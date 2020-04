Przedsiębiorcy nie mają wątpliwości. Nowy pakiet nie uratuje tysięcy miejsc pracy

- Rząd obiecał, że po wejściu w życie tarczy antykryzysowej, przygotuje kolejny pakiet zmian, które pomogą firmom i pracownikom przetrwać kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Tymczasem zaproponował drobne zmiany, które w żadnym stopniu nie uratują tysięcy miejsc pracy i przedsiębiorstw przed bankructwem. Dodatkowo tych zmian nie konsultował z przedsiębiorcami. Sytuacja firm i pracowników staje się coraz bardziej dramatyczna - mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Tymczasem z badań Konfederacji Lewiatan wynika, że 69 proc. firm planuje redukcje zatrudnienia. Prawie połowa, jeżeli nie otrzyma wsparcia od państwa, będzie zmuszona zwalniać pracowników. 47 proc. Polaków uważa, że skutki pandemii spowodują utratę pracy przez nich samych lub kogoś z ich bliskich, 51 proc. Polaków uważa, że skutki pandemii znacząco wpłyną na spadek ich dochodów. 68 proc. Polaków ocenia działania rządu jako niewystarczające.

- Jeżeli ludzie przestaną wierzyć w jakąś realną perspektywę poprawy, zaczną drastycznie ograniczać wydatki, co odbije się na wielkości sprzedaży i pogrąży również te firmy, które na razie jeszcze sobie radzą. To może oznaczać kolejną falę zwolnień i przyspieszenie wzrostu bezrobocia - ocenia Grzegorz Baczewski.

- Nie można zaakceptować sytuacji, w której tuż przed rozpoczęciem obrad Sejmu nad kolejnym pakietem pomocowym, nie ma druku z treścią ustawy. Jego zapisy nie są konsultowane z organizacjami pracodawców. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że w projekcie ustawy zabrakło dziesiątek prostych do wdrożenia, a koniecznych dla funkcjonowania firm zmian - dodaje ekspert.

Konfederacja Lewiatan apeluje do minister Jadwigi Emilewicz, o pilne rozpoczęcie prac nad Tarczą Antykryzysową 2.0. Do przedsiębiorców docierają informacje o wielomiliardowym wsparciu, które szykuje jeszcze rząd. Żądają oni jednak, aby kolejne programy były konsultowane z przedsiębiorcami.

CZYTAJ DALEJ »

- W całej Europie realizowane są programy oferujące realną pomoc pracodawcom. Unia Europejska rozdaje miliardy na wsparcie firm i dopłaty do wynagrodzeń, a nasz rząd wydaje się ignorować rzeczywistość. Jeżeli nie zmienimy tego błędnego kursu czeka nas nieuchronna gospodarcza katastrofa dodaje - wskazuje Grzegorz Baczewski.

Z nieoficjalnych informacji, które dotarły do Konfederacji Lewiatan wynika, że w pakiecie antykryzysowym, którym zajmie się dzisiaj Sejm, zabrakło szeregu postulatów biznesu - m.in. tych dotyczących podatków i rynku pracy. Czego konkretnie zabrakło? Oto lista.

Podatki

1. Zwolnienia środków finansowych blokowanych na kontach VAT lub zwalnianie ich w terminie 3 dni.

2. Skrócenia terminu zwrotu podatku VAT z deklaracji do 14 dni.

3. Odroczenia wprowadzenia kas rejestrujących online w branży gastronomicznej i hotelarskiej do końca 2020 r., a także objęcie ich uprawnieniem do stosowania kas fiskalnych w formie oprogramowania.

4. Odroczenia wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 r.

5. Zniesienia ograniczeń w stosowaniu faktur elektronicznych.

6. Prawa do rezygnacji z opłacania zaliczek uproszczonych dla wszystkich podatników.

Rynek pracy

1. Rozszerzenia zwolnienia ze składek płaconych do ZUS na wszystkie firmy przeżywające trudności ekonomiczne w związku ze skutkami COVID-19, bez ograniczeń co do ich wielkości.

2. Odpowiednich rozwiązań m.in. przestój/obniżony wymiar czasu pracy - nieproporcjonalnie niskie wsparcie pracodawców (3-miesiące dofinansowania) przy ogromnych kosztach dalszego ewentualnego utrzymania miejsc pracy. Rozwiązania trudne do zastosowania w praktyce, przy braku jednoznacznych wytycznych urzędów. Obecne decyzje pracodawców, w oparciu o niejasne warunki, będą wprowadzały stan niepewności na wiele miesięcy.

3. Rozwiązań kierowanych do sektora pracy tymczasowej (ponad 700 tys. osób).

4. Rozwiązań umożliwiających zabezpieczenie miejsc pracy w dłuższej perspektywie, spodziewanych jeszcze perturbacji w gospodarce i na rynku pracy – konta czasu pracy (rozliczanie czasu pracy w okresie 24 miesięcy).

5. Postulowanych rozwiązań w zakresie zarządzania HR w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, tj. dopuszczenie postaci elektronicznej w prawie pracy (np. składanie wniosków w zakresie czasu pracy), umożliwienie pracodawcom udzielania pracowników urlopu wypoczynkowego, zarówno zaległego, jak i bieżącego.