Przepisy jeszcze nie weszły w życie, a już słychać, że nic nie zmienią

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projekt precyzujący przepisy związane z pracą zdalną nie rozwiązuje problemów, z jakimi mierzą się firmy - uważają przedstawiciele firmy doradczej Kincentric Poland.

Pracownicy, którym dojazd do pracy zabiera do 15 minut, deklarują zazwyczaj swoją gotowość do powrotu do biura i tradycyjnego modelu pracy. (Fot. Shutterstock)

Firma doradcza Kincentric Poland opublikowała wyniki badania „Creating a Sustainable Hybrid Workforce Strategy”.

Przyjrzała się w nich tematowi pracy zdalnej i podejściu do niego pracowników oraz menedżerów. A to, jak pokazały wyniki, jest zupełnie inne.

W opinii ekspertów Kincentric opracowane przez resort pracy rozwiązania niewiele zmienią.

Badania firmy Kincentric pokazują, że zdecydowana większość pracowników oczekuje utrzymania przynajmniej częściowego systemu pracy zdalnej. Pracownicy, którym dojazd do pracy zabiera do 15 minut, deklarują zazwyczaj swoją gotowość do powrotu do biura i tradycyjnego modelu pracy. Wśród tych, którzy muszą poświęcić na dojazd ponad godzinę, odsetek ten spada o połowę (ok. 30 proc.). Jedynie 1/5 osób dojeżdżających dłużej niż 1,5 godz. jest zainteresowana powrotem do biura.

– Pracownicy twierdzą, że praca w formule zdalnej bywa bardziej efektywna niż w biurze, daje dużo lepszą możliwość pogodzenia kariery z życiem prywatnym i daje ogromną korzyść w postaci oszczędzenia czasu dojazdu – mówi Magdalena Strózik, senior consultant w Kincentric Poland.

Co z przepisami o pracy zdalnej

Przez brak jasnych regulacji prawnych dotyczących pracy zdalnej dotychczas firmy miały niejako związane ręce. Zakończenie pandemii oznacza w zasadzie konieczność powrotu do biur w ciągu 3 miesięcy. Jednak prace nad rozwiązaniami prawnymi wyjaśniającymi kwestie związane z home office trwają. W połowie maja resort pracy przedstawił projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który otwiera możliwość zachowania zdalnego trybu pracy, o ile jest on uzasadniony z punktu widzenia pracodawcy i pracownika.

Główne regulacje zawarte w projekcie dotyczą m.in. wprowadzenia definicji pracy zdalnej, która zgodnie z propozycją "będzie pracą polegającą na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość". Jak tłumaczy MRPiT, możliwa będzie zatem zarówno całkowita, jak i hybrydowa praca zdalna - stosownie do potrzeb i uzgodnień pracownika i pracodawcy.

Resort zaproponował też, by praca zdalna mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia; w drugim przypadku do zmiany umowy o pracę - w zakresie miejsca wykonywania pracy - nie będzie wymagana forma pisemna. fot. Shutterstock - W tej chwili nowelizacja Kodeksu prawa pracy dotycząca pracy zdalnej jest w uzgodnieniach wewnętrznych. Za chwilę ten etap się skończy i nowelizacja zostanie przekazana do uzgodnień międzyresortowych - w niedawnej rozmowie z PulsHR.pl informowała Iwona Michałek, wiceminister pracy. Zdaniem ekspertów z firmy doradczej projekt rozporządzenia nie odpowiada jednak na dylematy większości firm w Polsce, ponieważ zagadnienie ma bardzo wiele poziomów. – Projekt regulacji nie rozwiązuje wyzwań, które mają dziś organizacje. Widzę problemy np. efektywności, innowacyjności, kompetencji menedżerskich przy zdalnym zarządzaniu, problem wdrażania i rozwoju nowych pracowników. Niezależnie od propozycji legislacyjnych firmy będą musiały zarządzić wieloma innymi ryzykami – mówi Magdalena Strózik. Różne potrzeby Eksperci Kincentric podkreślają, że inny stosunek do pracy zdalnej ma kierownictwo, innych rozwiązań oczekują tzw. działy biurowe, z kolei innych – działy produkcyjne. Podobnie ankiety zbierające wyłącznie punkt widzenia menedżerów nie dają rzetelnego obrazu sytuacji. W badaniach Kincentric różnica w chęci powrotu do biura w pełnym wymiarze między kierownictwem a pracownikami wynosi 60 proc. do 40 proc. Podobnie potoczne przekonanie o niższej efektywności nie wynika z samej pracy zdalnej czy hybrydowej, ale także z wielu zjawisk „współtowarzyszących”. – Po nagłym przejściu na home office pracownicy mieli bardzo przyspieszoną krzywą uczenia się – to, co na początku było dla nich problematyczne, szybko przestało być wyzwaniem, np. obsługa MS Teams. Ale to nie była „praca z domu w normalnych warunkach”, tylko jednoczesna praca oraz mnóstwo nietypowych zadań związanych np. z zamknięciem przedszkoli i szkół. Powszechny był ogólny spadek nastroju związany z brakiem możliwości realizacji hobby, sportu czy spotkań rodzinnych i towarzyskich – tłumaczy Magdalena Strózik. – Moja teza jest taka, że w celu dokonania oceny efektywności pracy zdalnej nie można analizować bezkrytycznie okresu pandemii. Bo to nie był normalny okres – podsumowuje. Czytaj więcej: Tu pracownik nie ma nic do gadania. Nawet jeśli boi się o zdrowie Kincentric wskazuje, że wiele osób deklarowało przeciążenie pracą zdalną i chęć powrotu do biura, ale nie skorzystało ostatecznie z tej możliwości, kiedy biura zostały otwarte latem 2020 r. Podobne wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez firmę Antal. System pracy zdalnej przyniósł wzrost efektywności pracy (w określonych działach) i aż 92 proc. badanych pracodawców ocenia ten aspekt bardzo dobrze. Podczas pracy spoza biura wzrasta produktywność w wykonywaniu zadań indywidualnych, takich jak analizy danych, prezentacje, prace administracyjne czy praca twórcza. - Okazuje się, że jest dość duża grupa osób, które są bardzo zadowolone z pracy zdalnej i doskonale odnajduje się w tej sytuacji. Osoby te nie lubią kontroli, praca w biurze w określonych godzinach jest dla nich ograniczeniem, a kontakt z innymi ludźmi nie jest dla nich ważny. Dla wszystkich praca z domu gwarantuje więcej elastyczności i pomaga w łączeniu zadań służbowych z obowiązkami domowymi - mówi Izabela Kielczyk, psycholog biznesu. - Problemem są zanikające granice pomiędzy światem służbowym a osobistym i wynikające z tego konflikty wśród domowników. Praca z domu powoduje także, że pracownicy są nieustannie obecni w pracy, a służbowe godziny niebezpiecznie wydłużają się – tłumaczy. Problem z pracownikami Warto też zaznaczyć, że kobiety w Polsce wciąż poświęcają na obowiązki domowe więcej czasu niż mężczyźni, dlatego bardziej cenią on możliwość pogodzenia pracy i życia osobistego wynikającą z pracy zdalnej. – W przypadku konieczności powrotu do biura duża część kobiet będzie szukać alternatywy w postaci pracy na własny rachunek albo poszuka pracodawcy dającego taką możliwość. W rezultacie firmy mogą mieć wyzwanie np. z utrzymaniem różnorodności, ponieważ preferencje te są także wyraźne na poziomie kobiet menedżerów, liderów – tłumaczy Magdalena Strózik. fot. Shutterstock Strózik wskazuje też, że firmy powinny otworzyć się na zatrudnianie pracowników w modelu hybrydowym. Bowiem jeśli chcemy zatrudniać kandydatów do pracy stacjonarnej, ich pula dramatycznie się kurczy. Według danych GUS (koniec 1 kw. 2021), poziom bezrobocia w Polsce kształtuje się na poziomie 6,4 proc., a w woj. mazowieckim nawet poniżej 5,4 proc. Firmy skarżą się na brak wysokiej klasy specjalistów, zwłaszcza o profilu IT. – Jeśli chcemy zatrudniać wyłącznie osoby, które mogą codziennie przyjechać do biura, pula kandydatów do pracy w firmie dramatycznie się kurczy. Dla przykładu w branży IT pracownicy mogą bez problemu zatrudnić się w firmach zagranicznych, pracując wyłącznie zdalnie. Spośród 15 tys. ogłoszeń dla informatyków na portalu www.pracuj.pl prawie 40 proc. dotyczyła pracy zdalnej – podsumowuje Magdalena Strózik. Podkreśla, że te statystyki są bardzo wymowne i w pełni oddają obraz tego, co czeka rynek pracy. – Właściwie, czym można przekonać kandydata, który może mieszkać poza aglomeracją, zarabiać lepiej niż w Polsce i pracować zdalnie do tego, aby codziennie stawiał się w warszawskim biurze?

