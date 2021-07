Przedsiębiorcy ostro krytykują Polski Ład. Ucierpią najlepsi pracownicy i firmy

Propozycje w zakresie opodatkowania i finansowania składki zdrowotnej przedstawione w Polskim Ładzie oznaczają wzrost podatków dla milionów obywateli. Z szacunków Konfederacji Lewiatan wynika, że więcej zapłacą przedsiębiorcy i pracownicy najbardziej zaangażowani w rozwój gospodarczy, najlepsi specjaliści i konkurencyjne firmy.

Konfederacja Lewiatan protestuje przeciwko podnoszeniu podatków, ponieważ w jej opinii osłabi to konkurencyjność Polski (Fot. Shutterstock)

Jak wylicza Konfederacja Lewiatan, na zmianach najbardziej stracą przedsiębiorcy prowadzący firmy w formie jednoosobowych działalności gospodarczych.

Polski Ład uderzy także w osoby, które ze względu na specyfikę swojej działalności, potrzebę większej elastyczności, świadczenia usług dla wielu podmiotów, decydują się prowadzić działalność gospodarczą zamiast zatrudnienia na umowie o pracę.

Stracą również pracownicy etatowi, którzy zarabiają więcej niż kwota, która uprawnia do ulgi - ich obciążenia podatkowo-składkowe wzrosną.

Konfederacja Lewiatan protestuje przeciwko podnoszeniu podatków, ponieważ w jej opinii osłabi to konkurencyjność Polski. Jej zdaniem nasz kraj będzie mniej atrakcyjny do lokowania nowoczesnych i wysoko płatnych miejsc pracy.

- Zakładane zwiększenie progresji podatkowej i większa redystrybucja dochodów od osób lepiej zarabiających do grup słabiej uposażonych wpłynie negatywnie na gospodarkę. Zniechęci obywateli do podejmowania większej aktywności zawodowej, osłabi konkurencyjność Polski jako miejsca lokowania nowoczesnych i wysoko płatnych miejsc pracy. Propozycja, aby składka zdrowotna nie była odliczana od podatku oraz jej istotne podwyższenie, ma w założeniu poprawić jakość ochrony zdrowia obywateli, w rzeczywistości jest to sposób na zwiększenie wpływów budżetowych - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Pracownicy etatowi stracą

Jak wyjaśniają eksperci Konfederacji Lewiatan, osoby zarabiające w przedziale pomiędzy 5 700 a 11 100 zł brutto mają mieć możliwość zniwelowania podwyżki obciążeń związanych z brakiem prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku poprzez zastosowanie dedykowanej im ulgi. Dla osób pracujących na etacie zarabiających więcej niż kwota, która uprawnia do ulgi, obciążenia podatkowo-składkowe wzrosną.

- Podnoszenie podatków osobom, które aspirują do tzw. klasy średniej, której wsparcie i rozwijanie deklaruje rząd, budzi sprzeciw. To te osoby są najbardziej aktywne zawodowo. Wysokość ich wynagrodzenia wynika z ponadprzeciętnego wykształcenia i zaangażowania w rozwój firm i gospodarki. Brak prawa do odliczenia składki zdrowotnej spowoduje, że osoby z dochodem wynoszącym ok. 8 tys. zł netto miesięcznie stracą po wprowadzeniu Polskiego Ładu - podkreślają eksperci Konfederacji Lewiatan.

Z szacunków ekspertów wynika, że osoba zarabiająca 13 tys. zł brutto miesięcznie straci w skali roku ponad 350 zł. Jednoosobowa działalność gospodarcza Jak wylicza Konfederacja Lewiatan, na zmianach najbardziej stracą przedsiębiorcy prowadzący firmy w formie jednoosobowych działalności gospodarczych. To kilkaset tysięcy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych, które stanowią o sile naszej gospodarki i przedsiębiorczości. Są to firmy budowane przez lata, często duże zakłady, zatrudniające wielu pracowników. Przedsiębiorcy, którzy ponoszą pełne ryzyko biznesowe związane z utrzymaniem zamówień, produkcji, zatrudnienia i koniecznością ciągłego rozwoju (inwestycji) w celu utrzymania konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym. - Tego typu przedsięwzięcia to nie umowa o pracę, z tytułu której na koniec miesiąca wypłacane jest wynagrodzenie, wiąże się ze wszelkimi ryzykami, które mogliśmy obserwować w momencie wybuchu epidemii COVID-19. Firmy te korzystają z 19-proc. stawki podatkowej, ale w okresie, kiedy ponoszą straty, muszą z wypracowanych nadwyżek utrzymać zatrudnienie i ponieść stałe koszty przedsiębiorstwa (utrzymać budynki i maszyny, zapłacić kredyty, leasingi i usługi obce). Przedsiębiorcy ci muszą odprowadzić podatek także od przychodów, których nie otrzymali, np. w wyniku opóźnień w płatności od kontrahenta czy w przypadku zakwestionowania zgodności albo jakości wyprodukowanego towaru. To oni ponoszą odpowiedzialność za przedsiębiorstwo całym swoim majątkiem - zauważają eksperci Konfederacji Lewiatan. Przykładowo - jak wylicza Konfederacja Lewiatan, przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym, który dzisiaj od 1 mln zł podstawy opodatkowania płaci 190 tys. zł podatku, po zmianie będzie musiał zapłacić 280 tys. zł (19 proc. podatku i 9 proc. składki zdrowotnej), czyli o 90 tys. więcej. Większe obciążenia na kontraktach B2B Polski Ład uderzy także w osoby, które ze względu na specyfikę swojej działalności, potrzebę większej elastyczności, świadczenia usług dla wielu podmiotów, decydują się prowadzić działalność gospodarczą zamiast zatrudnienia na umowie o pracę. Zawierają kontrakty B2B, nie są związani kodeksem pracy czy klauzulami wyłączności. Często to poszukiwani specjaliści (menedżerowie, inżynierowie, informatycy, programiści) prowadzący działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym. Jak szacuje Konfederacja Lewiatan, w ich przypadku po wejściu w życie nowych przepisów obciążenia wzrosną o prawie 50 proc. Przykładowo inżynier świadczący usługi na podstawie umowy B2B, opodatkowany podatkiem liniowym, uzyskujący dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne (1 457,49 zł) w wysokości 15 tys. zł płaci obecnie 2 850 zł podatku, po zmianach będzie to 4 200 zł, czyli o 1 350 zł więcej. Rocznie zapłaci więcej o 16 200 zł. Składka zdrowotna Polski Ład zakłada także zmiany w opłacaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową. Najczęściej są to przedsiębiorcy prowadzący drobną działalność usługową, rzemieślniczą (usługi budowlane, taksówkowe, fryzjerskie, kosmetyczne, stolarskie, sprzątania wnętrz, itp.). W związku z brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku ich obciążenia też wzrosną. Przykładowo stolarz opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskał przychód w kwocie 7 tys. zł. Ryczałt (5,5 proc.) obliczony od tej kwoty wynosi 385 zł. Dzisiaj, po odliczeniu składki zdrowotnej (328,78 zł) przedsiębiorca wpłaca do urzędu skarbowego 56 zł podatku. Łącznie jego obciążenie z tytułu ryczałtu i składki zdrowotnej wynosi 441 zł. Według szacunków Konfederacji Lewiatan po zmianach zapłaci 385 zł ryczałtu (5,5 proc.) i 128,10 zł składki zdrowotnej (1/3 stawki ryczałtu 1,83 proc.), łącznie 513,10 zł. Wzrost obciążeń z tytułu podatku i składki zdrowotnej wyniesie 16,3 proc. Oprócz podatku i składki zdrowotnej musi zapłacić także 1 457,49 zł składek społecznych. Polski Ład Przypomnijmy - Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

