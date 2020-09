Przedsiębiorcy krytykują pomysł rządu. "Likwidacja ulgi abolicyjnej uderzy w pracowników"

Ograniczenie stosowania ulgi ma wymiar czysto fiskalny i rząd upatruje w tym dodatkowych wpływów budżetowych, które można osiągnąć nie podwyższając obecnych oraz nie wprowadzając nowych podatków. Niestety obciąży to zarówno osoby pracujące za granicą, jak i pracodawców, którzy kierują swoich pracowników do pracy za granicą, oferując z góry określone wynagrodzenie - tak pomysł rządu o ograniczeniu ulgi abolicyjnej komentuje Konfederacja Lewiatan.

Jak wynika z opublikowanego 16 września 2020 projektu nowelizacji ustaw o podatku dochodowym ulga ma zostać ograniczona do kwoty 1360 zł. Nowe prawo ma zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2021 roku.

Zdaniem Anny Misiak, wiceprzewodniczącej Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan i Partnera w MDDP, formułując taką tezę projektodawca nie chce zauważać, że kwestie metod unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy poszczególnymi krajami są dla podatników podejmujących pracę za granicą wtórne. Dużo większe znaczenie w takim przypadku mają np. znajomość języka kraju docelowego, wysokość zarobków czy po prostu dostępność ofert pracy.

- W okresie obowiązywania ulgi abolicyjnej podatnicy nie musieli sobie zaprzątać głowy dogłębnym zrozumieniem zawiłości poszczególnych metod – wystarczyło, iż wiedzieli oni, że uzyskując dochody z pracy poza Polską i płacąc podatki za granicą, co do zasady nie będą oni zobowiązani do dokonywania dodatkowych dopłat do podatków w Polsce. Zniesienie ulgi abolicyjnej doprowadzi do konieczności zagłębienia się w ten temat, a mając na uwadze problemy jakie mieli podatnicy przed 2008 r. (od tego roku obowiązuje ulga), to więcej niż prawdopodobne wydaje się, że nastąpi powrót do stanu właśnie z tego okresu, kiedy to uznano, że wprowadzenie takiej ulgi było niezbędne - komentuje ekspertka.

Ulga abolicyjna przysługuje osobom, które uzyskują dochody za granicą i są jednocześnie polskim rezydentem podatkowym, tj. w Polsce mają ośrodek interesów życiowych. Aby zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu państwa umawiają się między sobą w jaki sposób, i w którym kraju dochody będą opodatkowane. Polska w zależności od zawartej umowy stosuje dwie metody unikania podwójnego opodatkowania.

Metodę wyłączenia z progresją i metodę zaliczenia proporcjonalnego. Metoda wyłączenia z progresją jest korzystniejsza dla podatników, ponieważ nie powoduje konieczności opodatkowania w Polsce dochodów osiągniętych za granicą. Wykazuje się je w rocznym zeznaniu podatkowym jedynie w celu ustalenia stawki podatkowej.

Metoda zaliczenia proporcjonalnego wymaga obliczenia podatku od łącznych dochodów osiągniętych w Polsce i za granicą, z możliwością odliczenia podatku zagranicznego. Jednak jeżeli podatek zapłacony w innym kraju jest niższy od podatku polskiego, to podatnik musi różnicę dopłacić.

Ulga abolicyjna zwalnia podatników z konieczności dopłacenia tej różnicy i jednocześnie wyrównuje sytuację podatników, którzy znaleźliby się w gorszej sytuacji, ze względu na fakt, że z krajem w którym pracują, Polska zawarła mniej korzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że poza granicami Polski przebywa 2,5 mln naszych rodaków (najświeższe dostępne w GUS dane dotyczą 2017 roku). Było to o 25 tys. (1 proc.) więcej niż w 2016 roku. W krajach europejskich przebywało około 2,2 mln (o 27 tys. więcej niż w 2016 r.), przy czym zdecydowana większość – około 2,1 mln – w państwach członkowskich UE. Głównym powodem wyjazdów jest chęć podjęcia pracy za granicą.

Najnowsze dane wskazują, że pandemia spowodowała wzrost zainteresowania pracą za granicą. Jak wynika z raportu OTTO Work Force, chętnych do wyjazdu za granicę jest niemal o 30 proc. więcej niż przed pandemią. Największą grupę wśród nich stanowią osoby stosunkowo młode. Zdecydowana większość to pracownicy w wieku od 18 do 25 lat (45 proc.) oraz od 26 do 35 lat (27 proc.). Kolejną grupę stanowią osoby w wieku od 36 do 50 lat (22 proc.) oraz powyżej 50 lat (6 proc.). Do pracy tymczasowej w Holandii najczęściej wyjeżdżają mężczyźni (67 proc.), posiadający średnie wykształcenie (72 proc.).

- Zainteresowanie Polaków wyjazdami do pracy do Holandii i Niemiec widocznie wzrasta. Wśród osób, które wstępnie odpowiadają na nasze oferty pracy, aż 92 proc. jest rzeczywiście zdecydowanych na wyjazd. Spowodowane jest to głównie chęcią odrobienia strat finansowych wynikających z redukcji miejsc pracy lub obniżki wynagrodzenia. Istotną grupę wśród wyjeżdżających stanowią studenci, którzy dzięki zajęciom w trybie online mogą pogodzić naukę z pracą zarobkową. Wielu z nich przedłużyło pracę wakacyjną ze względu na brak konieczności powrotu do Polski na studia - mówi Patrycja Liniewicz, managing director international recruitment w OTTO Work Force.