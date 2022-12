Przepisy o pracy zdalnej "niedostosowane do realiów rynkowych". Branża IT wytyka błędy

KDS

Branża IT podchodzi krytycznie do nowelizacji Kodeksu pracy i zmian dotyczących pracy zdalnej. W ich opinii pominięto w niej wiele ważnych kwestii, przez co całość przepisów jeszcze przed wejściem w życie nie odpowiada obowiązującym realiom pracy. - Niektóre wymogi to biurokratyczny przeżytek - podkreślają. Efekt finalny pracy nad przepisami dotyczącymi zdalnej pracy budzi spore wątpliwości (Fot. Shutterstock)

W czwartek po godzinie 21.00 Sejm przyjął nowelizację, która wprowadza pracę zdalną i kontrolę trzeźwości do Kodeksu pracy.

Choć prace nad omawianymi rozwiązaniami trwały ponad dwa lata, to efekt finalny budzi wiele wątpliwości.

Software Development Association Poland (SoDA), czyli organizacja reprezentująca branżę IT, uważa, że nie są one wystarczająco elastyczne i mogą utrudniać pracodawcom bieżące prowadzenie i rozwój biznesu. Za uchwaleniem nowelizacji ustawy głosowało 430 posłów, przeciw było 12, nikt się nie wstrzymał. Teraz projekt trafił do senatu. Co zawiera? - Pracodawcy będą musieli ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a przy większej liczbie zakładowych organizacji związkowych – w porozumieniu z tymi organizacjami. Natomiast jeżeli u danego pracodawcy nie będzie zakładowych organizacji związkowych, to wtedy zasady wykonywania pracy zdalnej trzeba będzie określić w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników - wymienia najważniejsze zmiany Edyta Defańska-Czujko, partner w Crido. Ustawa wprowadza też trzy rodzaje pracy zdalnej. Pracę zdalną właściwą, na jednostronne polecenie pracodawcy, oraz okazjonalną. Ta ostatnia forma była przedmiotem poprawki, jaką zgłosili posłowie. Chciano wydłużyć czas trwania zdalnej pracy okazjonalnej, jednak nie udało się tego pomysłu przeforsować. Więc na wniosek pracownika praca zdalna będzie mogła być wykonywana okazjonalnie w wymiarze, który nie przekracza 24 dni w roku kalendarzowym. W tym przypadku koszty pracy zdalnej będzie pokrywał pracownik. Czytaj więcej: Praca zdalna będzie na stałe wprowadzona do przepisów W dwóch poprzednich modelach koszty pracy zdalnej pokryje już pracodawca. Przepisy zobowiązują go do zapewnienia pracownikom na pracy zdalnej odpowiednich materiałów i narzędzi, a także ich instalację, serwis czy konserwację lub pokrycie kosztów z tym związanych. Pracodawcy zobowiązani będą również do pokrywania kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy.

Projekt przewiduje również możliwość rozliczania się z pracownikiem świadczącym pracę w formie zdalnej w formie wypłacania ryczałtu. Firmy zyskały dłuższy czas na przygotowanie się do nowych zmian. Vacatio legis wynosi dwa miesiące od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Projekt ustawy niedostosowany do współczesnych realiów SoDA, organizacja reprezentująca branżę IT, podkreśla, że przyjęte przez Sejm przepisy mają wiele luk. – Branża IT jako jedna z pierwszych wprowadzała i rozwijała rozwiązania dotyczące pracy zdalnej. Wiele należących do niej firm pracuje w pełni zdalnie i od dawna analizuje płynące z tego korzyści oraz pojawiające się problemy prawne – mówi Jan Zborowski, co-founder SoftwareMill, wiceprezes SoDA. – Jako SoDA przygotowaliśmy kompleksową propozycję rozszerzenia planowanych zmian i przekazaliśmy ją do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Ich obecny kształt nie gwarantuje jednak, że w 2023 r. przedsiębiorcy będą wiedzieć, na jakich zasadach zatrudniają pracowników – dodaje. Czytaj więcej: Kontrole w pracy staną się codziennością. Są nowe przepisy Przyjęty projekt nowelizacji określono jako niedostosowany do realiów rynkowych, w których elastyczne warunki pracy stały się jednym z kluczowych kryteriów wyboru pracodawcy. Możliwość pracowania zdalnie oraz elastyczne godziny pracy stały się obecnie wręcz wymogiem dla potencjalnych pracowników – szczególnie tych z pokolenia Z, które wchodzi właśnie na rynek pracy i może zasilić zmagający się z luką kadrową sektor IT. – Poza kwestiami definicji oraz zakresu niektórych zjawisk związanych z pracą zdalną należy spojrzeć na przyjęte przez Radę Ministrów przepisy także ze strony czysto pragmatycznej – mówi Magda Skwarnik-Świątkowska, payroll team leader w Monterail. – Wciąż nie dopuszczają one np. podpisywania umów na odległość, tj. na przykład za pomocą coraz bardziej powszechnego podpisu elektronicznego. Wynika to z obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich i konieczności dokumentacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z kolei brak regulacji dotyczących rozliczania składek w ZUS pozostawia pracowników w sytuacji, w której teoretycznie powinni rozliczać się w kraju, w którym przebywają, pracując zdalnie – dodaje. Niektóre zapisy to biurokratyczny przeżytek Zdaniem SoDA niepełne uregulowanie praktycznych aspektów wykonywania pracy stanowi jeden z największych mankamentów obecnego projektu ustawy. Eksperci podkreślają, że wymóg odgórnego określenia miejsca i czasu wykonywania pracy to biurokratyczny przeżytek, który nie ma wyraźnego przełożenia na realia pracy i komunikację między pracodawcami a pracownikami. Czytaj więcej: Armatis rusza z rekrutacją. Do obsadzenia ma 280 wakatów – Objęcie odpowiednimi przepisami pracy zdalnej tzw. Digital Nomads (cyfrowych nomadów - red.), czyli osób regularnie podróżujących bez jednoczesnej zmiany pracy zostało niemalże pominięte w ustawie. Jednocześnie nie trzeba często zmieniać miejsca pracy, żeby móc znaleźć się w sytuacji, która nie została objęta przepisami – mówi Konrad Gierula, radca prawny w Luxofcie. – Czy wypadkiem przy pracy jest złamanie palca na skutek obsługi sprzętu, który nie występuje w przestrzeni biurowej, ale w domu pracownika? Co jeśli taka kontuzja spotka nas za granicą, gdzie pracujemy tylko przez dwa tygodnie? Tego nadal nie wiemy – dodaje. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

