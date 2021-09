Przez kilka miesięcy było lepiej, teraz powrócił stary problem

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I półroczu 2021 r. zgłoszono 27 200 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. To o 13 proc. więcej niż w I półroczu 2020 r. Zwiększyła się również liczba osób poszkodowanych, przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) – z 1,77 w analogicznym okresie ub. roku, do 2,01 w roku 2021.

Ze wstępnych danych opublikowanych przez GUS nie płyną pozytywne wiadomości. Zwiększył się nie tylko odsetek osób poszkodowanych w wypadkach. Wyższe współczynniki dotyczą także udziału osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i wypadkach ciężkich.

151 osób uległo wypadkowi ze skutkiem ciężkim, a 95 śmiertelnym – o 0,1 pkt proc. więcej niż rok temu. Liczba osób poszkodowanych w wypadkach z innym skutkiem zwiększyła się o 13 proc.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W skali całego kraju, najwyższy wskaźnik wypadkowości (liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących) odnotowano w województwach: podlaskim (2,93), śląskim (2,52) oraz opolskim (2,50). Najniższy w województwach: mazowieckim (1,40), małopolskim (1,60) i podkarpackim (1,84).

Najbezpieczniej jest w sekcjach: informacja i komunikacja (0,30); działalność finansowa i ubezpieczeniowa (0,45); pozostała działalność usługowa (0,53).

Dominującą grupą wydarzeń powodujących urazy było zderzenie z lub uderzenie w nieruchomy obiekt. Taka sytuacja była przyczyną 34 proc. wypadków. Niespełna 20 proc. wypadków zdarzyło się przez uderzenie przez obiekt w ruchu. Do najczęstszych przyczyn wypadków należą także kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym oraz obciążenie fizyczne lub psychiczne.

źródło: GUS

Mężczyźni częściej poszkodowani

Z poprzedniego badania GUS wynika, że najczęściej poszkodowanymi są mężczyźni (72,9 proc. ogólnej liczby osób poszkodowanych). W ich przypadku do wypadków dochodziło zarówno na terenach miejskich (63,8 proc.), jak i wiejskich (81,9 proc.).

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wiek poszkodowanych, to okazuje się, że najliczniejszą grupę poszkodowanych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (29,1 proc. wszystkich poszkodowanych) oraz w wieku 35-44 lata (25,6 proc.).

Przeczytaj: Blisko 200 tys. osób miało wypadek w pracy. Ponad połowa nie skończyła 44 lat

fot. Shutterstock

A może problem leży gdzie indziej?

Raport Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce” podaje, że 87 proc. pracodawców w sektorze MŚP uważa, że inwestycje w BHP przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne. Jednocześnie 82 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że dysponując określoną kwotą na stworzenie nowego miejsca pracy, lepiej zapewnić pracownikowi bezpieczniejsze stanowisko pracy, niż zaproponować mu wyższe wynagrodzenie.

Wiceprezes zarządu ds. operacyjnych w PW Krystian, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy, Elżbieta Rogowska, zauważa, że problem z bezpieczeństwem pracy często pojawia się na etapie przetargu wyłaniającego firmę z zakresu BHP.

– Niestety, jak obserwujemy, w rzeczywistości podczas przetargów często cena, a nie jakość, wygrywa na polu BHP – zauważa. – Na co dzień mamy okazję współpracować z podmiotami z sektora energetycznego, gazowniczego, budowlanego, stoczniowego i portowego oraz przemysłu chemicznego. Bierzemy udział w przetargach dla różnych branż, proponując określone rozwiązania, w odniesieniu do występujących zagrożeń, zgodne z najnowszymi normami. Jeśli jest taka konieczność, zwracamy uwagę, że firma działa niezgodnie z najnowszymi wytycznymi, a odzież i środki ochrony indywidualnej nie chronią w pełni pracowników. Jednocześnie proponujemy, co można zrobić, aby podnieść standardy bezpieczeństwa w firmie. Niestety, opinie specjalistów często nie są brane pod uwagę. Powodem najczęściej jest brak chęci inwestowania – zauważa.

Zobacz: Takiej akcji jeszcze nie było. Inspektorzy skontrolują firmy wieczorem i w weekendy

Jak wyjaśnia, takie sytuacje dotyczą wielu branż.

– Na bazie naszych doświadczeń widzimy, że brak poważnego podejścia do tematów BHP to problem, który dotyczy nie tylko przetargów, ale przejawia się w stylu zarządzania. Warto tutaj dodać, że nieodpowiednie podejście do tematów związanych z bezpieczeństwem obserwujemy również w branży przemysłowej, budownictwa oraz energii – a więc tam, gdzie wypadkowość przy pracy jest bardzo wysoka – podkreśla Elżbieta Rogowska.