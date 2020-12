Przedsiębiorcy chcą zmian w ustawie, ale takich, jakie zaproponował Senat

Ciąg dalszy sporu o zapisy ustawy o zawodzie farmaceuty. Przedsiębiorcy reprezentujący ten sektor opowiadają się za zmianami, ale chcą, by przyjęte zostały również poprawki zgłoszone przez Senat.

Autor:KDS

O ostatecznym kształcie ustawy o Zawodzie Farmaceuty zadecyduje Sejm (Fot. shutterstock)

Środowisko apteczne od dawna czeka na kluczową regulację: ustawę o zawodzie farmaceuty.

Przedstawiciele branży skupiającej blisko 38 proc. wszystkich aptek w Polsce zwracają uwagę, że na etapie prac senackich udało się usunąć z projektu sporne zapisy.

Ich zdaniem wcześniejsza wersja ustawy godziła w prawa pacjentów, farmaceutów i przedsiębiorców. Dlatego apelują do posłów o przyjęcie ustawy w kształcie proponowanym przez Senat.

Przypomnijmy, że wcześniej, podczas prac sejmowych, do dobrze ocenianego przez wszystkich interesariuszy projektu rządowego wprowadzono dwie poprawki, które w dobie pandemii COVID-19 mogłyby doprowadzić do likwidacji tysięcy aptek, ze szkodą dla pacjentów, farmaceutów a także polskich przedsiębiorców.

Pierwsza z nich umożliwiała inspekcji farmaceutycznej rozpoczęcie procedury skutkującej odebraniem zezwolenia na prowadzenia apteki za naruszenie samodzielności zawodowej farmaceuty bez żadnych przesłanek czy warunków, np. na podstawie donosu. Druga mówiła o tym, że w przypadku podejrzenia uniemożliwienia kierownikowi hurtowni, apteki, lub punktu aptecznego pełnienia swoich funkcji przez właściciela, taką placówkę można zamknąć na trzy miesiące w trybie decyzji administracyjnej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

– Sejmowe poprawki dawały do ręki urzędnika narzędzie, które pozwoliłoby mu zlikwidować każdą hurtownię, aptekę lub punkt apteczny w Polsce. Unieruchomienie na trzy miesiące placówki formalnie oznacza jej zamknięcie i bankructwo właściciela, a co gorsze kryzys na rynku, prowadzący do zachwiania bezpieczeństwa lekowego pacjentów, utraty miejsc pracy przez wielu farmaceutów oraz przedsiębiorstw przez ich właścicieli, w samym środku pandemii COVID-19 – zaznacza Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Z kolei Marcin Piskorski, prezes ZPA PharmaNET, zaznacza, że od lat obserwują działania mające na celu usunięcie z rynku aptek, których właścicielami nie są farmaceuci.

- Narzędziami tych działań są hejt oraz składanie donosów do Inspekcji Farmaceutycznej pod pozorem prowadzenia aptek z naruszeniem prawa przez właścicieli, którzy nie są farmaceutami. W Internecie można nawet znaleźć listy z nazwami i adresami 2,3 tys. aptek, likwidacji których domaga się korporacja aptekarska - dodaje.

Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, wskazuje z kolei, że zakres uprawnień, jakie w ustawie próbuje sobie zagwarantować korporacja aptekarska nie ma nic wspólnego ani z interesem pacjentów ani przedsiębiorców, za to oznacza gorszy dostęp do leków dla pacjentów, wyższe ceny i spadek jakości świadczonych w aptekach usług. Dlatego branża pozytywnie zareagowała na przyjęte 27 listopada 2020 poprawki Senatu zmierzające do złagodzenia potencjalnie szkodliwych zapisów. Co zmienili senatorowie? Istotą zmian jest dodanie przesłanki „uporczywości” przy stwierdzaniu wystąpienia naruszenia niezależności zawodowej farmaceuty. Z kolei w razie stwierdzenia wystąpienia uchybień w przypadku pełnienia funkcji przez kierownika apteki, właściciel placówki otrzyma najpierw ustawowy czas na usunięcie uchybień. Dopiero w przypadku ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie, inspekcja farmaceutyczna będzie mogła dokonać unieruchomienia placówki. - Dodanie do ustawy „bezpieczników” ma szanse ustrzec przed krachem rynek apteczny, polskich pacjentów i polską gospodarkę. Pamiętajmy, że w toku prac legislacyjnych wiele razy podkreślano, iż ustawa prócz wprowadzenia rozwiązań związanych z opieką farmaceutyczną i usługami farmaceutycznymi przyznaje jednocześnie zbyt arbitralną władzę organom inspekcji i daleko idące uprawnienia związanemu z nimi samorządowi aptekarskiemu. Poprawki senackie stanowią więc rozsądny kompromis, chronią niezależność zawodową farmaceutów i bezpieczeństwo pacjentów – konkluduje Anna Potocka-Domin, wiceprezeska BCC. Teraz o ostatecznym kształcie ustawy o Zawodzie Farmaceuty zadecyduje Sejm. Głosowanie ma być przeprowadzone podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

