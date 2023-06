Przez błąd w przepisach pracownik będzie mógł bezkarnie działać na dwa fronty

— Dyrektywa (2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy - przyp. red.) umożliwia państwom członkowskim ograniczenie dodatkowego zatrudnienia nie tylko poprzez zakaz konkurencji, ale także z uwagi na konflikt interesów. Polski ustawodawca pominął to drugie kryterium — podkreśla w rozmowie z Business Insiderem Polska Alina Giżejowska, radca prawny i partner w kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy.

Taka klauzula ogranicza się zazwyczaj do zabronienia pracy w firmie konkurencyjnej wobec pracodawcy. Konflikt interesów może jednak występować także w innych sytuacjach, np. gdy księgowy firmy ubezpieczeniowej zatrudnia się u klienta tej firmy, który działa w innym sektorze.

Jak zauważa Business Insider Polska, według części prawników to prawny bubel, uniemożliwiający przeciwdziałanie niejasnym powiązaniom pracowników. Inni podkreślają, że wciąż są sposoby na takie sytuacje, ale firma musi się do nich odpowiednio przygotować.

Taki oczywisty konflikt interesów mógłby być podstawą do zakazania podwładnemu dodatkowego etatu albo nawet do rozwiązania jego umowy. Jednak od 26 kwietnia 2023 r. nowe przepisy chronią osoby pracujące jednocześnie w kilku firmach, pomijając ryzyko konfliktu interesów.

Gdyby polski ustawodawca chciał, aby konflikt interesów był wystarczającym powodem do zwolnienia pracownika, mógłby to jednoznacznie określić w Kodeksie pracy, korzystając z wyjątków określonych w dyrektywie. Jednak zaniechał takiego działania, co powoduje problemy nie tylko w prawie pracy, ale także istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Pracodawcy powinni pamiętać, że pracownicy mogą znajdować się w sytuacji konfliktu interesów.

Jak stwierdza Business Insider Polska, ponieważ omawiane przepisy są stosunkowo nowe, nie można wykluczyć, że ostatecznie będą interpretowane na korzyść firm, zwłaszcza przez sądy.

Zasady dotyczące postępowania w przypadku konfliktu interesów są ustalane w regulaminach pracy lub wewnętrznych politykach firmowych dotyczących tej kwestii, a w świetle nowych przepisów, firmy powinny jak najsprawniej uregulować te zapisy.

