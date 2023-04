Przedsiębiorcy płacą krwiodawcom za dwa dni wolnego, a zarabia na tym państwo

Grafika: Narodowe Centrum Krwi

- Ruch taki byłby może bardziej zrozumiały w przypadku braku osocza w Polsce, a okazuje się, że w Polsce pozyskuje się 1,3 mln jednostek osocza krwi od krwiodawców. Zaledwie 18 proc. przeznaczone jest dla pacjentów. 82 proc. to nadwyżka „wydawana za opłatą” firmom farmaceutycznym (zwolniona z podatku VAT) - dodaje. I przytacza dane, jakie uzyskał od Ministerstwa Zdrowia ekonomista i analityk gospodarczy Rafał Mundry.

Zgodnie z nimi w 2019 r. wydano za opłatą wytwórniom farmaceutycznym ok. 250 tys. litrów osocza, przychody z tego tytułu wyniosły ok. 92 mln zł, w 2020 r. przekazano odpowiednio ok. 270,6 tys. litrów osocza za kwotę ok. 136,9 mln zł, a w 2021 r. ok. 271,9 tys. litrów osocza, co stanowi przychód ok. 160,7 mln zł. Przychody Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z tytułu sprzedaży nadwyżek osocza do wytwórni farmaceutycznych w 2022 r. kształtują się na poziomie ok. 219 mln zł.

Joanna Mucha zapytała więc resort m.in. o to, czy obciążanie pracodawców kosztami udzielenia dodatkowego urlopu dla osób oddających osocze w przypadku, gdy z takiej działalności państwo czerpie zyski, jest niezbędne. Czy na to idą zarobione na osoczu pieniądze?

Dodatkowy dzień wolny to pośredni koszt pracodawcy

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który udzielił posłance odpowiedzi, wskazuje, że niezależnie od tego, czy dawcy krwi przysługuje wymiar jednego czy dwóch dni zwolnienia od pracy oraz od wykonywania czynności służbowych, nieobecność w pracy stanowi pośredni koszt pracodawcy.

- Dwa dni zwolnienia zostały wprowadzone nie na potrzeby zachęcenia dawców krwi do oddawania osocza do lecznictwa (a w przypadku zabezpieczenia w pełni potrzeb lecznictwa do frakcjonowania), tylko na potrzeby sytuacji epidemiologicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zachęcenia dawców do oddawania krwi w trudnym czasie pandemii, w tym w zakresie osocza z przeciwciałami SARS-CoV-2 do leczenia chorych na COVID-19. Ujęcie dwóch dni zwolnienia z tytułu honorowego krwiodawstwa, jako rozwiązania obowiązującego także poza stanem epidemii czy zagrożenia epidemicznego, procedowane było w ramach prac nad ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej. Decyzja o przyjęciu proponowanego rozwiązania była poparta większością sejmową - stwierdził Waldemar Kraska.

Odnosząc się z kolei do pytania o wydatkowanie zarobionych na osoczu pieniędzy, wskazuje, że na przykład w 2022 r. umożliwiły one m.in. zrealizowanie w Centrach podwyżek wynikających z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych bez sięgnięcia po dodatkowe pieniądze z budżetu.

Kto może zostać honorowym dawcą krwi?

Każdy między 18. a 65. rokiem życia, kto waży minimum 50 kg i nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych, może oddać krew lub jej składniki.

Tytuł honorowego dawcy krwi przysługuje osobom, które bezpłatnie oddały krew i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (np. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub w szpitalu).

Z danych Narodowego Centrum Krwi wynika, że w 2021 roku mieliśmy w Polsce 615 927 dawców. Przeprowadzono 1 389 184 donacji krwi i jej składników. Zdecydowaną większość stanowili mężczyźni w wieku od 25 do 44 lat (było ich ponad 300 tys.).

