykonać swoje obowiązki - podkreśla.

Malwina Stasiewicz dodaje, że w przypadku zakażenia koronawirusem możliwość pracy zdalnej jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem.

- W mojej ocenie taki pracownik (jeżeli już) winien świadczyć pracę wyłącznie w formie zdalnej. W momencie, kiedy otrzymał od lekarza L4, oznacza to, że lekarz stwierdził, że jego choroba wymaga zwolnienia lekarskiego od świadczonej pracy. Co więcej, fizyczne przychodzenie do pracy w trakcie zakażenia jest nieodpowiedzialne, a w przypadku gdy dzieje się to za wiedzą i zgodą pracodawcy, to naraża go to na zarzut podejmowania działań skutkujących zagrożeniem utraty życia lub zdrowia innych pracowników, co w skrajnym przypadku, obok odpowiedzialności odszkodowawczej, może rodzić konsekwencje karne - komentuje.

Potrzebna rozwaga

Pojawiają się pomysły, by w przypadku covidowych zwolnień L4 wprowadzić wyjątek od zasady "zwolnienie lekarskie = zakaz pracy".

Zdaniem części prawników taka sytuacja może rodzic w przyszłości ryzyko nadużyć ze strony pracodawców, którzy będą mogli oczekiwać, że w przypadku innych, lżejszych chorób praca także będzie wykonywana.

- W przypadku ujawnienia zakażenia wirusem pracownik powinien udać się do lekarza celem weryfikacji zasadności udania się na zwolnienie lekarskie. Wtedy też lekarz oceni stan zdrowia pacjenta. Z uwagi na wysoki poziom rozpowszechniania się wirusa rekomendowana jest samoizolacja i nieświadczenie pracy. W żadnym wypadku pracownik, który powinien przebywać na L4, nie powinien świadczyć pracy. Oczywiście są przypadki, gdy pracownik decyduje się na nieprzekazywanie L4 pracodawcy. Wtedy też pracodawca normalnie dopuszcza pracownika do pracy. W mojej ocenie jednak niezgodne z jakimikolwiek normami jest wymaganie, aby pracownik kwalifikujący się do L4 był zmuszany przez pracodawcę do świadczenia pracy (niezależnie od podstawy wystawienia L4) - zauważa Malwina Stasiewicz.

W podobnym tonie wypowiada się Katarzyna Siemienkiewicz.

- Nikt pracownika nie może do tego zmusić. Oczywiście nie każda praca może być wykonywana w formie zdalnej, a sytuacja świadczenia pracy pomimo zarażenia jest pewnego rodzaju ewenementem. Ustawodawca pozwolił na to tylko w przypadku sytuacji epidemicznej i tego wyjątku, zgodnie z zasadą exceptiones non sunt extendendae, nie można przenosić na innego rodzaju sytuacje - podkreśla.

