Przedsiębiorcy mówią "nie" rozszerzeniu definicji pracownika

Konfederacja Lewiatan z obawą patrzy na zawartą w poselskim projekcie zmian w Kodeksie pracy i Prawie przedsiębiorców propozycję rozszerzenia definicji pracownika na osoby zatrudnione nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również świadczące pracę na podstawie innej umowy.

Praca wykonywana w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy nie może być świadczona na innej podstawie, w ramach innego stosunku zobowiązaniowego - mówi Robert Lisicki (Fot. PTWP)

Głównym celem zaproponowanych w noweli rozwiązań jest zapewnienie osobom samozatrudnionym prawa do 14-dniowego urlopu wypoczynkowego. Jednak przy tej okazji pomysłodawcy zaproponowali nową definicję pracownika. Po zmianach brzmieć miałaby ona następująco:

- Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także, w zakresie regulowanym niniejszą ustawą, osoba świadcząca pracę na podstawie innej umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług, o ile wykonuje pracę osobiście, na stałe, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, w wymiarze dobowym czasu odpowiadającym wymiarowi nie mniejszemu niż 1/2 etatu umowy o pracę.”

Dziś przepis ten brzmi tak: Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projektowana ustawa przyczyni się do ustabilizowania rynku pracy i wyeliminowania z nich nieprawidłowości – a w konsekwencji upowszechnienia zatrudniania w ramach stosunku pracy i uniemożliwienia obejścia przepisów prawa pracy.

Krytycznie to rozwiązanie - mowa o zmianie definicji pracownika - ocenia Konfederacja Lewiatan. Jak podkreśla Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan, rozszerzenie definicji pracownika na osoby świadczące pracę na podstawie innej umowy miałoby trudne do oszacowania skutki społeczno-gospodarcze. Prowadziłoby do zatarcia i zrównania praw oraz obowiązków wynikających ze stosunku pracy z uprawnieniami z innych umów.

Jak dodaje, z wykonywaniem pracy w ramach stosunku pracy wiążą się określone prawa i obowiązki. Pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, który zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 k.p.). Pracownik ma prawo, przykładowo, do urlopu wypoczynkowego, gwarantowanego prawem okresu wypowiedzenia, a jednocześnie pozostaje w większej dyspozycyjności, czego wyrazem jest np. określenie przez pracodawcę zakresu obowiązków, godzin pracy, możliwości powierzania pracy w godzinach nadliczbowych czy zobowiązania do odbycia podróży służbowej.

- Praca wykonywana w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy nie może być świadczona na innej podstawie, w ramach innego stosunku zobowiązaniowego. Przepisy zapobiegają nieuzasadnionemu stosowaniu umów cywilnoprawnych - dodaje Robert Lisicki.

